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В странах ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки
В странах ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки
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В Евразийском экономическом союзе в 2026 году зафиксировали рост как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей. 01.07.2026, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки, сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.Речь идет о росте как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.При этом в текущем году отмечен также рост грузоперевозок в Армении (12,8%), Кыргызстане (3,5%) и Беларуси (0,2%).
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, статистика, грузоперевозки, беларусь, казахстан, кыргызстан, армения
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, статистика, грузоперевозки, беларусь, казахстан, кыргызстан, армения
В странах ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки
10:53 01.07.2026 (обновлено: 11:16 01.07.2026)
В Евразийском экономическом союзе в 2026 году зафиксировали рост как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik
. В ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки, сообщает
пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.
Речь идет о росте как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.
“За январь–апрель 2026 г. (по сравнению с предыдущим годом) наблюдался рост как совокупного пассажирооборота по ЕАЭС (на 1,5%), так и всех национальных показателей: в Беларуси (на 8,3%), Кыргызстане (на 5,1%), Казахстане (на 4,6%), Армении (на 4,1%) и России (на 0,5%)”, — говорится в сообщении.
При этом в текущем году отмечен также рост грузоперевозок в Армении (12,8%), Кыргызстане (3,5%) и Беларуси (0,2%).