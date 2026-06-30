https://uz.sputniknews.ru/20260630/v-kakoe-vremya-sutok-luchshe-pit-mineralnuyu-vodu-58682850.html

В какое время суток лучше пить минеральную воду

В какое время суток лучше пить минеральную воду

Sputnik Узбекистан

Взрослый человек может ежедневно выпивать до полутора литров лечебно-столовой минеральной воды без риска для здоровья

2026-06-30T22:03+0500

2026-06-30T22:03+0500

2026-06-30T22:03+0500

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мнение эксперта

здоровье

минеральная вода

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Минеральную воду опасно пить поздним вечером и перед сном, сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата медицинских наук Сергея Кубанова.Он рекомендует ограничить употребление минеральной воды за 1,5–2 часа до сна. Безопаснее всего пить ее в утренние и дневные часы, отметил Кубанов.Специалист добавил, что взрослый человек может ежедневно выпивать до полутора литров лечебно-столовой минеральной воды без риска для здоровья. По словам Кубанова, несмотря на то что минеральная вода и нарзан не являются лекарственными средствами, их применяют по рекомендации врача. В случае длительного бесконтрольного употребления лечебно-столовой воды есть риск развития осложнений.

https://uz.sputniknews.ru/20260629/pochemu-teret-glaza-rukami-opasno--otvet-vracha-58654686.html

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мнение эксперта, здоровье, минеральная вода