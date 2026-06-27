https://uz.sputniknews.ru/20260627/uzbekistan-tsifrovaya-platforma-dlya-vyyavleniya-tenevoy-ekonomiki-58634258.html

В Узбекистане запустили цифровую платформу для выявления теневой экономики в регионах

В Узбекистане запустили цифровую платформу для выявления теневой экономики в регионах

Sputnik Узбекистан

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по мерам сокращения доли теневой экономики и повышению эффективности прокурорского надзора в этой сфере.

2026-06-27T11:45+0500

2026-06-27T11:45+0500

2026-06-27T12:04+0500

экономика

узбекистан

президент узбекистана

цифровизация

бюджет

информационные технологии

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана разработала и запустила в пилотном режиме платформу "Карта теневой экономики", которая представляет собой цифровую систему для выявления и анализа рисков теневой экономической деятельности в отраслях и регионах страны.Информация о новой платформе была представлена президенту Шавкату Мирзиёеву, а также продемонстрированы возможности системы в рамках мер по сокращению теневой экономики и повышению эффективности прокурорского надзора.Новая платформа внедрена в пилотном режиме и направлена на выявление и снижение рисков теневых операций. Она охватывает 22 основных отрасли экономики, 85 сфер, а также 14 регионов и 208 районов и городов. Ожидается, что система позволит увеличить доходы бюджета и сформировать здоровую конкурентную среду за счет своевременного выявления нарушений и оперативного реагирования ответственных органов.При разработке платформы были привлечены специалисты в области налогообложения, таможенного дела, финансов, экономики, статистики, эконометрики и теории вероятностей. В систему заложено более ста критериев оценки рисков, для каждого из которых определены индивидуальные коэффициенты с учетом региональных и отраслевых особенностей, налогового режима, товарооборота и вклада в бюджет.Для обеспечения полноты анализа в платформу интегрированы информационные системы 16 министерств и ведомств, что позволяет обрабатывать данные в режиме реального времени.На основе аналитики отрасли и регионы автоматически распределяются по трем категориям риска — "зеленой", "желтой" и "красной". Это позволяет оперативно определять зоны повышенного риска теневой экономики и потенциальных бюджетных потерь.Система также выявляет такие нарушения, как деятельность без лицензии, сокрытие фактического товарооборота, числа рабочих мест и фонда оплаты труда, а также занижение показателей прибыли и рентабельности.В ходе презентации отмечено, что цифровизация прокурорского надзора позволит вывести контроль в этой сфере на качественно новый уровень. Использование аналитических данных даст возможность более точно распределять ресурсы ответственных ведомств, минимизировать влияние человеческого фактора и усиливать адресность принимаемых мер.Кроме того, система позволит автоматически выявлять проблемные отрасли и регионы, анализировать причины нарушений и направлять конкретные поручения ответственным органам с последующим контролем исполнения и оценкой результатов.Если проблема не будет решена на уровне района или города, ее рассмотрение будет передаваться на областной, а при необходимости — на республиканский уровень.Такой подход позволит выявлять первопричины теневой экономики и формировать предложения по совершенствованию законодательства и увеличению доходов бюджета.Президент подчеркнул, что ключевым направлением в борьбе с теневой экономикой должна стать дальнейшая цифровизация, расширение обмена данными, минимизация влияния человеческого фактора и усиление адресного надзора.Глава государства поручил ответственным ведомствам интегрировать в платформу более 70 информационных систем до 1 октября, обеспечить охват всех регионов и отраслей, а также завершить полноценный запуск системы в следующем году.

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экономика, узбекистан, президент узбекистана, цифровизация, бюджет, информационные технологии