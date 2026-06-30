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Вице-премьер РБ: Мы вступаем в очень высокую степень подготовки визита президента РУз
Вице-премьер РБ: Мы вступаем в очень высокую степень подготовки визита президента РУз
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев посетит Минск-8-9 июля. Подготовку к предстоящему визиту главы Узбекистана обсудили в правительстве Беларуси
2026-06-30T11:09+0500
2026-06-30T11:24+0500
беларусь
правительство
встреча
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
лазиз кудратов
подготовка к визиту
президент узбекистана
минск
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Мы вступаем в очень высокую степень подготовки визита президента Узбекистана, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко на встрече с министром инвестиций, промышленности и торговли МИПТ Лазизом Кудратовым. Об этом сообщает БелТА.Шавкат Мирзиёев посетит Минск 8-9 июля. В правительстве Беларуси обсудили подготовку к предстоящему визиту главы Узбекистана.Он отметил, что важно синхронизировать понимание подходов, которые закладываются в общий протокол встречи, чтобы четко понимать, чего именно достигли стороны.
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беларусь, правительство, встреча, министерство инвестиций, промышленности и торговли руз., лазиз кудратов, подготовка к визиту, президент узбекистана, минск
беларусь, правительство, встреча, министерство инвестиций, промышленности и торговли руз., лазиз кудратов, подготовка к визиту, президент узбекистана, минск

Вице-премьер РБ: Мы вступаем в очень высокую степень подготовки визита президента РУз

11:09 30.06.2026 (обновлено: 11:24 30.06.2026)
© информационное агентство "Белта"Подготовку к предстоящему визиту Президента Узбекистана обсудили в правительстве
Подготовку к предстоящему визиту Президента Узбекистана обсудили в правительстве - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2026
© информационное агентство "Белта"
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Шавкат Мирзиёев посетит Минск 8-9 июля. Подготовку к предстоящему визиту главы Узбекистана обсудили в правительстве Беларуси.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Мы вступаем в очень высокую степень подготовки визита президента Узбекистана, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко на встрече с министром инвестиций, промышленности и торговли МИПТ Лазизом Кудратовым. Об этом сообщает БелТА.
Шавкат Мирзиёев посетит Минск 8-9 июля. В правительстве Беларуси обсудили подготовку к предстоящему визиту главы Узбекистана.
© информационное агентство "Белта"Подготовку к предстоящему визиту Президента Узбекистана обсудили в правительстве
Подготовку к предстоящему визиту Президента Узбекистана обсудили в правительстве - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2026
Подготовку к предстоящему визиту Президента Узбекистана обсудили в правительстве
© информационное агентство "Белта"

"Мы сегодня (находимся — прим. ред.) в преддверии одного из значимых событий для вашей и нашей страны — встречи наших лидеров. Поэтому мы должны сверить наработанные позиции, которые сформированы в посольстве нашей республики в Ташкенте", — обратился Шулейко к Кудратову.

Он отметил, что важно синхронизировать понимание подходов, которые закладываются в общий протокол встречи, чтобы четко понимать, чего именно достигли стороны.

"Белорусская сторона готова обеспечить решение всех организационных моментов. У нас не должно быть никаких неувязок. Мы вступаем в очень высокую степень подготовки визита", — сказал вице-премьер РБ.

© информационное агентство "Белта"Подготовку к предстоящему визиту Президента Узбекистана обсудили в правительстве
Подготовку к предстоящему визиту Президента Узбекистана обсудили в правительстве - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2026
Подготовку к предстоящему визиту Президента Узбекистана обсудили в правительстве
© информационное агентство "Белта"
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