https://uz.sputniknews.ru/20260627/iran-nanes-udary-po-neskolkim-mestam-dislokatsii-vs-ssha-v-regione-58636190.html
Иран нанес удары по нескольким местам дислокации ВС США в регионе — СМИ
Иран нанес удары по нескольким местам дислокации ВС США в регионе — СМИ
Sputnik Узбекистан
Ранее центральное командование Вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе.
2026-06-27T14:32+0500
2026-06-27T14:32+0500
2026-06-27T14:32+0500
иран
сша
ближний восток
ормузский пролив
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке, передает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пообещал скорый и решительный ответ на последний удар США. В свою очередь, американский вице-президент Джей Ди Вэнс предупредил Тегеран, что Вашингтон ответит насилием на насилие.Центральное командование Вооруженных сил США ранее подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Позднее иранские СМИ сообщили о взрывах в районе иранского города Сирик. По данным телерадиокомпании IRIB, два снаряда попали в местную телебашню. Как утверждает телекомпания PBS News, шесть самолетов ВВС США атаковали четыре цели. Ударам, в частности, подверглись радарные установки и хранилища ракет и беспилотников в Сирике.В МИД исламской республики заявили, что атаки США на Иран являются явным нарушением меморандума о взаимопонимании.Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.Кроме того, Иран обязуется не создавать ядерное оружие, а вопрос атомной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.
https://uz.sputniknews.ru/20260619/zaplanirovannye-peregovory-ssha-i-irana-otmeneny-smi-58448071.html
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иран, сша, ближний восток, ормузский пролив
иран, сша, ближний восток, ормузский пролив
Иран нанес удары по нескольким местам дислокации ВС США в регионе — СМИ
Ранее центральное командование Вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке, передает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.
"Государственные СМИ Ирана цитируют заявление Корпуса стражей исламской революции о нанесении ударов по нескольким местам дислокации американской армии в регионе", — пишет агентство.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пообещал скорый и решительный ответ на последний удар США.
"КСИР заявляет, что ответ на атаку США будет скорым и решительным", — говорится в сообщении.
В свою очередь, американский вице-президент Джей Ди Вэнс предупредил Тегеран, что Вашингтон ответит насилием на насилие.
"Насилие столкнется с насилием", — написал Вэнс в X.
Центральное командование Вооруженных сил США ранее подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Позднее иранские СМИ сообщили о взрывах в районе иранского города Сирик.
По данным телерадиокомпании IRIB, два снаряда попали в местную телебашню. Как утверждает телекомпания PBS News, шесть самолетов ВВС США атаковали четыре цели. Ударам, в частности, подверглись радарные установки и хранилища ракет и беспилотников в Сирике.
В МИД исламской республики заявили, что атаки США на Иран являются явным нарушением меморандума о взаимопонимании.
"Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран осуждает воздушные атаки террористической армии США по нескольким объектам на южном побережье Ирана вечером в пятницу, 26 июня 2026 года. Эти жестокие атаки являются грубым нарушением Устава ООН, а также явным нарушением первого пункта меморандума о взаимопонимании", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
Кроме того, Иран обязуется не создавать ядерное оружие, а вопрос атомной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.