https://uz.sputniknews.ru/20260629/tashkent-mejdunarodnaya-vystavka-umra-plyus-i-palomnicheskiy-turizm-58652316.html

В Ташкенте прошла IV Международная выставка "Умра Плюс и паломнический туризм"

В Ташкенте прошла IV Международная выставка "Умра Плюс и паломнический туризм"

Sputnik Узбекистан

Мероприятие объединило более 200 представителей туроператоров, гостиничного бизнеса и транспортных компаний из стран ЦА, Турции, России, Азербайджана... 29.06.2026, Sputnik Узбекистан

2026-06-29T09:15+0500

2026-06-29T09:15+0500

2026-06-29T09:15+0500

узбекистан

ташкент

выставка

паломничество

туризм

соглашение

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1c/58652446_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_d2591c37633e5285c9134665ca50950a.jpg

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Ташкенте 27-28 июня проходила IV Международная выставка "Умра Плюс и паломнический туризм", сообщает пресс-служба Комитета по туризму.Ее цель — привлечение паломников в Узбекистан в рамках проекта "Умра+ Узбекистан", повышение качества туристических услуг и расширение сотрудничества с зарубежными партнерами.Ранее презентации данного проекта организовали в Турции, Малайзии и Индонезии.Нынешнее мероприятие объединило более 200 представителей туроператоров, гостиничного бизнеса и транспортных компаний из стран Центральной Азии, Турции, России, Азербайджана, Малайзии, Индонезии и Саудовской Аравии.В течение двух дней они проводили B2B-встречи, деловые переговоры и презентации туристических продуктов. Особое внимание уделяли формированию новых маршрутов "Умра+", сочетающих паломничество с путешествиями по историческим городам Узбекистана.Отмечается, что за первые пять месяцев этого года Узбекиста посетили более 5,3 млн иностранных туристов, а по данным ООН республика вошла в число пяти стран с наиболее высокими темпами развития туристической отрасли.Положительную динамику демонстрируют и ключевые рынки: по итогам января–мая 2026 года число туристов из Азербайджана увеличилось почти на 82%, из Малайзии — более чем в 2 раза, из Индонезии — более чем на 63%, а из Турции — почти на 19% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Ожидают, что реализация около 100 соглашений, заключенных в рамках выставки, и дальнейшее расширение проекта "Умра+ Узбекистан" позволят значительно увеличить поток паломников в республику.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, ташкент, выставка, паломничество, туризм, соглашение