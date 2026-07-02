https://uz.sputniknews.ru/20260702/kak-izmenilsya-vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-58748092.html

Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика

Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

В январе-мае 2026 года Узбекистан осуществил торговые отношения с более, чем 185 странами. Наибольшая доля внешнеторгового оборота республики пришлась на Китай, Россию, Казахстан, Турцию и Афганистан

2026-07-02T10:02+0500

2026-07-02T10:02+0500

2026-07-02T10:02+0500

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торговля

узбекистан

товарооборот

импорт

экспорт

россия

китай

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По данным Нацкомстата, январе-мае 2026 года внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана составил $32,8 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на $1,2 млрд, или на 3,7 %.Объем экспорта из республики за первые 5 месяцев 2026 года составил $12,6 млрд, что на 15,5% меньше, чем годом ранее. Импорт достиг $20,1 млрд, увеличившись на 20,8%.В результате наблюдалось отрицательное сальдо в размере $7,5млрд.Тем не менее экспорт товаров (без учета золота) вырос на 29,4% по сравнению с прошлым годом и составил $6,5 млрд.В январе-мае 2026 года Узбекистан осуществил торговые отношения с более, чем 185 странами. Наибольшая доля внешнеторгового оборота республики пришлась на Китай (23,4%), Россию (17,6%), Казахстан (6,9%), Турцию (3,7%) и Афганистан (2,8%).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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инфографика, торговля, узбекистан, товарооборот, импорт, экспорт, россия, китай, инфографика