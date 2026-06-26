https://uz.sputniknews.ru/20260626/prezident-nagradil-rabotniki-pechati-smi-professionalniy-prazdnik-58601938.html

Шавкат Мирзиёев наградил работников печати и СМИ по случаю профессионального праздника

Шавкат Мирзиёев наградил работников печати и СМИ по случаю профессионального праздника

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил государственными наградами 36 работников СМИ. Указ приурочен ко Дню работников печати и средств массовой информации, который в стране ежегодно отмечают 27 июня.

2026-06-26T09:14+0500

2026-06-26T09:14+0500

2026-06-26T09:45+0500

президент узбекистана

награждение

общество

сми

печать

шавкат мирзиёев

указ

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ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в связи с Днем работников печати и средств массовой информации, который ежегодно отмечается в Узбекистане 27 июня, наградил группу представителей отрасли.Согласно соответствующему указу, орденами и медалями были награждены 36 граждан Узбекистана, среди которых руководители пресс-служб, редакторы, корреспонденты и другие сотрудники средств массовой информации.В документе отмечается, что государственные награды присуждены за достойный вклад в развитие свободы слова и печати, обеспечение конституционных прав граждан в информационной сфере, укрепление принципов открытости и гласности в государственном и общественном управлении, защиту национальных интересов в глобальном информационном пространстве, широкое освещение демократических реформ, процессов обновления и достижений Нового Узбекистана.Кроме того, президент отметил заслуги награжденных в подготовке высококвалифицированных кадров для современной журналистики, воспитании молодого поколения в духе уважения общечеловеческих ценностей, а также их активное участие в общественной жизни страны.Кого наградил президент:орденом "Мехнат шухрати"орденом "Дустлик"орденом "Соглом авлод учун" II степенимедалью "Соглом турмуш"Хайитову Лайло Сатторовну — корреспондента интернет-издания "Xabar.uz" по Бухарской областимедалью "Келажак бунёдкори"медалью "Шухрат"

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президент узбекистана, награждение, общество, сми, печать, шавкат мирзиёев, указ