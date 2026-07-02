https://uz.sputniknews.ru/20260702/chempionat-azii-u-20-sbornaya-uzbekistana-v-pervyy-den-zavoevala-tri-medali-58751260.html

Чемпионат Азии U-20: сборная Узбекистана в первый день завоевала три медали

Чемпионат Азии U-20: сборная Узбекистана в первый день завоевала три медали

Sputnik Узбекистан

В Таиланде стартовал молодежный чемпионат Азии по спортивной борьбе. Борьбу за медали ведут спортсмены не старше 20 лет. В первый день турнира разыграли 5 комплектов медалей по греко-римской борьбе

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спорт

греко-римская борьба

спортивная борьба

чемпионат азии

таиланд

узбекистанцы

золотая медаль

серебро

бронза

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана успешно начала чемпионат Азии U20 по спортивной борьбе, сообщает НОК.Молодежное континентальное первенство стартовало накануне в городе Паттайя (Таиланд).Борьбу за медали ведут спортсмены не старше 20 лет.В первый день турнира разыграли 5 комплектов медалей по греко-римской борьбе.Победители:ЗолотоСереброБронза

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спорт, греко-римская борьба, спортивная борьба, чемпионат азии, таиланд, узбекистанцы, золотая медаль, серебро, бронза