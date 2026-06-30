https://uz.sputniknews.ru/20260630/mirziyoev-nagradil-molodyx-uzbekistantsev-medalyu-kelajak-bunedkori-i-premiey-mard-uglon-58683474.html

Мирзиёев наградил молодых узбекистанцев медалью "Келажак бунедкори" и премией "Мард углон"

Мирзиёев наградил молодых узбекистанцев медалью "Келажак бунедкори" и премией "Мард углон"

Sputnik Узбекистан

Соответствующие указ и постановление глава республики подписал в преддверии Дня молодежи, который в стране отмечают 30 июня

2026-06-30T09:23+0500

2026-06-30T09:23+0500

2026-06-30T09:42+0500

общество

день молодежи

узбекистан

президент узбекистана

указ

постановление

медаль

премия

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил молодых соотечественников медалью "Келажак бунедкори" и премией "Мард углон". Соответствующие указ и постановление глава государства подписал в преддверии Дня молодежи, который в республике отмечают 30 июня.Медалью наградили молодых людей, вносящих достойный вклад в развитие Нового Узбекистана и дальнейшее повышение его международного авторитета своими достижениями в различных сферах. В тексте указа отмечается, что они служат всесторонним примером для сверстников.Награжденные медалью "Келажак бунедкори":Премией "Мард углон" награждены одаренные юноши за достижения в науке, образовании, медицине, культуры, спорте и других сферах:Лауреаты Государственной премии "Мард углон" получат денежное вознаграждение в 50-кратном размере базовой расчетной величины.

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общество, день молодежи, узбекистан, президент узбекистана, указ, постановление, медаль, премия