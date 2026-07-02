https://uz.sputniknews.ru/20260702/ministr-eek-ii-otkryvaet-novye-vozmojnosti-dlya-antimonopolnogo-kontrolya-58746727.html

Министр ЕЭК: ИИ открывает новые возможности для антимонопольного контроля

Министр ЕЭК: ИИ открывает новые возможности для антимонопольного контроля

Sputnik Узбекистан

Максим Ермолович на XIV Петербургском международном юридическом форуме подробно остановился на практическом опыте стран Союза, где технологии ИИ уже перешли в стадию повседневного применения, а также на сферах, в которых их использует Комиссия

2026-07-02T09:41+0500

2026-07-02T09:41+0500

2026-07-02T09:47+0500

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Искусственный интеллект открывает новые возможности для антимонопольного контроля, но окончательное решение должно оставаться за человеком, заявил Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.Он принял участие в сессии "7 грехов искусственного интеллекта" XIV Петербургского международного юридического форума, где обсуждали актуальные вопросы применения ИИ и возникающие при этом риски.Ермолович рассказал о принятом главами стран Союза совместном заявлении об ответственном развитии ИИ в рамках ЕАЭС. Документ, по его словам, прежде всего направлен на формирование общих подходов государств-членов к такому развитию и применению искусственного интеллекта в отраслях экономики.Министр ЕЭК детально остановился на практическом опыте стран Союза, где технологии ИИ уже перешли в стадию повседневного применения, а также на сферах, в которых их использует Комиссия."Сегодня внедрение искусственного интеллекта для нас уже реальность: мы применяем эти технологии для решения рутинных задач в своей деятельности", — резюмировал он.

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