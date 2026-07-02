https://uz.sputniknews.ru/20260702/shkolniki-iz-uzbekistana-priexali-na-kratkosrochnuyu-uchebu-v-interdom-58772540.html

Школьники из Узбекистана приехали на краткосрочную учебу в Интердом

Школьники из Узбекистана приехали на краткосрочную учебу в Интердом

Sputnik Узбекистан

Программа приурочена к 160-летию российской гуманитарной образовательной миссии, начало которой связано с открытием первой русской школы в Ташкенте в 1866 году. До конца лета к проекту присоединятся более 270 учащихся из других стран

2026-07-02T16:52+0500

2026-07-02T16:52+0500

2026-07-02T17:03+0500

общество

узбекистан

россия

сотрудничество

образование

проект

школьники

программа

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Для узбекистанских школьников стартовала краткосрочная образовательная программа в Международной школе "Интердом" в российском городе Иваново. Об этом сообщает пресс-служба Центра международного сотрудничества Минпросвещения России.Программа приурочена к 160-летию российской гуманитарной образовательной миссии, которая началась как раз с открытия первой русской школы в Ташкенте в 1866 году. Тогда за парты сели 18 мальчиков и 15 девочек.До конца лета к юным узбекистанцам присоединятся более 270 детей из Китая, Вьетнама, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и других государств.Участников ждут уроки русского языка, творческие конкурсы, интеллектуальные игры, спортивные состязания, мастер-классы, а также экскурсии по городам Золотого кольца России, включая Плёс и Суздаль, и Москве. Это позволит им не просто осваивать язык, а по-настоящему погрузиться в русскую культуру. А работа медиацентра даст возможность ребятам попробовать себя в роли блогеров, журналистов и редакторов.Программа для узбекистанских школьников продлится до 22 июля. Параллельно в Интердом приедут победители конкурсного отбора Педагогической смены-2026 — учителя и студенты из Узбекистана, которые продолжат работу с детьми уже в статусе педагогов-практикантов.

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общество, узбекистан, россия, сотрудничество, образование, проект, школьники, программа