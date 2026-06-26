Шавкат Мирзиёев наградил работников печати и СМИ по случаю профессионального праздника
09:14 26.06.2026 (обновлено: 09:45 26.06.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент подписал указ
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана своим указом отметил государственными наградами работников печати и средств массовой информации. Орденов и медалей удостоены 36 представителей отрасли за вклад в развитие журналистики, свободы слова и информационной сферы страны.
ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в связи с Днем работников печати и средств массовой информации, который ежегодно отмечается в Узбекистане 27 июня, наградил группу представителей отрасли.
Согласно соответствующему указу, орденами и медалями были награждены 36 граждан Узбекистана, среди которых руководители пресс-служб, редакторы, корреспонденты и другие сотрудники средств массовой информации.
В документе отмечается, что государственные награды присуждены за достойный вклад в развитие свободы слова и печати, обеспечение конституционных прав граждан в информационной сфере, укрепление принципов открытости и гласности в государственном и общественном управлении, защиту национальных интересов в глобальном информационном пространстве, широкое освещение демократических реформ, процессов обновления и достижений Нового Узбекистана.
Кроме того, президент отметил заслуги награжденных в подготовке высококвалифицированных кадров для современной журналистики, воспитании молодого поколения в духе уважения общечеловеческих ценностей, а также их активное участие в общественной жизни страны.
Кого наградил президент:
орденом "Мехнат шухрати"
Абдуллаева Фархода Бадаловича — ведущего проекта "Эслаб, эслаб" телеканала "Севимли"
Казакбаева Тулкуна Мухитдиновича — члена Союза журналистов Узбекистана, писателя и публициста
Курбонову Азизу Абдусабитовну — ведущего специалиста отдела подготовки информации Центра подготовки контента для средств массовой информации
Солиеву Азизахон Тургуновну — главного редактора газеты "Бувайда кузгуси" Бувайдинского района, Ферганская область
орденом "Дустлик"
Атабекову Зухри — создателя страницы "Zuhra_buvi" в социальных сетях, блогера
Бирюкова Валерия Васильевича — корреспондента информационного агентства "ТАСС" в Узбекистане
Мустакимова Рима Мунировича — старшего корректора редакции газет "Зарафшон" и "Самаркандский вестник", Самаркандская область
Наханова Жахонгира Атаяровича — заместителя главного редактора газет "Ishonch" и "Ishonch-Доверие"
Сувонова Лутфуллу Хайруллаевича — старшего корреспондента отдела общественно-политической жизни и права редакции газеты "Янги Узбекистон"
Тулегенова Шарафитдина Бакировича — автора-обозревателя группы международных аналитических программ радиоканала "O‘zbekiston 24" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
Ширмухамедова Дилшода Сагдуллаевича — телеоператора творческого объединения "O‘zbekiston 24" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
орденом "Соглом авлод учун" II степени
Ризаева Муроджона Зияевича — комментатора редакции по организации футбольных трансляций творческого объединения "Sport" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
медалью "Соглом турмуш"
Хайитову Лайло Сатторовну — корреспондента интернет-издания "Xabar.uz" по Бухарской области
медалью "Келажак бунёдкори"
Мажидова Шохруха Голиб угли — корреспондента интернет-издания "Kun.uz"
Меликузиева Равшанбека Исомиддин угли — создателя страниц "Platina.uz" и "Pinkod.uz" в социальных сетях, блогера
Тулкинову Махлиё Озод кизи — создателя страницы "Sinchalak blog" в социальных сетях, блогера
медалью "Шухрат"
Абдуллаева Аъло Абзаловича — фотокорреспондента Национального информационного агентства Узбекистана
Авалбоева Икрома Холйигитовича — корреспондента Национального информационного агентства Узбекистана
Аллаева Акбарали Одинамахматовича — главного редактора группы редакторов творческого объединения "O‘zbekiston 24" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
Аскарова Жобирхона Козим угли — пресс-секретаря Ассоциации махаллей Узбекистана
Атамуратова Илхамбека Мухамметали ули — главного редактора телеканала "Жаслар ТВ" и радио "Нукус ФМ", Каракалпакстан
Аълоеву Нигорахон Акром кизи — редактора интернет-издания "Daryo.uz"
Закирову Нодиру Насировну — редактора отдела редакции журнала "Бир сафда"
Ибрагимову Зебинисо Асатовну — руководителя информационно-библиографической службы Информационно-библиотечного центра Нуратинского района, Навоийская область
Иргашеву Махсуму Рахматовну — корректора журнала "Саодат"
Каримова Бахтиёра Алмосбоевича — редактора киноредакции телеканала "Менинг юртим"
Каримову Одинахон Бокибиллоевну — заместителя директора творческого объединения "Yoshlar" по телеканалу "Navo" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
Кулматову Дилафруз Равшановну — старшего редактора телеканала "UzReport TV"
Логвину Юлию Сергеевну — редактора отдела газеты "Народное слово"
Махмудова Отабека Улугбековича — телеоператора редакции научно-аналитических и интеллектуальных программ телеканала "O‘zbekiston tarixi" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
Мир-Артикова Нуриддина Махкамовича — печатника печатного цеха Издательско-полиграфического творческого дома имени Гафура Гуляма
Мирсадикова Миравзала Мирвахидовича — продюсера радио "HIT FM" общества с ограниченной ответственностью "Yoshlar ovozi"
Нишанова Нодирбека Искандаровича — создателя страницы "Qurultoy" в социальных сетях, блогера
Пайдаева Хасана Ибрагимовича — ведущего специалиста Центра подготовки контента для средств массовой информации
Салимова Тимура Мирсамат угли — продюсера телеканала "Zo‘r TV"
Юсупова Якуба Кабилджановича — заместителя технического директора телеканала "Milliy".