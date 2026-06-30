https://uz.sputniknews.ru/20260630/prezident-uzbekistana-ozvuchil-novye-mery-po-podderjke-molodeji-58716138.html

Президент Узбекистана озвучил новые меры по поддержке молодежи

Президент Узбекистана озвучил новые меры по поддержке молодежи

Sputnik Узбекистан

Мирзиёев: Ни один юноша и ни одна девушка не должны остаться в стороне от тех возможностей, которые мы создаем для молодежи

2026-06-30T17:33+0500

2026-06-30T17:33+0500

2026-06-30T18:19+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

молодежь

день молодежи

инициатива

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с молодежью по случаю 30 июня – Дня молодежи, в ходе которой озвучил новые меры по ее поддержке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.По словам руководителя страны, знания, профессия и современные технологии являются важнейшей опоры для того, чтобы молодежь смогла занять достойное место в жизни.С этой целью в республике запустят экосистему "Знания будущего", в рамках которой ежегодно 500 тыс. юношей и девушек будут обучаться современным профессиям.Для молодых людей, имеющих профессию, но желающих приобрести новые навыки, введут "ваучер на профессию".Ежегодно для 50 тыс. представителей молодого поколения будут покрывать за счет беспроцентных ссуд расходы на обучение современным профессиям. Еще 85 тыс. безработным юношам и девушкам из нуждающихся семей предоставят бесплатные ваучеры на профобучение в частных образовательных центрах. Уже в этом году на реализацию этой системы направят 120 млрд сумов.В деятельности техникумов расширят участие частного сектора, упростят лицензионные требования. С нового учебного года государственные гранты на профессиональное обучение будут предоставлять и частным техникумам. Победителей международных профессиональных конкурсов и их наставников будут поощрять денежными премиями.Президент подчеркнул необходимость задействовать потенциал более 650 тыс. молодых людей, свободно владеющих иностранными языками, в продвижении на международной арене богатой истории, культурного наследия, туристических и экспортных возможностей республики.С этой целью запустят платформу "цифрового контента", на финансирование которой будут ежегодно выделять по 20 млрд сумов.Новая система в сфере работы с молодежью, обучающейся за рубежомДля того, чтобы более чем 14 тыс. юношей и девушек, обучающихся в ведущих зарубежных вузах, смогли в период каникул проходить практику и стажировку в министерствах, хокимиятах, государственных и частных компаниях Узбекистана, запустят цифровую платформу взаимодействия.Возможность направлять молодых людей на обучение в престижные зарубежные вузы через фонд "Эл-юрт умиди" предоставят и частному сектору.Кроме того,"Мозговым центром" в развитии молодежного предпринимательства станет банковско-финансовая академия. Ее слушатели сформируют готовые бизнес-проекты в регионах, а Фонд молодежного предпринимательства предложит их молодежи на удобных условиях. Фонд инвестирует до 5 млрд сумов в проекты, создающие высокий доход и большое количество рабочих мест. Эта система откроет возможности для начала собственного бизнеса как минимум для 300 тыс. молодых людей, отметил президент.Поддержка инновационных стартаповОн отметил, что за последние девять лет местная стартап-экосистема выросла в 15 раз и превысила $4 млрд, появилось более 1 200 перспективных стартап-проектов.Теперь каждый министр, руководитель отрасли и хоким реализует проект "на 1 тысячу проблем — 1 тысяча решений от молодежи".Агентство по делам молодежи направит до 1 млрд сумов инвестиций в 100 лучших проектов в сферах бизнеса, информационных технологий и креативной экономики.Расширят возможности для молодежи в сфере информационных технологий и ИИМощность первого суперкомпьютерного кластера в центре "Цифровое правительство” в следующем году увеличат втрое.В текущем году в 20 вузах создадут лаборатории искусственного интеллекта. Молодежь, бесплатно пользуясь этими возможностями, будет разрабатывать решения проблем в регионах и отраслях.За счет создания новых IT-парков организуют свыше 20 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест для молодежи.В рамках программы "Мой первый компьютер" 10 тыс. молодых людей из нуждающихся семей помогут приобрести ноутбуки.Для студентов, обучающихся по направлениям IT и искусственного интеллекта, расширят систему дуального образования.В республике учредят государственную стипендию имени Мухаммада аль-Хорезми, а также стипендию "Девушки-инженеры" для талантливых девушек.Денежное поощрение в размере 1 млрд сумов для победителей международных олимпиад распространят и на победителей международных олимпиад по искусственному интеллекту.Для увеличения доли национального контента в цифровом пространстве в IT-парках откроют инкубационные центры для разработчиков компьютерных и мобильных игр. Ежегодно будет размещаться государственный заказ на разработку не менее 20 компьютерных и мобильных игр в национальном духе.Он призвал молодежь смело стремиться к большим целям, настойчиво овладевать знаниями, профессией и современными технологиями.

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общество, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, встреча, молодежь, день молодежи, инициатива