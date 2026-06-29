https://uz.sputniknews.ru/20260629/kuda-investiruet-eabr-v-uzbekistane-58672172.html

Куда инвестирует ЕАБР в Узбекистане

Куда инвестирует ЕАБР в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Председатель правления ЕАБР: В среднесрочной перспективе объем инвестиций банка в экономику Узбекистана достигнет $1,5–2 млрд

2026-06-29T16:20+0500

2026-06-29T16:20+0500

2026-06-29T16:50+0500

еабр

узбекистан

бизнес-форум

алма-ата

казахстан

инвестиции

логистика

промышленность

искусственный интеллект

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/13/57688920_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_877b095ad8935d966a27decadf1166ed.png

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Алишер Акимбаев. В Алматы 25–26 июня состоялись годовое собрание и бизнес-форум Евразийского банка развития (ЕАБР), приуроченные к 20-летию банка.Узбекистан впервые участвовал в мероприятиях банка в статусе его полноправного акционера.Одной из ключевых тем форума стало расширение работы ЕАБР в Узбекистане. Страна присоединилась к банку в прошлом году, а в 2026-ом открыла его первое представительство в Ташкенте. Как отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, республика уже стала одним из приоритетных направлений деятельности банка.По словам Подгузова, в среднесрочной перспективе объем инвестиций ЕАБР в экономику Узбекистана достигнет $1,5–2 млрд. Уже в этом году банк одобрил первые проекты на сотни миллионов долларов и готовит новые инвестиционные решения.ЕАЭС остается одним из главных экономических партнеров УзбекистанаЗамминистра инвестиций, промышленности и торговли РУз Хуррам Тешабаев отметил, что сотрудничество со странами Евразийского экономического союза остается одним из наиболее динамичных направлений внешнеэкономической политики республики.Сегодня совокупный портфель совместных проектов со странами ЕАЭС превышает $50 млрд, охватывая промышленность, энергетику, транспортную инфраструктуру и цифровую экономику.Не менее показательна динамика торговли. За последние пять лет товарооборот Узбекистана со странами Союза вырос более чем вдвое — с $9 до 20 млрд, а на государства ЕАЭС уже приходится почти четверть внешней торговли республики.По словам Тешабаева, главный эффект сегодня дает не просто рост взаимной торговли, а развитие межрегиональной промышленной кооперации, когда страны объединяют технологии, производственные мощности и логистику.Логистика — приоритет инвестицийОдним из ключевых направлений будущего сотрудничества Узбекистан считает развитие транспортной инфраструктуры.Республика рассчитывает на участие международных банков развития в финансировании крупнейших проектов — Трансафганского транспортного коридора, маршрута Север — Юг и Срединного коридора, которые должны существенно изменить логистику Евразии.Именно эти проекты, по мнению Тешабаева, будут формировать новую архитектуру международной торговли, обеспечивая странам региона более короткий выход к рынкам Южной Азии и Европы.Зампредседателя правления ЕАБР Алексей Скатин обратил внимание на одну проблему — нехватку современной складской инфраструктуры.По его словам, сегодня Узбекистану необходимо около 500 тыс. квадратных метров новых складских площадей, тогда как вакантных помещений практически нет. Именно поэтому логистика рассматривается банком как одно из наиболее перспективных направлений инвестиций.Промышленность вместо сырьевой экономикиЕще одним стратегическим направлением остается промышленная кооперация. Основной акцент делается на проектах с высокой добавленной стоимостью: создании новых производств, глубокой переработке сырья и локализации промышленности.По мнению участников форума, именно совместные предприятия способны обеспечить долгосрочный экономический эффект для всего региона.Водная безопасность, зеленая экономика и устойчивая энергетикаОдной из наиболее обсуждаемых тем форума стала проблема водных ресурсов. Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов отметил, что около 90% всей воды в Центральной Азии потребляет сельское хозяйство.По оценкам банка, внедрение современных технологий управления водными ресурсами и систем "умного" орошения способно повысить эффективность использования воды примерно на 40%, что позволит существенно снизить нагрузку на водохозяйственный комплекс региона."Зеленая" энергетика остается одним из драйверов роста. Отдельное внимание уделяется развитию устойчивой энергетики. За последние пять лет республика привлекла свыше $19 млрд инвестиций в энергетический сектор и ввела более 17 ГВт новых мощностей.Среди наиболее перспективных направлений — возобновляемая энергетика, системы накопления электроэнергии, модернизация сетевой инфраструктуры, а также региональные проекты, включая строительство Камбаратинской ГЭС.В ЕАБР также подтвердили готовность поддерживать развитие мирного атома в Центральной Азии.По словам Николая Подгузова, атомная энергетика способна существенно укрепить энергетическую безопасность региона, хотя подобные проекты требуют значительных финансовых ресурсов.ИИ — новая сфера сотрудничестваЕще одним приоритетом становится цифровая экономика. Подгузов отметил, что ЕАБР намерен активно поддерживать проекты, связанные с искусственным интеллектом.По его словам, Фонд цифровых инициатив банка уже участвует практически во всех инвестиционных проектах, финансируя их цифровую составляющую.Особое внимание будет уделено развитию дата-центров, цифровой инфраструктуры, трансграничной электронной торговли и подготовке специалистов.Узбекистан — ключевой рынок для российского экспортаСтарший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков подчеркнул, что Узбекистан остается главным партнером России по линии экспортной поддержки.За последние годы при поддержке РФ финансировались крупные проекты в металлургии, нефтегазохимии, трубопроводном транспорте и машиностроении. Теперь основное внимание смещается на развитие транспортной инфраструктуры, строительство автомобильных и железных дорог, модернизацию коммунального хозяйства и проекты государственно-частного партнерства по строительству платных трасс. Российские инвесторы проявляют интерес и к модернизации коммунальной инфраструктуры — обновлению спецтехники и объектов водного хозяйства.По его мнению, вступление Узбекистана в ЕАБР открывает дополнительные возможности для запуска новых совместных инвестпроектов.Новая стратегия ЕАБРОдним из ключевых итогов Годового собрания стало утверждение Стратегии развития ЕАБР на 2027–2031 годы. Документ предусматривает:Сегодня ЕАБР объединяет семь стран, в накопленном портфеле банка по итогам 2025 года – 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму $19,6 млрд, а вместе со средствами, которые были привлечены в проекты партнерами банка, совокупный объем инвестиций в экономике превысил $64 млрд.Участники форума сошлись во мнении, что вступление Узбекистана в ЕАБР стало одним из наиболее значимых событий для региональной интеграции последних лет. Теперь ключевой задачей становится переход от договоренностей к реализации крупных инфраструктурных и промышленных проектов, способных обеспечить долгосрочный экономический рост не только Узбекистана, но и всего евразийского пространства.

узбекистан

алма-ата

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еабр, узбекистан, бизнес-форум, алма-ата, казахстан, инвестиции, логистика, промышленность, искусственный интеллект, экономика, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс