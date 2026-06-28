https://uz.sputniknews.ru/20260628/fabio-kannavaro-my-rasstroeny-itogovym-rezultatom-58646420.html
Фабио Каннаваро: Мы расстроены итоговым результатом
Фабио Каннаваро: Мы расстроены итоговым результатом
Sputnik Узбекистан
Главный тренер сборной Узбекистана после матча против ДР Конго на ЧМ – 2026 принял участие в пресс-конференции. Итальянский наставник узбекистанских футболистов выразил уверенность, что в будущем этот опыт станет мощной мотивацией для него и игроков
2026-06-28T11:10+0500
2026-06-28T11:10+0500
2026-06-28T11:10+0500
пресс-конференция
фабио каннаваро
поражение
сборная узбекистана
матч
республика конго
футбол
чемпионат мира
спорт
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Мы расстроены итоговым результатом, заявил главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро на пресс-конференции после матча против ДР Конго на ЧМ – 2026.Узбекистан уступил ДР Конго со счетом 1:3 в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу.Анализируя ход матча, он отметил, что игроки первом тайме потратили очень много энергии. До сегодняшнего дня команда находилась в хорошей физической форме, однако конголезцы также были отлично подготовлены.Итальянский специалист добавил, что чемпионат мира стал для него и игроков команды важным опытом, который в будущем станет мощной мотивацией.
https://uz.sputniknews.ru/20260628/chm-po-futbolu-uzbekistan-ustupil-dr-kongo-so-schetom-13-58644096.html
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пресс-конференция, фабио каннаваро, поражение, сборная узбекистана, матч, республика конго, футбол, чемпионат мира, спорт
пресс-конференция, фабио каннаваро, поражение, сборная узбекистана, матч, республика конго, футбол, чемпионат мира, спорт
Фабио Каннаваро: Мы расстроены итоговым результатом
Главный тренер сборной Узбекистана после матча против ДР Конго на ЧМ – 2026 принял участие в пресс-конференции. Итальянский наставник узбекистанских футболистов выразил уверенность, что в будущем этот опыт станет мощной мотивацией для него и игроков.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik.
Мы расстроены итоговым результатом, заявил
главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро на пресс-конференции после матча против ДР Конго на ЧМ – 2026.
Узбекистан уступил ДР Конго со счетом 1:3 в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
“Мы знали, что в нашей группе предстоит играть против очень сильных соперников. Тем не менее мы расстроены итоговым результатом”, — сказал Каннаваро.
Анализируя ход матча, он отметил, что игроки первом тайме потратили очень много энергии. До сегодняшнего дня команда находилась в хорошей физической форме, однако конголезцы также были отлично подготовлены.
“Мы понимали, что, если не сумеем контролировать мяч, нам будет очень сложно. Мы очень хорошо начали первый тайм и создали немало опасных моментов. Но во втором тайме мы допустили ошибки и это привело к пропущенным голам”, — сказал Каннаваро.
Итальянский специалист добавил, что чемпионат мира стал для него и игроков команды важным опытом, который в будущем станет мощной мотивацией.
“Да, мы допустили ошибки. Но у меня нет никаких претензий к футболистам. Они сделали все, что было в их силах и я горжусь ими", — резюмировал тренер.