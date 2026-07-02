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https://uz.sputniknews.ru/20260702/kak-novoe-pokolenie-xudojnikov-uzbekistana-vosprinimaet-stremitelno-menyayuschiysya-mir--58699568.html
Как новое поколение художников Узбекистана воспринимает стремительно меняющийся мир
Как новое поколение художников Узбекистана воспринимает стремительно меняющийся мир
Sputnik Узбекистан
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана открылась ежегодная молодежная выставка CTRL+ART, приуроченная ко Дню молодежи. В экспозиции представлены около 200 работ более чем 50 молодых авторов.
2026-07-02T18:13+0500
2026-07-02T18:13+0500
выставка
фото
фотолента
нбу
ташкент
узбекистан
художник
картины
искусство
молодежь
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В Галерее изобразительного искусства Узбекистана развернулась молодежная выставка "CTRL+ART" — ежегодный культурный проект, посвященный Дню молодежи. Он направлен на поддержку молодых художников, создание условий для демонстрации их творчества и открытого диалога с широкой аудиторией."CTRL+ART" — это не просто выставка, а визуальное исследование того, как новое поколение художников воспринимает стремительно меняющийся мир. Цифровая эпоха, урбанизация, клиповое мышление и традиционные художественные практики здесь соединяются в едином пространстве, где классическое искусство встречается с новой реальностью. Участники проекта размышляют о влиянии цифровой среды, городской культуры и быстрого информационного потока на современного человека. Их работы отражают личные переживания, внутренние поиски, социальные наблюдения и стремление найти новый визуальный язык.В экспозиции представлены около 200 произведений более чем 50 молодых художников, среди которых С. Эркинов, Д. Тухтакулов, А. Григорянц, Р. Алимова, Т. Лашенов, Й. Саттаров, К. Хазраткулов, Т. Бисмахова и другие авторы. Работы, выполненные в разных техниках, демонстрируют широту творческих подходов нового поколения.В рамках выставки также проходит специальный проект — арт-резиденция для журналистов "Внутри искусства", организованная совместно с Nur Art School. Пятидневная лаборатория рассчитана на блогеров, представителей медиа и контент-мейкеров. Участники работают с менторами и создают материалы в формате интервью, репортажей, фото- и видеоконтента."CTRL+ART" — это импульс нового искусства, пространство эксперимента и живая энергия молодого творческого поколения. Выставка продлится до 25 июля 2026 года.
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выставка, фото, фотолента, нбу, ташкент, узбекистан, художник, картины, искусство, молодежь, фото
выставка, фото, фотолента, нбу, ташкент, узбекистан, художник, картины, искусство, молодежь, фото

Как новое поколение художников Узбекистана воспринимает стремительно меняющийся мир

18:13 02.07.2026
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В Ташкенте ко Дню молодежи открылась ежегодная выставка CTRL+ART. В экспозиции представлены около 200 работ свыше 50 молодых авторов.
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана развернулась молодежная выставка "CTRL+ART" — ежегодный культурный проект, посвященный Дню молодежи. Он направлен на поддержку молодых художников, создание условий для демонстрации их творчества и открытого диалога с широкой аудиторией.
"CTRL+ART" — это не просто выставка, а визуальное исследование того, как новое поколение художников воспринимает стремительно меняющийся мир. Цифровая эпоха, урбанизация, клиповое мышление и традиционные художественные практики здесь соединяются в едином пространстве, где классическое искусство встречается с новой реальностью.
Участники проекта размышляют о влиянии цифровой среды, городской культуры и быстрого информационного потока на современного человека. Их работы отражают личные переживания, внутренние поиски, социальные наблюдения и стремление найти новый визуальный язык.
В экспозиции представлены около 200 произведений более чем 50 молодых художников, среди которых С. Эркинов, Д. Тухтакулов, А. Григорянц, Р. Алимова, Т. Лашенов, Й. Саттаров, К. Хазраткулов, Т. Бисмахова и другие авторы. Работы, выполненные в разных техниках, демонстрируют широту творческих подходов нового поколения.
В рамках выставки также проходит специальный проект — арт-резиденция для журналистов "Внутри искусства", организованная совместно с Nur Art School. Пятидневная лаборатория рассчитана на блогеров, представителей медиа и контент-мейкеров. Участники работают с менторами и создают материалы в формате интервью, репортажей, фото- и видеоконтента.
"CTRL+ART" — это импульс нового искусства, пространство эксперимента и живая энергия молодого творческого поколения.
Выставка продлится до 25 июля 2026 года.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

Выставка молодых художников - Sputnik Узбекистан
1/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

Выставка молодых художников - Sputnik Узбекистан
2/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

Выставка молодых художников - Sputnik Узбекистан
3/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

Выставка молодых художников - Sputnik Узбекистан
4/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

Выставка молодых художников - Sputnik Узбекистан
5/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

Выставка молодых художников - Sputnik Узбекистан
6/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

Выставка молодых художников - Sputnik Узбекистан
7/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

Выставка молодых художников - Sputnik Узбекистан
8/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

Выставка молодых художников - Sputnik Узбекистан
9/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

Выставка молодых художников - Sputnik Узбекистан
10/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

Выставка молодых художников - Sputnik Узбекистан
11/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

Выставка молодых художников - Sputnik Узбекистан
12/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

Выставка молодых художников - Sputnik Узбекистан
13/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

Выставка молодых художников - Sputnik Узбекистан
14/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

Выставка молодых художников - Sputnik Узбекистан
15/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

Выставка молодых художников - Sputnik Узбекистан
16/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

Выставка молодых художников - Sputnik Узбекистан
17/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

Выставка молодых художников - Sputnik Узбекистан
18/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

Выставка молодых художников - Sputnik Узбекистан
19/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

Выставка молодых художников - Sputnik Узбекистан
20/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка молодых художников

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