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https://uz.sputniknews.ru/20260703/naznachen-noviy-genkonsul-uzbekistana-vladivostok-58808615.html
Новый Генконсул Узбекистана во Владивостоке приступил к исполнению обязанностей
Новый Генконсул Узбекистана во Владивостоке приступил к исполнению обязанностей
Sputnik Узбекистан
В зоне ответственности нового Генерального консула находится один из крупнейших консульских округов, объединяющий девять регионов Дальнего Востока.
2026-07-03T17:31+0500
2026-07-03T17:31+0500
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узбекистан
внешняя политика
владивосток
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. К исполнению своих обязанностей официально приступил новый Генеральный консул Республики Узбекистан в городе Владивостоке — Хажиакбар Вахабов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства международных и внешнеэкономических связей Приморского края. "Новый генеральный консул Республики Узбекистан во Владивостоке Вахабов Хажиакбар Джуратович официально приступил к исполнению своих обязанностей", — говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, Консульский округ дипмиссии Республики Узбекистан во Владивостоке охватывает Республику Саха (Якутия), Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области, Еврейскую автономную область, а также Чукотский автономный округ.Назначение нового Генерального консула будет способствовать дальнейшему развитию узбекско-российского сотрудничества, укреплению двусторонних связей и повышению эффективности консульской поддержки граждан Узбекистан, проживающих и временно находящихся в регионах консульского округа.
https://uz.sputniknews.ru/20260103/mejdu-tashkentom-i-vladivostokom-otkryvaetsya-novyy-aviareys-54613087.html
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генеральное консульство узбекистана, узбекистан, внешняя политика, владивосток
генеральное консульство узбекистана, узбекистан, внешняя политика, владивосток

Новый Генконсул Узбекистана во Владивостоке приступил к исполнению обязанностей

17:31 03.07.2026
© Министерство международных и внешнеэкономических связей ПК.Генеральный консул Республики Узбекистан во Владивостоке Хажиакбар Вахабов.
Генеральный консул Республики Узбекистан во Владивостоке Хажиакбар Вахабов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2026
© Министерство международных и внешнеэкономических связей ПК.
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В зоне ответственности нового руководителя дипломатического представительства находится один из крупнейших консульских округов, объединяющий девять регионов Дальнего Востока.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. К исполнению своих обязанностей официально приступил новый Генеральный консул Республики Узбекистан в городе Владивостоке — Хажиакбар Вахабов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства международных и внешнеэкономических связей Приморского края.
"Новый генеральный консул Республики Узбекистан во Владивостоке Вахабов Хажиакбар Джуратович официально приступил к исполнению своих обязанностей", — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, Консульский округ дипмиссии Республики Узбекистан во Владивостоке охватывает Республику Саха (Якутия), Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области, Еврейскую автономную область, а также Чукотский автономный округ.
Назначение нового Генерального консула будет способствовать дальнейшему развитию узбекско-российского сотрудничества, укреплению двусторонних связей и повышению эффективности консульской поддержки граждан Узбекистан, проживающих и временно находящихся в регионах консульского округа.
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