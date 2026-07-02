https://uz.sputniknews.ru/20260702/uzbekistan-i-oon-podpisali-novuyu-dorojnuyu-kartu-po-protivodeystviyu-terrorizmu--58758858.html

Узбекистан и ООН подписали новую дорожную карту по противодействию терроризму

Узбекистан и ООН подписали новую дорожную карту по противодействию терроризму

Sputnik Узбекистан

Документ, рассчитанный на 2026-2027 годы знаменует переход к новому этапу стратегического партнерства и обеспечит Узбекистану масштабную экспертно-техническую поддержку в борьбе с терроризмом

2026-07-02T11:44+0500

2026-07-02T11:44+0500

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узбекистан

оон

дорожные карты

борьба с терроризмом

нью-йорк

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Служба госбезопасности Узбекистана и контртеррористическое управление ООН подписали новую дорожную карту по взаимодействию на 2026-2027 годы, сообщает ИА "Дуне".Вопросы двустороннего сотрудничества на полях контртеррористической недели ООН в Нью-Йорке обсудили первый зампредседателя СГБ Батыр Турсунов и заместитель генерального секретаря, исполняющий обязанности главы КТУ ООН Александр Зуев.Они высоко оценили динамику сотрудничества и успешную реализацию совместных программ, включающих повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов, противодействие использованию террористами новых технологий и предотвращение финансирования терроризма.Особое внимание стороны уделили перспективам создания Международного центра компетенций по реабилитации и реинтеграции лиц, возвращенных из зон конфликтов, — инициативе, которую президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул на 80-й юбилейной сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2025-го.Центр будет фокусироваться на подготовке и повышении квалификации профильных специалистов, создании образовательных и профессиональных траекторий для репатриантов, а также на мерах по профилактике и упреждению экстремизма.До этого действовал аналогичный документ, рассчитанный на 2024-2025 годы.

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