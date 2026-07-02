https://uz.sputniknews.ru/20260702/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-58761609.html
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
Главными торговыми партнерами республики по итогам января-мая 2026-го остаются Китай и Россия
2026-07-02T17:35+0500
2026-07-02T17:35+0500
2026-07-02T17:35+0500
инфографика
торговля
статистика
узбекистан
товарооборот
россия
китай
турция
афганистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58748399_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_59b3183453381149e7b80a31331385d8.png
По данным Нацкомстата, внешнеторговый оборот Узбекистана январе–мае 2026 года составил $32,8 млрд.Это на $1,2 млрд или на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.В объеме внешнеторгового оборота Узбекистана:Таким образом, сальдо внешней торговли оказалось отрицательным в размере $6,5 млрд.В первые пять месяце 2026 года Узбекистан осуществил торговые отношения с более чем 185 странами.Наибольшая доля внешнеторгового оборота республики пришлась на Китай, Россию, Казахстан, Турцию и Афганистан.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
россия
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58748399_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b073300aed2f4c8bfc5ff3529c8eb116.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, торговля, статистика, узбекистан, товарооборот, россия, китай, турция, афганистан, инфографика
инфографика, торговля, статистика, узбекистан, товарооборот, россия, китай, турция, афганистан, инфографика
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика
Главными торговыми партнерами республики по итогам января–мая 2026-го остаются Китай и Россия.
По данным Нацкомстата, внешнеторговый оборот Узбекистана январе–мае 2026 года составил $32,8 млрд.
Это на $1,2 млрд или на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В объеме внешнеторгового оборота Узбекистана:
экспорт — $12,6 млрд (-15,5%);
импорт — $20,1 млрд (+20,8%).
Таким образом, сальдо внешней торговли оказалось отрицательным в размере $6,5 млрд.
В первые пять месяце 2026 года Узбекистан осуществил торговые отношения с более чем 185 странами.
Наибольшая доля внешнеторгового оборота республики пришлась на Китай, Россию, Казахстан, Турцию и Афганистан.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан
.