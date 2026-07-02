https://uz.sputniknews.ru/20260702/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-58761609.html

Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика

Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

Главными торговыми партнерами республики по итогам января-мая 2026-го остаются Китай и Россия

2026-07-02T17:35+0500

2026-07-02T17:35+0500

2026-07-02T17:35+0500

инфографика

торговля

статистика

узбекистан

товарооборот

россия

китай

турция

афганистан

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По данным Нацкомстата, внешнеторговый оборот Узбекистана январе–мае 2026 года составил $32,8 млрд.Это на $1,2 млрд или на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.В объеме внешнеторгового оборота Узбекистана:Таким образом, сальдо внешней торговли оказалось отрицательным в размере $6,5 млрд.В первые пять месяце 2026 года Узбекистан осуществил торговые отношения с более чем 185 странами.Наибольшая доля внешнеторгового оборота республики пришлась на Китай, Россию, Казахстан, Турцию и Афганистан.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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инфографика, торговля, статистика, узбекистан, товарооборот, россия, китай, турция, афганистан, инфографика