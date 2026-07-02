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https://uz.sputniknews.ru/20260702/delegatsiya-minzanyatosti-uzbekistana-vstretilas-s-kollegami-v-minske-58749292.html
Делегация Минзанятости Узбекистана встретилась с коллегами в Минске
Делегация Минзанятости Узбекистана встретилась с коллегами в Минске
Sputnik Узбекистан
По итогам визита достигли предварительных договоренностей о дальнейшей проработке вопроса заключения двухстороннего межведомственного соглашения
2026-07-02T10:28+0500
2026-07-02T10:37+0500
узбекистан
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сотрудничество
рынок труда
занятость населения
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Делегация Минзанятости Узбекистана встретилась с коллегами в столице Беларуси Минске, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Предметом обсуждения стал белорусский опыт в части государственного регулирования трудовых отношений, вопросов охраны и инспекции труда, рынка труда и занятости населения, кадровой диагностики, нормирования и оплаты труда.Узбекская делегация ознакомилась со структурой, задачами и функциями Министерства труда и социальной защиты Беларуси, целями, ходом реализации и механизмом мониторинга выполнения госпрограмм в социально-трудовой сфере, работой Департамента государственной инспекции труда, НИИ труда, и других подведомственных министерству учреждений.Представители РУз выразили заинтересованность в продолжении конструктивного сотрудничества и взаимодействия по вопросам труда и занятости населения, организации нормирования труда.По итогам визита достигли предварительных договоренностей о дальнейшей проработке вопроса заключения двухстороннего межведомственного соглашения.
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узбекистан, беларусь, сотрудничество, рынок труда, занятость населения
узбекистан, беларусь, сотрудничество, рынок труда, занятость населения

Делегация Минзанятости Узбекистана встретилась с коллегами в Минске

10:28 02.07.2026 (обновлено: 10:37 02.07.2026)
© Исполком СНГВ Минске состоялась встреча делегаций Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана и Министерства труда и социальной защиты Беларуси
В Минске состоялась встреча делегаций Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана и Министерства труда и социальной защиты Беларуси - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2026
© Исполком СНГ
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По итогам визита достигли предварительных договоренностей о дальнейшей проработке вопроса заключения двухстороннего межведомственного соглашения.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Делегация Минзанятости Узбекистана встретилась с коллегами в столице Беларуси Минске, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

“Делегация Министерства занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан во главе с первым заместителем Министра занятости и сокращения бедности Маратом Жураевым при содействии Исполнительного комитета СНГ встретилась с коллегами в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Беларусь”, — говорится в сообщении.

Предметом обсуждения стал белорусский опыт в части государственного регулирования трудовых отношений, вопросов охраны и инспекции труда, рынка труда и занятости населения, кадровой диагностики, нормирования и оплаты труда.
© Исполком СНГВ Минске состоялась встреча делегаций Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана и Министерства труда и социальной защиты Беларуси
В Минске состоялась встреча делегаций Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана и Министерства труда и социальной защиты Беларуси - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2026
В Минске состоялась встреча делегаций Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана и Министерства труда и социальной защиты Беларуси
© Исполком СНГ
Узбекская делегация ознакомилась со структурой, задачами и функциями Министерства труда и социальной защиты Беларуси, целями, ходом реализации и механизмом мониторинга выполнения госпрограмм в социально-трудовой сфере, работой Департамента государственной инспекции труда, НИИ труда, и других подведомственных министерству учреждений.
Представители РУз выразили заинтересованность в продолжении конструктивного сотрудничества и взаимодействия по вопросам труда и занятости населения, организации нормирования труда.
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГВ Минске состоялась встреча делегаций Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана и Министерства труда и социальной защиты Беларуси
В Минске состоялась встреча делегаций Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана и Министерства труда и социальной защиты Беларуси - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2026
В Минске состоялась встреча делегаций Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана и Министерства труда и социальной защиты Беларуси
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
По итогам визита достигли предварительных договоренностей о дальнейшей проработке вопроса заключения двухстороннего межведомственного соглашения.
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