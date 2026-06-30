Мирзиёев наградил молодых узбекистанцев медалью "Келажак бунедкори" и премией "Мард углон"
09:23 30.06.2026 (обновлено: 09:42 30.06.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики
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Соответствующие указ и постановление глава республики подписал в преддверии Дня молодежи, который в стране отмечают 30 июня.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил молодых соотечественников медалью "Келажак бунедкори" и премией "Мард углон". Соответствующие указ и постановление глава государства подписал в преддверии Дня молодежи, который в республике отмечают 30 июня.
Медалью наградили молодых людей, вносящих достойный вклад в развитие Нового Узбекистана и дальнейшее повышение его международного авторитета своими достижениями в различных сферах. В тексте указа отмечается, что они служат всесторонним примером для сверстников.
Награжденные медалью "Келажак бунедкори":
Азатова Шахзода Алишер кизи — студентка 4-го курса Нукусского филиала Узбекского государственного университета физической культуры и спорта, Каракалпакстан;
Одилжонова Камола Абдувосит кизи — докторант 1-го курса Андижанского государственного педагогического института, Андижанская область;
Бафоев Жахонгир Шухрат угли — учредитель сети частных книжных магазинов "Bukhara books" города Бухары, Бухарская область;
Жалолова Мохира Сирожиддин кизи — нейрохирург отделения нейрохирургии Джизакского областного многопрофильного медицинского центра;
Зиёдова Асал Исомиддин кизи — руководитель негосударственного образовательного учреждения "Bolalar akademiyasi" города Карши, Кашкадарьинская область;
Истамтошев Сулаймон Довудович — преподаватель Навоийской специализированной школы-интерната искусств, Навоийская область;
Солохиддинов Кобилжон Комил угли — руководитель автосервиса "Qobil Jiga servis" Янги-Наманганского района, Наманганская область;
Нурмаматова Покиза Акмалжон кизи — основатель стартап-проекта национальных игр "Kaja Games" Пастдаргомского района, Самаркандская область;
Рахимбердиев Темур Аббос угли — инженер-технолог частного предприятия "Сесоsino newenergy technology" города Янгиера, Сырдарьинская область;
Абдухоликов Акмал Кахрамонович — руководитель овощеводческого фермерского хозяйства "Ака-ука олтин ерлари" Ангорского района, Сурхандарьинская область;
Юнусова Озода Улугбек кизи — флотатор цеха измельчения и флотации Медной обогатительной фабрики Акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", Ташкентская область;
Одилов Хамиджон Валижон угли — руководитель частного логистического предприятия "TruDispatch" города Ферганы, Ферганская область;
Рахимова Севинч Хамроевна — член национальной сборной команды Узбекистана по каратэ, Хорезмская область;
Мирфайзуллаева Азизаой Махмуджон кизи — лидер молодежи схода граждан махалли "Фароғатли" Сергелийского района, город Ташкент;
Аслонова Лайло Олимовна — председатель Молодежного парламента при Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан;
Мамасаидов Мухаммадсаид Мухаммадкосим угли — основатель платформы искусственного интеллекта "Tahrirchi";
Муйдинова Зилола Вохид кизи — преподаватель кафедры таможенных платежей и статистики Таможенного института;
Мустаева Сабина Руслановна — солистка Государственного учреждения "Узбекконцерт";
Сафолов Фирузжон Расулжонович — летчик воздушного судна "А-321" Департамента летной службы Акционерного общества "Uzbekistan Airways";
Хужамбердиева Лобархон Хайдар кизи — курсант 2-го курса Университета общественной безопасности Республики Узбекистан.
Премией "Мард углон" награждены одаренные юноши за достижения в науке, образовании, медицине, культуры, спорте и других сферах:
Аллашов Рахим Толибай угли — специалист группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан (Каракалпакстан);
Алимбаев Нодирбек Тургун угли — лидер молодежи схода граждан аула "Уллубог" Турткульского района (Каракалпакстан);
Тешабоев Ойбек Абдуманноб угли — докторант Андижанского государственного технического института (Андижанская область);
Хурсанов Дониёрбек Дамиржон угли — командир группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан (Андижанская область);
Рахимов Далер Рахмонович — член научного комитета 58-й Международной олимпиады по химии (Бухарская область);
Мустакимов Шерали Шухрат угли — старший инспектор Центра по чрезвычайным ситуациям Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан (Бухарская область);
Зокиров Жахонгир Лазизбек угли — член национальной сборной команды Узбекистана по боксу (Джизакская область);
Абдухаликов Жавохир Алибой угли — специалист отряда войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан (Джизакская область);
Худойкулов Жавохир Турсунпулат угли — военнослужащий Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан (Кашкадарьинская область);
Юлдошев Дилшодбек Улугбек угли — старший специалист группы Главного управления внутренних дел города Ташкента (Кашкадарьинская область);
Истамов Хаёт Йулчиевич — старший преподаватель Навоийского государственного горно-технологического университета (Навоийская область);
Салимжонов Хазрат Акрамжон угли — инженер-технолог Навоийского машиностроительного завода Акционерного общества "Навоийский горно-металлургический комбинат" (Навоийская область);
Астаналиев Элмурод Турсунали угли — самостоятельный соискатель Ташкентского государственного транспортного университета (Наманганская область);
Каримов Умиджон Жавлон угли — старший оперуполномоченный отдела Таможенного управления города Ташкента (Наманганская область);
Элбеков Шохзодбек Элбек угли — командир отряда войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан (Самаркандская область);
Худойбердиев Дилшоджон Райимберди угли — спортсмен по академической гребле специализированной спортивной школы по водным видам спорта Самаркандской области (Самаркандская область);
Холматов Отабек Шухрат угли — старший специалист отряда Управления внутренних дел Сырдарьинской области (Сырдарьинская область);
Мусурмонкулов Бектош Кодирберди угли — специалист группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан (Сырдарьинская область);
Косимхожиев Нажмиддин Абдужаббор угли — студент 4-го курса Узбекского государственного университета физической культуры и спорта (Сурхандарьинская область);
Норалиев Сарвар Нурислом угли — командир батареи войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан (Сурхандарьинская область);
Халмаханов Айтжан Даниёр угли — студент 2-го курса Чирчикского центра подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта (Ташкентская область);
Ларин Евгений Алексеевич — студент 6-го курса Ташкентского государственного медицинского университета (Ташкентская область)
Махаммаджонов Кудратбек Улугбек угли — магистрант 2-го курса Ферганского государственного технического университета (Ферганская область);
Мухаммадхонов Шухратжон Музафаржон угли — командир военно-музыкального академического лицея Национальной гвардии Республики Узбекистан (Ферганская область);
Ражапов Артур Ихтиёр угли — член Творческого объединения художников Узбекистана, скульптор (Хорезмская область);
Аминбоев Кодирберган Олимбой угли — студент 3-го курса Ургенчского государственного педагогического института (Хорезмская область);
Бегмуратов Хумоюн Хусниддинович — член мужской сборной команды Узбекистана по шахматам (город Ташкент);
Гуломов Пахлавон Фаррух угли — ученик 11-го класса Президентской школы в городе Ташкенте (город Ташкент).
Лауреаты Государственной премии "Мард углон" получат денежное вознаграждение в 50-кратном размере базовой расчетной величины.