https://uz.sputniknews.ru/20260701/komanduyuschemu-natsgvardii-uzbekistana-naznachili-pervogo-zama-58727794.html
Командующему Нацгвардией Узбекистана назначили первого зама
Командующему Нацгвардией Узбекистана назначили первого зама
Sputnik Узбекистан
Соответствующее постановление подписал глава республики. До назначения Шерзод Ибрагимов занимал должность начальника Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД
2026-07-01T10:41+0500
2026-07-01T10:41+0500
2026-07-01T11:58+0500
узбекистан
назначения
нацгвардия
заместитель
постановка
президент узбекистана
общество
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Первым заместителем командующего Нацгвардией Узбекистана стал Шерзод Ибрагимов, сообщает пресс-служба ведомства.Соответствующее постановление подписал глава республикиДо нынешнего назначения Ибрагимов занимал должность начальника Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД. Он имеет звание полковника.
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узбекистан, назначения, нацгвардия, заместитель, постановка, президент узбекистана, общество
узбекистан, назначения, нацгвардия, заместитель, постановка, президент узбекистана, общество
Командующему Нацгвардией Узбекистана назначили первого зама
10:41 01.07.2026 (обновлено: 11:58 01.07.2026)
Соответствующее постановление подписал глава республики. До назначения Шерзод Ибрагимов занимал должность начальника Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Первым заместителем командующего Нацгвардией Узбекистана стал Шерзод Ибрагимов, сообщает
пресс-служба ведомства.
Соответствующее постановление подписал глава республики
“Постановлением Президента Республики Узбекистан Ибрагимов Шерзод Шокирович назначен на должность первого заместителя командующего Национальной гвардией Республики Узбекистан”, — говорится в сообщении.
До нынешнего назначения Ибрагимов занимал должность начальника Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД. Он имеет звание полковника.