https://uz.sputniknews.ru/20260702/marshal-vasilevskiy-s-pulemetom-vyzval-smyatenie-v-nato-58755890.html

"Маршал Василевский" с пулеметом вызвал смятение в НАТО

"Маршал Василевский" с пулеметом вызвал смятение в НАТО

Sputnik Узбекистан

Страны НАТО обеспокоены огневыми точками на российском газовозе "Маршал Василевский" в Балтийском море. Западные эксперты: к танкеру с пулеметом никто не приблизится на вертолете, и вероятность высадки опергруппы ЕС/НАТО на борт такого судна практически нулевая

2026-07-02T14:01+0500

2026-07-02T14:01+0500

2026-07-02T14:01+0500

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Запад годами создает системные угрозы экономике, национальной безопасности и государственному суверенитету России. Экономические санкции, террористические подрывы газопроводов, пиратские акции против торговой логистики РФ в нейтральных водах – абсолютно незаконны, и опасны для бенефициаров. Москва сдержанно реагирует на враждебные "фокусы" стран НАТО, однако российское терпение имеет предел. Возмездие неизбежно. Это вопрос времени, выбора инструментов и целей для поражения. Киевские марионетки Запада официально потребовали от Международной морской организации признать суда так называемого "теневого флота" РФ законными военными целями. Бандеровцы считают перевозку подсанкционных нефтепродуктов способом финансирования "российской агрессии", поэтому стремятся топить "теневые" суда, вместе с экипажами. И не только "теневые".Атакованный украинскими диверсантами в Средиземном море газовоз Arctic Metagaz шел под российским флагом. Взорванное судно превратилось в "летучий голландец", дрейфует, угрожая Италии экологической катастрофой. Москва обвинила Украину в морском терроризме, и попытка киевских властей получить международную "индульгенцию" выглядит неловкой. "Теневой флот" юридически не существует. Атаковать суда под российским флагом становится смертельно опасно – для всех пиратов XXI века.Крупнокалиберные пулеметы на борту гражданских морских судов России напомнили о возмездии не только украинским "корсарам". Страны НАТО обеспокоены огневыми точками на российском газовозе "Маршал Василевский" в Балтийском море. Агентство Reuters 30 июня тревожно сообщило: "Это враждебный шаг со стороны России, направленный на то, чтобы дать понять странам ЕС и НАТО, что она будет активно противодействовать любым попыткам задержать или досмотреть ее корабли", и еще "Нет никакого оправдания самообороне с помощью пулемета в Балтийском море... Это ясно показывает, что в открытом море становится все больше беззакония". За что боролись, на то и напоролись. Санкции Запада не имеют ничего общего с решениями ООН, законной силы не имеют. Пиратские захваты в нейтральных водах странами ЕС/НАТО танкеров с российской нефтью не могли продолжаться слишком долго и совершенно безнаказанно.Только Франция за 10 месяцев задержала в Атлантике и Средиземноморье четыре танкера "теневого флота" (под флагами разных стран) – Boracay, Deyna, Grinch, Tagor. Во всех эпизодах суда через пару недель продолжили свой путь. "Убить экономическую модель" не удалось, и российская экономика не пострадала. Однако осадок остался, и выводы сделаны.Крупнокалиберное предупреждениеТанкер "Маршал Василевский" вместимостью более 118 000 тонн сжиженного газа регулярно поставляет СПГ в Калининград. Это гражданское судно подвергли многочисленным санкциям: Британия – в 2024 году, Канада и Австралия – в 2025-м, ЕС – в апреле 2026-го. Обстановка на Балтике и в мире подсказывает: вооружение "Маршалу Василевскому" крайне необходимо. Пулеметы "Корд" – отличный выбор: калибр 12,7-мм, 650 выстрелов в минуту, дальность – до 2000 метров. "Корд" способен одной очередью "разрезать" абордажный вертолет, БПЛА или БЭК противника.Такое недвусмысленное предупреждение встревожило натовских "корсаров". Они не исключают скрытного размещения на танкере переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) для борьбы с БПЛА, не говоря уже о многочисленных "пассажирах" из российской армии, Национальной гвардии, ФСБ. Представьте, пираты ЕС и НАТО нагло обвиняют Россию в "милитаризации гражданского судоходства"!Между тем, западные эксперты по разведке констатировали: к танкеру с пулеметом никто не приблизится на вертолете, и вероятность высадки опергруппы ЕС/НАТО на борт такого судна практически нулевая. Британская газета The Times грустно сообщила: "Оружие отобьет у европейских стран охоту захватывать суда с санкционной нефтью… Это знак дальнейшей эскалации напряженности в Балтийском море".По информации Reuters, представитель балтийских служб безопасности заявил, что вряд ли когда-нибудь будет захвачено судно под российским флагом. Ранее Эстония прекратила попытки задерживать суда, связанные с Россией, поскольку "риск военной эскалации слишком высок".Лицемеров НАТО беспокоит эскалация и "рост военного присутствия России в Балтийском море", хотя Германия и Нидерланды только что создали и открыли в Эстонии военный командный центр для "сдерживания России". Горячие балтийские парни стали на шаг ближе к самоуничтожению. Ранее управление боевыми и вспомогательными структурами альянса, развернутыми в Прибалтике, осуществлял штаб Многонационального корпуса в польском Щецине.Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 1 июля сообщила о выделении первых 3,9 млрд евро на закупку беспилотников для Украины. Это транш из кредита на 90 млрд евро. Здесь надо иметь ввиду: тысячи дронов ЕС полетят убивать людей и разрушать предприятия в России, поэтому раньше или позже Москва европейцам ответит, "вернет с процентами". Не все понимают, что война вышла за пределы традиционных линий боевого соприкосновения, и за пределы Украины.Шведская журналистка и писательница Крис Форсне в эфире телеканала Swebb TV заметила: за Украиной и ее БПЛА-атаками стоят Британия, Германия, ряд других стран, и Москва ответит на эти атаки: "Россия – ядерная держава… А мы сидим с безумцами в Западной Европе". Генсек альянса Марк Рютте в интервью Financial Times оперативно подтвердил шведский диагноз: "Перед тем как начнутся переговоры России и Украины, НАТО должна поддерживать Киев и убедиться, что украинская сторона будет "как можно сильнее".Западные лидеры ментально безнадежны. Поэтому важнейшая задача России – решительно уничтожить украинскую прокси-армию и бандеровское государство в такой степени, чтобы ни у кого на Западе больше не возникало желания использовать "прокси" для войны на Русской земле. Все инструменты для победы имеются.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в Telegram.

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

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колумнисты, россия, нато