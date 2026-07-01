https://uz.sputniknews.ru/20260701/shavkat-mirziyoev-posetit-s-gosvizitom-gruziyu--data-chto-v-programme-58732547.html

Шавкат Мирзиёев посетит с госвизитом Грузию — дата, что в программе

Шавкат Мирзиёев посетит с госвизитом Грузию — дата, что в программе

Sputnik Узбекистан

Среди приоритетов – взаимодействие двух стран в транспортно-логистической сфере, создание дополнительных возможностей для расширения географии экспорта отечественной продукции

2026-07-01T14:22+0500

2026-07-01T14:22+0500

2026-07-01T14:37+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

государственный визит

грузия

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2-3 июля посетит с государственным визитом Грузию, сообщает пресс-служба главы государства.Повестка дня включает вопросы дальнейшего укрепления узбекско-грузинских отношений дружбы и многопланового сотрудничества.Стороны предметно рассмотрят практические аспекты укрепления политического диалога, развития межпарламентских и межрегиональных связей, наращивания торгово-экономического сотрудничества и активизации культурно-гуманитарных обменов.Особое внимание они уделят продвижению проектов кооперации в промышленности, фармацевтике, химии, сельском хозяйстве, туризме, энергетике, IT-секторе.Лидеры Узбекистана и Грузии обменяются мнениями по актуальной международной и региональной повестке.По итогам саммита планируют подписать солидный пакет двусторонних документов, охватывающих различные направления сотрудничества, добавили в пресс-службе.

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политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, государственный визит, грузия