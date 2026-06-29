https://uz.sputniknews.ru/20260629/pochemu-teret-glaza-rukami-opasno--otvet-vracha-58654686.html
Почему тереть глаза руками опасно — ответ врача
Почему тереть глаза руками опасно — ответ врача
Sputnik Узбекистан
Офтальмолог перечислил риски для здоровья глаз
2026-06-29T22:03+0500
2026-06-29T22:03+0500
2026-06-29T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
офтальмолог
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здоровье
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Те, кто трут глаза руками, могут навредить зрению и здоровью, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-офтальмолога, профессора, доктора медицинских наук Вячеслава Куренкова.Офтальмолог предупредил, что кроме раздражения можно получить бактериальное заболевание, которое в последствии может стать угрозой глазу в целом.
https://uz.sputniknews.ru/20260628/v-kakix-sluchayax-mojet-pomoch-kola-58644834.html
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мнение эксперта, офтальмолог, заболевания, здоровье
мнение эксперта, офтальмолог, заболевания, здоровье
Почему тереть глаза руками опасно — ответ врача
Офтальмолог перечислил риски для здоровья глаз.
Те, кто трут глаза руками, могут навредить зрению и здоровью, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на врача-офтальмолога, профессора, доктора медицинских наук Вячеслава Куренкова.
"Ни в коем случае нельзя тереть глаза руками. Если что-то в глаз попало, то можно его промыть, а если это не проходит, то уже нужно обратиться к офтальмологу. Дело в том, что у них (у глаз — прим. ред.) нежная передняя поверхность, покрытая эпителием, который можно травмировать и тем самым "открыть ворота" для инфекции", — пояснил врач.
Офтальмолог предупредил, что кроме раздражения можно получить бактериальное заболевание, которое в последствии может стать угрозой глазу в целом.
"При развитии, допустим, кератита не исключено такое осложнение, как переход его в язву роговицы с перфорацией по потере глаза в целом. Поэтому с любым симптомом, который не купируется простыми средствами в быту, нужно идти к офтальмологу", — резюмировал Вячеслав Куренков.