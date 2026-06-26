https://uz.sputniknews.ru/20260626/rossiya-vernula-iz-ukrainskogo-plena-160-voennoslujaschix-58621441.html

Россия вернула из украинского плена 160 военнослужащих

Россия вернула из украинского плена 160 военнослужащих

Sputnik Узбекистан

Взамен украинской стороне передано такое же количество военнопленных ВСУ.

2026-06-26T17:16+0500

2026-06-26T17:16+0500

2026-06-26T17:32+0500

россия

украина

обмен

военнослужащие

оаэ

спецоперация россии по защите донбасса

сво

пленные

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1a/58621527_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_02eb442060acb077486ece147770c98f.jpg

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Россия и Украина обменялись группами по 160 военнопленных, сообщили в Минобороны РФ.Сейчас возвращенные российские военнослужащие находятся в Беларуси, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.После оказания необходимой психологической и медицинской помощи бойцов доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.В ведомстве отметили, что посреднические усилия при обмене военнопленными оказали ОАЭ."При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", — говорится в сообщении.​

https://uz.sputniknews.ru/20260515/ukrainskiy-plen-vozvrascheny-205-rossiyskix-voennoslujaschix-57593950.html

россия

украина

оаэ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия, украина, обмен, военнослужащие, оаэ, сво, пленные