https://uz.sputniknews.ru/20260626/rossiya-vernula-iz-ukrainskogo-plena-160-voennoslujaschix-58621441.html
Россия вернула из украинского плена 160 военнослужащих
Россия вернула из украинского плена 160 военнослужащих
Sputnik Узбекистан
Взамен украинской стороне передано такое же количество военнопленных ВСУ.
2026-06-26T17:16+0500
2026-06-26T17:16+0500
2026-06-26T17:32+0500
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Россия и Украина обменялись группами по 160 военнопленных, сообщили в Минобороны РФ.Сейчас возвращенные российские военнослужащие находятся в Беларуси, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.После оказания необходимой психологической и медицинской помощи бойцов доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.В ведомстве отметили, что посреднические усилия при обмене военнопленными оказали ОАЭ."При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", — говорится в сообщении.
https://uz.sputniknews.ru/20260515/ukrainskiy-plen-vozvrascheny-205-rossiyskix-voennoslujaschix-57593950.html
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россия, украина, обмен, военнослужащие, оаэ, сво, пленные
россия, украина, обмен, военнослужащие, оаэ, сво, пленные
Россия вернула из украинского плена 160 военнослужащих
17:16 26.06.2026 (обновлено: 17:32 26.06.2026)
Взамен украинской стороне передано такое же количество военнопленных ВСУ.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Россия и Украина обменялись группами по 160 военнопленных, сообщили в Минобороны РФ.
"26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ", — говорится в сообщении.
Сейчас возвращенные российские военнослужащие находятся в Беларуси, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
После оказания необходимой психологической и медицинской помощи бойцов доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
В ведомстве отметили, что посреднические усилия при обмене военнопленными оказали ОАЭ.
"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", — говорится в сообщении.