https://uz.sputniknews.ru/20260701/v-stranax-eaes-prodoljayut-rasti-gruzo--i-passajiroperevozki-58728046.html

В странах ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки

В странах ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки

Sputnik Узбекистан

В Евразийском экономическом союзе в 2026 году зафиксировали рост как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей. 01.07.2026, Sputnik Узбекистан

2026-07-01T10:53+0500

2026-07-01T10:53+0500

2026-07-01T11:16+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

статистика

грузоперевозки

беларусь

казахстан

кыргызстан

армения

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1a/48581159_0:143:2728:1678_1920x0_80_0_0_2857f1d90d0280c229b9097ee85ae46e.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки, сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.Речь идет о росте как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.При этом в текущем году отмечен также рост грузоперевозок в Армении (12,8%), Кыргызстане (3,5%) и Беларуси (0,2%).

беларусь

казахстан

армения

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, статистика, грузоперевозки, беларусь, казахстан, кыргызстан, армения