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https://uz.sputniknews.ru/20260702/shkolniki-iz-uzbekistana-priexali-na-kratkosrochnuyu-uchebu-v-interdom-58772540.html
Школьники из Узбекистана приехали на краткосрочную учебу в Интердом
Школьники из Узбекистана приехали на краткосрочную учебу в Интердом
Sputnik Узбекистан
Программа приурочена к 160-летию российской гуманитарной образовательной миссии, начало которой связано с открытием первой русской школы в Ташкенте в 1866 году. До конца лета к проекту присоединятся более 270 учащихся из других стран
2026-07-02T16:52+0500
2026-07-02T17:03+0500
общество
узбекистан
россия
сотрудничество
образование
проект
школьники
программа
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Для узбекистанских школьников стартовала краткосрочная образовательная программа в Международной школе "Интердом" в российском городе Иваново. Об этом сообщает пресс-служба Центра международного сотрудничества Минпросвещения России.Программа приурочена к 160-летию российской гуманитарной образовательной миссии, которая началась как раз с открытия первой русской школы в Ташкенте в 1866 году. Тогда за парты сели 18 мальчиков и 15 девочек.До конца лета к юным узбекистанцам присоединятся более 270 детей из Китая, Вьетнама, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и других государств.Участников ждут уроки русского языка, творческие конкурсы, интеллектуальные игры, спортивные состязания, мастер-классы, а также экскурсии по городам Золотого кольца России, включая Плёс и Суздаль, и Москве. Это позволит им не просто осваивать язык, а по-настоящему погрузиться в русскую культуру. А работа медиацентра даст возможность ребятам попробовать себя в роли блогеров, журналистов и редакторов.Программа для узбекистанских школьников продлится до 22 июля. Параллельно в Интердом приедут победители конкурсного отбора Педагогической смены-2026 — учителя и студенты из Узбекистана, которые продолжат работу с детьми уже в статусе педагогов-практикантов.
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общество, узбекистан, россия, сотрудничество, образование, проект, школьники, программа
общество, узбекистан, россия, сотрудничество, образование, проект, школьники, программа

Школьники из Узбекистана приехали на краткосрочную учебу в Интердом

16:52 02.07.2026 (обновлено: 17:03 02.07.2026)
© Центр международного сотрудничества Минпросвещения РоссииВ Международной школе "Интердом" им. Е. Д. Стасовой стартовала краткосрочная образовательная программа для иностранных школьников
В Международной школе Интердом им. Е. Д. Стасовой стартовала краткосрочная образовательная программа для иностранных школьников - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2026
© Центр международного сотрудничества Минпросвещения России
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Программа приурочена к 160-летию российской гуманитарной образовательной миссии, начало которой связано с открытием первой русской школы в Ташкенте в 1866 году. До конца лета к проекту присоединятся более 270 учащихся из других стран.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Для узбекистанских школьников стартовала краткосрочная образовательная программа в Международной школе "Интердом" в российском городе Иваново. Об этом сообщает пресс-служба Центра международного сотрудничества Минпросвещения России.
© Центр международного сотрудничества Минпросвещения РоссииВ Международной школе "Интердом" им. Е. Д. Стасовой стартовала краткосрочная образовательная программа для иностранных школьников
В Международной школе Интердом им. Е. Д. Стасовой стартовала краткосрочная образовательная программа для иностранных школьников - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2026
В Международной школе "Интердом" им. Е. Д. Стасовой стартовала краткосрочная образовательная программа для иностранных школьников
© Центр международного сотрудничества Минпросвещения России
Программа приурочена к 160-летию российской гуманитарной образовательной миссии, которая началась как раз с открытия первой русской школы в Ташкенте в 1866 году. Тогда за парты сели 18 мальчиков и 15 девочек.
“В Международной школе "Интердом" им. Е. Д. Стасовой стартовала краткосрочная образовательная программа для иностранных школьников, организованная Центром международного сотрудничества Минпросвещения России. Первыми на площадку уже прибыли около 100 учеников из шести образовательных учреждений Узбекистана”, — говорится в сообщении.
До конца лета к юным узбекистанцам присоединятся более 270 детей из Китая, Вьетнама, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и других государств.
Участников ждут уроки русского языка, творческие конкурсы, интеллектуальные игры, спортивные состязания, мастер-классы, а также экскурсии по городам Золотого кольца России, включая Плёс и Суздаль, и Москве. Это позволит им не просто осваивать язык, а по-настоящему погрузиться в русскую культуру. А работа медиацентра даст возможность ребятам попробовать себя в роли блогеров, журналистов и редакторов.
Программа для узбекистанских школьников продлится до 22 июля. Параллельно в Интердом приедут победители конкурсного отбора Педагогической смены-2026 — учителя и студенты из Узбекистана, которые продолжат работу с детьми уже в статусе педагогов-практикантов.
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