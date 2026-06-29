В Ташкенте прошла IV Международная выставка "Умра Плюс и паломнический туризм"
© пресс-служба Комитета по туризму РУзВ Ташкенте прошла IV Международная выставка "Умра Плюс и паломнический туризм"
© пресс-служба Комитета по туризму РУз
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Мероприятие объединило более 200 представителей туроператоров, гостиничного бизнеса и транспортных компаний из стран ЦА, Турции, России, Азербайджана, Малайзии, Индонезии и Саудовской Аравии. По его итогам заключили около 100 соглашений о сотрудничестве.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Ташкенте 27-28 июня проходила IV Международная выставка "Умра Плюс и паломнический туризм", сообщает пресс-служба Комитета по туризму.
© FotoВ Ташкенте прошла IV Международная выставка "Умра Плюс и паломнический туризм"
В Ташкенте прошла IV Международная выставка "Умра Плюс и паломнический туризм"
© Foto
Ее цель — привлечение паломников в Узбекистан в рамках проекта "Умра+ Узбекистан", повышение качества туристических услуг и расширение сотрудничества с зарубежными партнерами.
Ранее презентации данного проекта организовали в Турции, Малайзии и Индонезии.
Нынешнее мероприятие объединило более 200 представителей туроператоров, гостиничного бизнеса и транспортных компаний из стран Центральной Азии, Турции, России, Азербайджана, Малайзии, Индонезии и Саудовской Аравии.
В течение двух дней они проводили B2B-встречи, деловые переговоры и презентации туристических продуктов. Особое внимание уделяли формированию новых маршрутов "Умра+", сочетающих паломничество с путешествиями по историческим городам Узбекистана.
© пресс-служба Комитета по туризму РУзВ Ташкенте прошла IV Международная выставка "Умра Плюс и паломнический туризм"
В Ташкенте прошла IV Международная выставка "Умра Плюс и паломнический туризм"
© пресс-служба Комитета по туризму РУз
“В рамках деловой программы для иностранных участников организовано посещение Центра исламской цивилизации в Ташкенте. По итогам ознакомительного визита достигнута договоренность о включении Центра в число основных объектов паломнических маршрутов, предлагаемых иностранным туристам при посещении Узбекистана”, — говорится в сообщении.
© пресс-служба Комитета по туризму РУзВ Ташкенте прошла IV Международная выставка "Умра Плюс и паломнический туризм"
В Ташкенте прошла IV Международная выставка "Умра Плюс и паломнический туризм"
© пресс-служба Комитета по туризму РУз
Отмечается, что за первые пять месяцев этого года Узбекиста посетили более 5,3 млн иностранных туристов, а по данным ООН республика вошла в число пяти стран с наиболее высокими темпами развития туристической отрасли.
Положительную динамику демонстрируют и ключевые рынки: по итогам января–мая 2026 года число туристов из Азербайджана увеличилось почти на 82%, из Малайзии — более чем в 2 раза, из Индонезии — более чем на 63%, а из Турции — почти на 19% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Ожидают, что реализация около 100 соглашений, заключенных в рамках выставки, и дальнейшее расширение проекта "Умра+ Узбекистан" позволят значительно увеличить поток паломников в республику.