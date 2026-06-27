https://uz.sputniknews.ru/20260627/novye-sbory-povyshenie-lgoty-izmeneniya-v-gosposhlinax-dlya-migrantov-58638977.html

Новые сборы, повышение и льготы: Путин утвердил изменения в госпошлинах для мигрантов

Новые сборы, повышение и льготы: Путин утвердил изменения в госпошлинах для мигрантов

Sputnik Узбекистан

Иностранные граждане и лица без гражданства, ранее являвшиеся гражданами СССР и участвующие в государственной программе по переселению соотечественников вместе с членами своих семей, будут освобождены от уплаты госпошлины за прием в гражданство России.

2026-06-27T18:15+0500

2026-06-27T18:15+0500

2026-06-27T18:15+0500

россия

трудовая миграция

мигрант

пошлины

льготы

сбор денег

общество

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ряда государственных пошлин в сфере миграции и введении новых в целях увеличения доходов федерального бюджета, а также о предоставлении льгот отдельным категориям мигрантов. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Документ вводит новые виды пошлин, которые ранее не взимались: при замене вида на жительство (6 тысяч рублей) и выдаче дубликата разрешения на временное проживание (5 тысяч рублей).Кроме того, повышаются пошлины за оформление визы дляТакже увеличивается стоимость оформления разрешений на Пошлина при приеме и выходе из гражданства увеличится с 4200 рублей до 50 тысяч рублей, а за выдачу или продление срока действия виз для въезда в Россию или выезда из страны — с 1200 до 2 тысяч рублей.В то же время закон освобождает иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее являвшихся гражданами СССР и участвующих в госпрограмме по переселению соотечественников и членов их семей, от уплаты пошлин за прием в гражданство РФ.А иностранные граждане и лица без гражданства, признанные в соответствии с указом президента РФ представляющими интерес для России, а также члены их семей освобождаются от уплаты пошлин за выдачу разрешения на временное проживание или вида на жительство.От пошлин за прием в гражданство и выдачу вида на жительство освобождаются и иностранцы, заключившие контракт о службе в Вооруженных силах РФ в период специальной военной операции. Помимо этого, исключается взимание государственной пошлины за установление факта наличия или отсутствия гражданства РФ.Объем ожидаемых дополнительных доходов федерального бюджета по линии миграции, исходя из финансово-экономического обоснования, предположительно составит в текущем году порядка 7,915 миллиарда рублей, с 2027 года – 15,83 миллиарда рублей ежегодно.Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования.

https://uz.sputniknews.ru/20260612/uzbekistan-rossiya-novye-napravleniya-sotrudnichestva-trudoaya-migratsiya-58304103.html

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россия, трудовая миграция, мигрант, пошлины, льготы, сбор денег, общество