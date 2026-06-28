https://uz.sputniknews.ru/20260628/fabio-kannavaro-my-rasstroeny-itogovym-rezultatom-58646420.html

Фабио Каннаваро: Мы расстроены итоговым результатом

Фабио Каннаваро: Мы расстроены итоговым результатом

Sputnik Узбекистан

Главный тренер сборной Узбекистана после матча против ДР Конго на ЧМ – 2026 принял участие в пресс-конференции. Итальянский наставник узбекистанских футболистов выразил уверенность, что в будущем этот опыт станет мощной мотивацией для него и игроков

2026-06-28T11:10+0500

2026-06-28T11:10+0500

2026-06-28T11:10+0500

пресс-конференция

фабио каннаваро

поражение

сборная узбекистана

матч

республика конго

футбол

чемпионат мира

спорт

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Мы расстроены итоговым результатом, заявил главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро на пресс-конференции после матча против ДР Конго на ЧМ – 2026.Узбекистан уступил ДР Конго со счетом 1:3 в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу.Анализируя ход матча, он отметил, что игроки первом тайме потратили очень много энергии. До сегодняшнего дня команда находилась в хорошей физической форме, однако конголезцы также были отлично подготовлены.Итальянский специалист добавил, что чемпионат мира стал для него и игроков команды важным опытом, который в будущем станет мощной мотивацией.

https://uz.sputniknews.ru/20260628/chm-po-futbolu-uzbekistan-ustupil-dr-kongo-so-schetom-13-58644096.html

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пресс-конференция, фабио каннаваро, поражение, сборная узбекистана, матч, республика конго, футбол, чемпионат мира, спорт