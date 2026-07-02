https://uz.sputniknews.ru/20260702/delegatsiya-minzanyatosti-uzbekistana-vstretilas-s-kollegami-v-minske-58749292.html

Делегация Минзанятости Узбекистана встретилась с коллегами в Минске

Делегация Минзанятости Узбекистана встретилась с коллегами в Минске

Sputnik Узбекистан

По итогам визита достигли предварительных договоренностей о дальнейшей проработке вопроса заключения двухстороннего межведомственного соглашения

2026-07-02T10:28+0500

2026-07-02T10:28+0500

2026-07-02T10:37+0500

узбекистан

беларусь

сотрудничество

рынок труда

занятость населения

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Делегация Минзанятости Узбекистана встретилась с коллегами в столице Беларуси Минске, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Предметом обсуждения стал белорусский опыт в части государственного регулирования трудовых отношений, вопросов охраны и инспекции труда, рынка труда и занятости населения, кадровой диагностики, нормирования и оплаты труда.Узбекская делегация ознакомилась со структурой, задачами и функциями Министерства труда и социальной защиты Беларуси, целями, ходом реализации и механизмом мониторинга выполнения госпрограмм в социально-трудовой сфере, работой Департамента государственной инспекции труда, НИИ труда, и других подведомственных министерству учреждений.Представители РУз выразили заинтересованность в продолжении конструктивного сотрудничества и взаимодействия по вопросам труда и занятости населения, организации нормирования труда.По итогам визита достигли предварительных договоренностей о дальнейшей проработке вопроса заключения двухстороннего межведомственного соглашения.

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узбекистан, беларусь, сотрудничество, рынок труда, занятость населения