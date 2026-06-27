https://uz.sputniknews.ru/20260627/vs-rossii-osvobodili-novoskelevatoe-dnepropetrovskaya-oblast-58637941.html

ВС России освободили населенный пункт Новоскелеватоe в Днепропетровской области

ВС России освободили населенный пункт Новоскелеватоe в Днепропетровской области

Sputnik Узбекистан

Штурмовики группировки "Восток" освободили Новоскелеватое, вытеснив украинские формирования с занимаемых рубежей на западном берегу реки Гайчур.

2026-06-27T16:26+0500

2026-06-27T16:26+0500

2026-06-27T16:26+0500

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области, вытеснив украинские формирования с занимаемых рубежей на западном берегу реки Гайчур, сообщает Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что освобождение Новоскелеватого позволило группировке "Восток" закрепиться на западном берегу Гайчура и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения войск группировки в Днепропетровской области.

https://uz.sputniknews.ru/20260619/svo-chto-proisxodit-v-krasnom-limane-58456877.html

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