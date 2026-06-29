https://uz.sputniknews.ru/20260629/shavkat-mirziyoev-po-telefonu-pozdravil-gurbanguly-berdymuxamedova-s-dnem-rojdeniya-58669653.html
Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения
Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения
Sputnik Узбекистан
Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана 29 июня отмечает 69-летие
2026-06-29T14:14+0500
2026-06-29T14:14+0500
2026-06-29T14:14+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
телефонный разговор
туркменистан
гурбангулы бердымухамедов
поздравление
день рождения
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0c/54115843_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fcc093793789d7ebb4b9def0897ea157.jpg
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил с днем рождения Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Гурбангулы Бердымухамедов сегодня, 29 июня отмечает 69-летие.В свою очередь, Председатель Халк Маслахаты передал руководителю Узбекистана приветствия от туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова.Собеседники высоко оценили нынешний уровень стратегического партнерства: тесные и плодотворные контакты на всех уровнях, устойчивый рост объемов товарооборота, реализацию проектов кооперации в промышленности, энергетике, транспорте, других приоритетных отраслях, эффективную работу торговой зоны "Шават-Дашогуз", расширение межрегиональных, деловых и культурно-гуманитарных обменов.Кроме того, они дали положительную оценку итогам недавних заседаний Межправительственной комиссии и Делового совета, состоявшихся в Ашхабаде.Отдельной темой беседы стала подготовка к восьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в октябре этого года в Туркменистане. Речь шла о координации подходов и продвижении региональной повестки.
туркменистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0c/54115843_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4e83a575fbd241a382df1678d1947e9d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, телефонный разговор, туркменистан, гурбангулы бердымухамедов, поздравление, день рождения, сотрудничество
политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, телефонный разговор, туркменистан, гурбангулы бердымухамедов, поздравление, день рождения, сотрудничество
Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения
Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана 29 июня отмечает 69-летие.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил с днем рождения Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Гурбангулы Бердымухамедов сегодня, 29 июня отмечает 69-летие.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Глава государства тепло поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, выразив искренние пожелания крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, мира и процветания братскому туркменскому народу”, — говорится в сообщении.
В свою очередь, Председатель Халк Маслахаты передал руководителю Узбекистана приветствия от туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова.
Собеседники высоко оценили нынешний уровень стратегического партнерства: тесные и плодотворные контакты на всех уровнях, устойчивый рост объемов товарооборота, реализацию проектов кооперации в промышленности, энергетике, транспорте, других приоритетных отраслях, эффективную работу торговой зоны "Шават-Дашогуз", расширение межрегиональных, деловых и культурно-гуманитарных обменов.
Кроме того, они дали положительную оценку итогам недавних заседаний Межправительственной комиссии и Делового совета, состоявшихся в Ашхабаде.
Отдельной темой беседы стала подготовка к восьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в октябре этого года в Туркменистане. Речь шла о координации подходов и продвижении региональной повестки.