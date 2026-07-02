https://uz.sputniknews.ru/20260702/uzbekistan-i-oon-podpisali-novuyu-dorojnuyu-kartu-po-protivodeystviyu-terrorizmu--58758858.html
Узбекистан и ООН подписали новую дорожную карту по противодействию терроризму
Узбекистан и ООН подписали новую дорожную карту по противодействию терроризму
Sputnik Узбекистан
Документ, рассчитанный на 2026-2027 годы знаменует переход к новому этапу стратегического партнерства и обеспечит Узбекистану масштабную экспертно-техническую поддержку в борьбе с терроризмом
2026-07-02T11:44+0500
2026-07-02T11:44+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Служба госбезопасности Узбекистана и контртеррористическое управление ООН подписали новую дорожную карту по взаимодействию на 2026-2027 годы, сообщает ИА "Дуне".Вопросы двустороннего сотрудничества на полях контртеррористической недели ООН в Нью-Йорке обсудили первый зампредседателя СГБ Батыр Турсунов и заместитель генерального секретаря, исполняющий обязанности главы КТУ ООН Александр Зуев.Они высоко оценили динамику сотрудничества и успешную реализацию совместных программ, включающих повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов, противодействие использованию террористами новых технологий и предотвращение финансирования терроризма.Особое внимание стороны уделили перспективам создания Международного центра компетенций по реабилитации и реинтеграции лиц, возвращенных из зон конфликтов, — инициативе, которую президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул на 80-й юбилейной сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2025-го.Центр будет фокусироваться на подготовке и повышении квалификации профильных специалистов, создании образовательных и профессиональных траекторий для репатриантов, а также на мерах по профилактике и упреждению экстремизма.До этого действовал аналогичный документ, рассчитанный на 2024-2025 годы.
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узбекистан, оон, дорожные карты, борьба с терроризмом, нью-йорк, сгб
узбекистан, оон, дорожные карты, борьба с терроризмом, нью-йорк, сгб
Узбекистан и ООН подписали новую дорожную карту по противодействию терроризму
11:44 02.07.2026 (обновлено: 13:57 02.07.2026)
Документ, рассчитанный на 2026-2027 годы, знаменует переход к новому этапу стратегического партнерства и обеспечит Узбекистану масштабную экспертно-техническую поддержку в борьбе с терроризмом.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
Служба госбезопасности Узбекистана и контртеррористическое управление ООН подписали новую дорожную карту по взаимодействию на 2026-2027 годы, сообщает
ИА "Дуне".
Вопросы двустороннего сотрудничества на полях контртеррористической недели ООН в Нью-Йорке обсудили первый зампредседателя СГБ Батыр Турсунов и заместитель генерального секретаря, исполняющий обязанности главы КТУ ООН Александр Зуев.
Они высоко оценили динамику сотрудничества и успешную реализацию совместных программ, включающих повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов, противодействие использованию террористами новых технологий и предотвращение финансирования терроризма.
Особое внимание стороны уделили перспективам создания Международного центра компетенций по реабилитации и реинтеграции лиц, возвращенных из зон конфликтов, — инициативе, которую президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул на 80-й юбилейной сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2025-го.
Центр будет фокусироваться на подготовке и повышении квалификации профильных специалистов, создании образовательных и профессиональных траекторий для репатриантов, а также на мерах по профилактике и упреждению экстремизма.
“В рамках встречи была подписана новая "дорожная карта" взаимодействия между Узбекистаном и КТУ ООН на 2026-2027 годы. Этот документ знаменует переход к новому этапу стратегического партнерства и обеспечит Узбекистану масштабную экспертно-техническую поддержку в борьбе с терроризмом”, — говорится в сообщении.
До этого действовал аналогичный документ, рассчитанный на 2024-2025 годы.