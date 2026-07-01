https://uz.sputniknews.ru/20260701/pochemu-nado-obyazatelno-vklyuchat-v-ratsion-yagody-58722691.html

Почему надо обязательно включать в рацион ягоды — ответ врача

Почему надо обязательно включать в рацион ягоды — ответ врача

Sputnik Узбекистан

Наслаждаться ягодами в умеренных количествах можно практически при любых ограничениях в питании

2026-07-01T22:01+0500

2026-07-01T22:01+0500

2026-07-01T22:01+0500

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В рацион нужно обязательно включать ягоды, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога, нутрициолога, терапевта Александу Разаренову.По ее словам, наслаждаться ягодами в умеренных количествах можно практически при любых ограничениях в питании. Ягоды — низкокалорийный и при этом сытный продукт. В них содержатся полезные витамины и минералы. Размер стандартной порции составляет примерно один стакан, в котором 125–150 граммов.В природе не существует одной самой полезной ягоды, потому что разные ягоды содержат разные наборы полифенолов, количество клетчатки, витаминов, отметила диетолог.Исследования подтверждают, что употребление ягод уменьшает маркеры воспаления, повышает чувствительность к инсулину и снижает реакцию сахара в крови на пищу с высоким содержанием углеводов.Клубника — рекордсмен по снижению уровня холестерина у людей, страдающих ожирением и метаболическим синдромом. Ягоды также препятствуют образованию тромбов и бляшек в сосудах.Благодаря антиоксидантам ягоды препятствуют появлению морщин, потому что переизбыток свободных радикалов — одна из главных причин старения кожиНекоторые антиоксиданты в составе ягод, в том числе антоцианы и ресвератрол, могут снизить риск развития рака. Ученые исследовали их влияние на организм и предположили, что употребление ягод защищает от рака пищевода, молочных желез и толстой кишки.Кстати, замороженные ягоды не теряют полезных свойств, поэтому запасайтесь ими на зиму, рекомендует врач.

https://uz.sputniknews.ru/20260630/v-kakoe-vremya-sutok-luchshe-pit-mineralnuyu-vodu-58682850.html

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мнение эксперта, ягоды, витамины, здоровье, правильное питание