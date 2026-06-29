Почему тереть глаза руками опасно — ответ врача

"Ни в коем случае нельзя тереть глаза руками. Если что-то в глаз попало, то можно его промыть, а если это не проходит, то уже нужно обратиться к офтальмологу. Дело в том, что у них (у глаз — прим. ред.) нежная передняя поверхность, покрытая эпителием, который можно травмировать и тем самым "открыть ворота" для инфекции", — пояснил врач.