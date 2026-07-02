https://uz.sputniknews.ru/20260702/chempionat-azii-u-20-sbornaya-uzbekistana-v-pervyy-den-zavoevala-tri-medali-58751260.html
Чемпионат Азии U-20: сборная Узбекистана в первый день завоевала три медали
Чемпионат Азии U-20: сборная Узбекистана в первый день завоевала три медали
Sputnik Узбекистан
В Таиланде стартовал молодежный чемпионат Азии по спортивной борьбе. Борьбу за медали ведут спортсмены не старше 20 лет. В первый день турнира разыграли 5 комплектов медалей по греко-римской борьбе
2026-07-02T10:57+0500
2026-07-02T10:57+0500
2026-07-02T11:00+0500
спорт
греко-римская борьба
спортивная борьба
чемпионат азии
таиланд
узбекистанцы
золотая медаль
серебро
бронза
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана успешно начала чемпионат Азии U20 по спортивной борьбе, сообщает НОК.Молодежное континентальное первенство стартовало накануне в городе Паттайя (Таиланд).Борьбу за медали ведут спортсмены не старше 20 лет.В первый день турнира разыграли 5 комплектов медалей по греко-римской борьбе.Победители:ЗолотоСереброБронза
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спорт, греко-римская борьба, спортивная борьба, чемпионат азии, таиланд, узбекистанцы, золотая медаль, серебро, бронза
спорт, греко-римская борьба, спортивная борьба, чемпионат азии, таиланд, узбекистанцы, золотая медаль, серебро, бронза
Чемпионат Азии U-20: сборная Узбекистана в первый день завоевала три медали
10:57 02.07.2026 (обновлено: 11:00 02.07.2026)
В Таиланде стартовал молодежный чемпионат Азии по спортивной борьбе. Борьбу за медали ведут спортсмены не старше 20 лет. В первый день турнира разыграли 5 комплектов медалей по греко-римской борьбе.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
Сборная Узбекистана успешно начала чемпионат Азии U20 по спортивной борьбе, сообщает
НОК.
Молодежное континентальное первенство стартовало накануне в городе Паттайя (Таиланд).
Борьбу за медали ведут спортсмены не старше 20 лет.
В первый день турнира разыграли 5 комплектов медалей по греко-римской борьбе.
“В Таиланде стартовал чемпионат Азии U20 по спортивной борьбе. По традиции, соревнования начали греко-римские борцы. Примечательно, что в стартовый день наши спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали”, — говорится в сообщении.
-77 кг: Огабек Аскаралиев;
-63 кг: Кувончбек Исмаилов.