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В какое время суток лучше пить минеральную воду
В какое время суток лучше пить минеральную воду
Sputnik Узбекистан
Взрослый человек может ежедневно выпивать до полутора литров лечебно-столовой минеральной воды без риска для здоровья
2026-06-30T22:03+0500
2026-06-30T22:03+0500
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мнение эксперта
здоровье
минеральная вода
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Минеральную воду опасно пить поздним вечером и перед сном, сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата медицинских наук Сергея Кубанова.Он рекомендует ограничить употребление минеральной воды за 1,5–2 часа до сна. Безопаснее всего пить ее в утренние и дневные часы, отметил Кубанов.Специалист добавил, что взрослый человек может ежедневно выпивать до полутора литров лечебно-столовой минеральной воды без риска для здоровья. По словам Кубанова, несмотря на то что минеральная вода и нарзан не являются лекарственными средствами, их применяют по рекомендации врача. В случае длительного бесконтрольного употребления лечебно-столовой воды есть риск развития осложнений.
https://uz.sputniknews.ru/20260629/pochemu-teret-glaza-rukami-opasno--otvet-vracha-58654686.html
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мнение эксперта, здоровье, минеральная вода
мнение эксперта, здоровье, минеральная вода

В какое время суток лучше пить минеральную воду

22:03 30.06.2026
© Sputnik / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинеральная вода "Боржоми"
Минеральная вода Боржоми - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2026
© Sputnik / Антон Денисов
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Взрослый человек может ежедневно выпивать до полутора литров лечебно-столовой минеральной воды без риска для здоровья.
Минеральную воду опасно пить поздним вечером и перед сном, сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата медицинских наук Сергея Кубанова.

"Наиболее опасное время для употребления минеральной воды – это поздний вечер и период непосредственно перед сном. Это связано с биологическими ритмами: вместо утоления жажды организм задерживает воду, что приводит к отекам и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему в положении лежа", — пояснил специалист.

Он рекомендует ограничить употребление минеральной воды за 1,5–2 часа до сна. Безопаснее всего пить ее в утренние и дневные часы, отметил Кубанов.
Специалист добавил, что взрослый человек может ежедневно выпивать до полутора литров лечебно-столовой минеральной воды без риска для здоровья. По словам Кубанова, несмотря на то что минеральная вода и нарзан не являются лекарственными средствами, их применяют по рекомендации врача. В случае длительного бесконтрольного употребления лечебно-столовой воды есть риск развития осложнений.
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