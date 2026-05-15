Из украинского плена возвращены 205 российских военнослужащих
Sputnik Узбекистан
Взамен Киеву передали такое же количество военнослужащих ВСУ.
2026-05-15T14:21+0500
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Украина не хочет забирать тела своих погибших солдат — МирошникВ ведомстве отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.Предыдущий обмен пленными состоялся 24 апреля. Тогда Москва вернула 193 военных, Киеву передали такое же количество пленных.
