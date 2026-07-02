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https://uz.sputniknews.ru/20260702/ministr-eek-ii-otkryvaet-novye-vozmojnosti-dlya-antimonopolnogo-kontrolya-58746727.html
Министр ЕЭК: ИИ открывает новые возможности для антимонопольного контроля
Министр ЕЭК: ИИ открывает новые возможности для антимонопольного контроля
Sputnik Узбекистан
Максим Ермолович на XIV Петербургском международном юридическом форуме подробно остановился на практическом опыте стран Союза, где технологии ИИ уже перешли в стадию повседневного применения, а также на сферах, в которых их использует Комиссия
2026-07-02T09:41+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Искусственный интеллект открывает новые возможности для антимонопольного контроля, но окончательное решение должно оставаться за человеком, заявил Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.Он принял участие в сессии "7 грехов искусственного интеллекта" XIV Петербургского международного юридического форума, где обсуждали актуальные вопросы применения ИИ и возникающие при этом риски.Ермолович рассказал о принятом главами стран Союза совместном заявлении об ответственном развитии ИИ в рамках ЕАЭС. Документ, по его словам, прежде всего направлен на формирование общих подходов государств-членов к такому развитию и применению искусственного интеллекта в отраслях экономики.Министр ЕЭК детально остановился на практическом опыте стран Союза, где технологии ИИ уже перешли в стадию повседневного применения, а также на сферах, в которых их использует Комиссия."Сегодня внедрение искусственного интеллекта для нас уже реальность: мы применяем эти технологии для решения рутинных задач в своей деятельности", — резюмировал он.
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, искусственный интеллект
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, искусственный интеллект

Министр ЕЭК: ИИ открывает новые возможности для антимонопольного контроля

09:41 02.07.2026 (обновлено: 09:47 02.07.2026)
© iStockИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2026
© iStock
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Максим Ермолович на XIV Петербургском международном юридическом форуме подробно остановился на практическом опыте стран Союза, где технологии ИИ уже перешли в стадию повседневного применения, а также на сферах, в которых их использует Комиссия.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Искусственный интеллект открывает новые возможности для антимонопольного контроля, но окончательное решение должно оставаться за человеком, заявил Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.
Он принял участие в сессии "7 грехов искусственного интеллекта" XIV Петербургского международного юридического форума, где обсуждали актуальные вопросы применения ИИ и возникающие при этом риски.
© Пресс-служба ЕЭКНа XIV Петербургском международном юридическом форуме обсуждали актуальные вопросы применения ИИ и возникающие при этом риски
На XIV Петербургском международном юридическом форуме обсуждали актуальные вопросы применения ИИ и возникающие при этом риски - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2026
На XIV Петербургском международном юридическом форуме обсуждали актуальные вопросы применения ИИ и возникающие при этом риски
© Пресс-служба ЕЭК
Ермолович рассказал о принятом главами стран Союза совместном заявлении об ответственном развитии ИИ в рамках ЕАЭС. Документ, по его словам, прежде всего направлен на формирование общих подходов государств-членов к такому развитию и применению искусственного интеллекта в отраслях экономики.
Министр ЕЭК детально остановился на практическом опыте стран Союза, где технологии ИИ уже перешли в стадию повседневного применения, а также на сферах, в которых их использует Комиссия.
"Сегодня внедрение искусственного интеллекта для нас уже реальность: мы применяем эти технологии для решения рутинных задач в своей деятельности", — резюмировал он.
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