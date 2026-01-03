https://uz.sputniknews.ru/20260103/mejdu-tashkentom-i-vladivostokom-otkryvaetsya-novyy-aviareys-54613087.html

Между Ташкентом и Владивостоком открывается новый авиарейс

Между Ташкентом и Владивостоком открывается новый авиарейс

Sputnik Узбекистан

Полеты будут осуществляться по средам и воскресеньям.

2026-01-03T10:05+0500

2026-01-03T10:05+0500

2026-01-03T10:05+0500

авиасообщение

владивосток

ташкент

россия

узбекистан

полеты

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/16/38084621_0:105:1193:776_1920x0_80_0_0_70d88b6b95d20bc0b93032638ae481d9.jpg

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Частная авиакомпания Centrum Air запускает прямые рейсы из Ташкента во Владивосток, полеты будут проводиться два раза в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.Все предпосылки для того, чтобы расти: Минэкономразвития России — о турпотоке в УзбекистанОтмечается, что рейсы будут осуществляться по средам и воскресеньям, стоимость билетов составит от 3,6 миллиона сумов.Авиакомпания Centrum Air открыла новое направление полетов: Ташкент — Санкт-ПетербургВ настоящее время Centrum Аir выполняет рейсы из Бухары во Владивосток по средам.Centrum Аir также выполняет рейсы из Ташкента в Москву, Санкт-Петербург Новосибирск, Казань, Минеральные Воды, Грозный, из Самарканда — в Хабаровск, Казань и Сочи, из Намангана — в Москву.

https://uz.sputniknews.ru/20251218/iz-moskvy-v-termez-nukus-zapuskayut-novye-aviareysy-54248884.html

владивосток

ташкент

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

авиасообщение владивосток ташкент рейс самолет полеты