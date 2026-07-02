https://uz.sputniknews.ru/20260702/srednyaya-prodoljitelnost-jizni-naseleniya-v-uzbekistane-dostigla-754-goda-58767347.html

Средняя продолжительность жизни населения в Узбекистане достигла 75,4 года

Средняя продолжительность жизни населения в Узбекистане достигла 75,4 года

Sputnik Узбекистан

До конца 2026 года планируют довести показатель до 75,5 года, а к 2030 году — до 78 лет

2026-07-02T15:00+0500

2026-07-02T15:00+0500

2026-07-02T15:00+0500

общество

здоровье

население

минздрав узбекистана

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Средняя продолжительность жизни населения в Узбекистане достигла 75,4 года. Такие данные озвучили на выездном заседании Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам науки, образования и здравоохранения, сообщает пресс-служба верхней палаты.Парламентарии проанализировали работу Минздрава по продлению средней продолжительности жизни в рамках Индекса человеческого развития.Глава ведомства сообщил, что в 2025 году в республике вакцинировали 5,6 млн детей против инфекционных заболеваний, управляемых 13 видами вакцин.В этот же период 9,3 млн женщин в возрасте 15-49 лет прошли медосмотры в учреждениях первичной медико-санитарной помощи по всей стране. У 3,3 млн (36,3%) из них выявили различные заболевания, 3,2 млн (97,3%) получили необходимое лечение.Рекомендации сенаторов касались совершенствования системы проведения медицинской инвентаризации населения в разрезе махаллей и целевого скрининга лиц, склонных к хроническим заболеваниям, дальнейшего расширения объемов обеспечения бесплатными препаратами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и патологиями дыхательных путей в первичном звене.

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общество, здоровье, население, минздрав узбекистана, сенат олий мажлиса узбекистана