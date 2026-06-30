https://uz.sputniknews.ru/20260630/vitse-premer-rb-my-vstupaem-v-ochen-vysokuyu-stepen-podgotovki-vizita-prezidenta-ruz-58689773.html

Вице-премьер РБ: Мы вступаем в очень высокую степень подготовки визита президента РУз

Вице-премьер РБ: Мы вступаем в очень высокую степень подготовки визита президента РУз

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев посетит Минск-8-9 июля. Подготовку к предстоящему визиту главы Узбекистана обсудили в правительстве Беларуси

2026-06-30T11:09+0500

2026-06-30T11:09+0500

2026-06-30T11:24+0500

беларусь

правительство

встреча

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

лазиз кудратов

подготовка к визиту

президент узбекистана

минск

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Мы вступаем в очень высокую степень подготовки визита президента Узбекистана, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко на встрече с министром инвестиций, промышленности и торговли МИПТ Лазизом Кудратовым. Об этом сообщает БелТА.Шавкат Мирзиёев посетит Минск 8-9 июля. В правительстве Беларуси обсудили подготовку к предстоящему визиту главы Узбекистана.Он отметил, что важно синхронизировать понимание подходов, которые закладываются в общий протокол встречи, чтобы четко понимать, чего именно достигли стороны.

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беларусь, правительство, встреча, министерство инвестиций, промышленности и торговли руз., лазиз кудратов, подготовка к визиту, президент узбекистана, минск