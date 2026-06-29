https://uz.sputniknews.ru/20260629/shavkat-mirziyoev-po-telefonu-pozdravil-gurbanguly-berdymuxamedova-s-dnem-rojdeniya-58669653.html

Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения

Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения

Sputnik Узбекистан

Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана 29 июня отмечает 69-летие

2026-06-29T14:14+0500

2026-06-29T14:14+0500

2026-06-29T14:14+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

туркменистан

гурбангулы бердымухамедов

поздравление

день рождения

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил с днем рождения Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Гурбангулы Бердымухамедов сегодня, 29 июня отмечает 69-летие.В свою очередь, Председатель Халк Маслахаты передал руководителю Узбекистана приветствия от туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова.Собеседники высоко оценили нынешний уровень стратегического партнерства: тесные и плодотворные контакты на всех уровнях, устойчивый рост объемов товарооборота, реализацию проектов кооперации в промышленности, энергетике, транспорте, других приоритетных отраслях, эффективную работу торговой зоны "Шават-Дашогуз", расширение межрегиональных, деловых и культурно-гуманитарных обменов.Кроме того, они дали положительную оценку итогам недавних заседаний Межправительственной комиссии и Делового совета, состоявшихся в Ашхабаде.Отдельной темой беседы стала подготовка к восьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в октябре этого года в Туркменистане. Речь шла о координации подходов и продвижении региональной повестки.

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политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, телефонный разговор, туркменистан, гурбангулы бердымухамедов, поздравление, день рождения, сотрудничество