https://uz.sputniknews.ru/20260627/vs-rossii-osvobodili-novoskelevatoe-dnepropetrovskaya-oblast-58637941.html
ВС России освободили населенный пункт Новоскелеватоe в Днепропетровской области
ВС России освободили населенный пункт Новоскелеватоe в Днепропетровской области
Sputnik Узбекистан
Штурмовики группировки "Восток" освободили Новоскелеватое, вытеснив украинские формирования с занимаемых рубежей на западном берегу реки Гайчур.
2026-06-27T16:26+0500
2026-06-27T16:26+0500
2026-06-27T16:26+0500
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области, вытеснив украинские формирования с занимаемых рубежей на западном берегу реки Гайчур, сообщает Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что освобождение Новоскелеватого позволило группировке "Восток" закрепиться на западном берегу Гайчура и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения войск группировки в Днепропетровской области.
https://uz.sputniknews.ru/20260619/svo-chto-proisxodit-v-krasnom-limane-58456877.html
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спецоперация, украина, россия, минобороны рф, сво, всу
ВС России освободили населенный пункт Новоскелеватоe в Днепропетровской области
Освобождение Новоскелеватого позволило группировке "Восток" закрепиться на западном берегу Гайчура и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik
. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области, вытеснив украинские формирования с занимаемых рубежей на западном берегу реки Гайчур, сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области", — говорится в сводке ведомства.
В ведомстве отметили, что освобождение Новоскелеватого позволило группировке "Восток" закрепиться на западном берегу Гайчура и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения войск группировки в Днепропетровской области.
"В ходе боев в районе населенного пункта уничтожено до взвода противника, 5 боевых бронированных машин, автомобильная и мототехника, 6 наземных роботизированных комплексов, а также 16 гексакоптеров типа "Баба-Яга", — добавили в Минобороны.