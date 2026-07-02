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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Известный врач предупредил об опасности нецензурной лексики
Известный врач предупредил об опасности нецензурной лексики
Sputnik Узбекистан
По мнению Лео Бокерии, нужно следить не только за режимом сна и питания, но и за чистотой мыслей и своим языком. 02.07.2026, Sputnik Узбекистан
2026-07-02T22:01+0500
2026-07-02T22:01+0500
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лео бокерия
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Мат опасен для здоровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по сердечно-сосудистой хирурги Минздрава России, президента общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академика РАН Лео Бокерию.Известный врач напомнил, когда люди чаще всего употребляют нецензурную лексику.Бокерия предупредил об опасности, которая возникает в такие моменты для сосудов и может вызвать скачок давления.Он советует не оскорблять и не обижать окружающих.
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лео бокерия, здоровье, заболевания, мнение эксперта
лео бокерия, здоровье, заболевания, мнение эксперта

Известный врач предупредил об опасности нецензурной лексики

22:01 02.07.2026
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛео Бокерия
Лео Бокерия - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2026
© Sputnik / Илья Питалев
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По мнению Лео Бокерии, нужно следить не только за режимом сна и питания, но и за чистотой мыслей и своим языком.
Мат опасен для здоровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по сердечно-сосудистой хирурги Минздрава России, президента общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академика РАН Лео Бокерию.
"При всей важности сна и питания есть кое-что, без чего, по моему глубокому убеждению, любые усилия на пути здорового образа жизни не принесут положительного результата: исключите из своего лексикона бранные слова", — сказал он.
Известный врач напомнил, когда люди чаще всего употребляют нецензурную лексику.
"Давайте вспомним, когда мы прибегаем чаще всего к ругательствам, ненормативной лексике? Когда пребываем в плохом настроении, когда злимся, ссоримся с кем-то. Находимся, иными словами, в взвинченном состоянии", — отметил он.
Бокерия предупредил об опасности, которая возникает в такие моменты для сосудов и может вызвать скачок давления.
"Поэтому столь важно учиться не только контролировать свои отрицательные эмоции, но и следить за своим языком”, —подчеркнул Бокерия.
Он советует не оскорблять и не обижать окружающих.

“Я, например, давно выкинул из своего сознания такое понятие, как обида. В моем сознании нет ни одного врага, я ни на кого не держу зла. Я не сужу и не осуждаю. Обижаться в любых ситуациях нужно только на самого себя, и винить всегда и во всем следует также лишь себя одного. Если что-то не удалось — не доработал, расслабился, проявил лень — сам виноват. Попробуйте, здорово помогает", — заключил Лео Бокерия.

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