https://uz.sputniknews.ru/20260627/iran-nanes-udary-po-neskolkim-mestam-dislokatsii-vs-ssha-v-regione-58636190.html

Иран нанес удары по нескольким местам дислокации ВС США в регионе — СМИ

Иран нанес удары по нескольким местам дислокации ВС США в регионе — СМИ

Sputnik Узбекистан

Ранее центральное командование Вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе.

2026-06-27T14:32+0500

2026-06-27T14:32+0500

2026-06-27T14:32+0500

иран

сша

ближний восток

ормузский пролив

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке, передает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пообещал скорый и решительный ответ на последний удар США. В свою очередь, американский вице-президент Джей Ди Вэнс предупредил Тегеран, что Вашингтон ответит насилием на насилие.Центральное командование Вооруженных сил США ранее подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Позднее иранские СМИ сообщили о взрывах в районе иранского города Сирик. По данным телерадиокомпании IRIB, два снаряда попали в местную телебашню. Как утверждает телекомпания PBS News, шесть самолетов ВВС США атаковали четыре цели. Ударам, в частности, подверглись радарные установки и хранилища ракет и беспилотников в Сирике.В МИД исламской республики заявили, что атаки США на Иран являются явным нарушением меморандума о взаимопонимании.Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.Кроме того, Иран обязуется не создавать ядерное оружие, а вопрос атомной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.

https://uz.sputniknews.ru/20260619/zaplanirovannye-peregovory-ssha-i-irana-otmeneny-smi-58448071.html

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