https://uz.sputniknews.ru/20260702/kak-novoe-pokolenie-xudojnikov-uzbekistana-vosprinimaet-stremitelno-menyayuschiysya-mir--58699568.html

Как новое поколение художников Узбекистана воспринимает стремительно меняющийся мир

Как новое поколение художников Узбекистана воспринимает стремительно меняющийся мир

Sputnik Узбекистан

В Галерее изобразительного искусства Узбекистана открылась ежегодная молодежная выставка CTRL+ART, приуроченная ко Дню молодежи. В экспозиции представлены около 200 работ более чем 50 молодых авторов.

2026-07-02T18:13+0500

2026-07-02T18:13+0500

2026-07-02T18:13+0500

выставка

фото

фотолента

нбу

ташкент

узбекистан

художник

картины

искусство

молодежь

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В Галерее изобразительного искусства Узбекистана развернулась молодежная выставка "CTRL+ART" — ежегодный культурный проект, посвященный Дню молодежи. Он направлен на поддержку молодых художников, создание условий для демонстрации их творчества и открытого диалога с широкой аудиторией."CTRL+ART" — это не просто выставка, а визуальное исследование того, как новое поколение художников воспринимает стремительно меняющийся мир. Цифровая эпоха, урбанизация, клиповое мышление и традиционные художественные практики здесь соединяются в едином пространстве, где классическое искусство встречается с новой реальностью. Участники проекта размышляют о влиянии цифровой среды, городской культуры и быстрого информационного потока на современного человека. Их работы отражают личные переживания, внутренние поиски, социальные наблюдения и стремление найти новый визуальный язык.В экспозиции представлены около 200 произведений более чем 50 молодых художников, среди которых С. Эркинов, Д. Тухтакулов, А. Григорянц, Р. Алимова, Т. Лашенов, Й. Саттаров, К. Хазраткулов, Т. Бисмахова и другие авторы. Работы, выполненные в разных техниках, демонстрируют широту творческих подходов нового поколения.В рамках выставки также проходит специальный проект — арт-резиденция для журналистов "Внутри искусства", организованная совместно с Nur Art School. Пятидневная лаборатория рассчитана на блогеров, представителей медиа и контент-мейкеров. Участники работают с менторами и создают материалы в формате интервью, репортажей, фото- и видеоконтента."CTRL+ART" — это импульс нового искусства, пространство эксперимента и живая энергия молодого творческого поколения. Выставка продлится до 25 июля 2026 года.

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выставка, фото, фотолента, нбу, ташкент, узбекистан, художник, картины, искусство, молодежь, фото