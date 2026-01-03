https://uz.sputniknews.ru/20260103/mejdu-tashkentom-i-vladivostokom-otkryvaetsya-novyy-aviareys-54613087.html
Между Ташкентом и Владивостоком открывается новый авиарейс
Полеты будут осуществляться по средам и воскресеньям.
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Частная авиакомпания Centrum Air запускает прямые рейсы из Ташкента во Владивосток, полеты будут проводиться два раза в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.Все предпосылки для того, чтобы расти: Минэкономразвития России — о турпотоке в УзбекистанОтмечается, что рейсы будут осуществляться по средам и воскресеньям, стоимость билетов составит от 3,6 миллиона сумов.Авиакомпания Centrum Air открыла новое направление полетов: Ташкент — Санкт-ПетербургВ настоящее время Centrum Аir выполняет рейсы из Бухары во Владивосток по средам.Centrum Аir также выполняет рейсы из Ташкента в Москву, Санкт-Петербург Новосибирск, Казань, Минеральные Воды, Грозный, из Самарканда — в Хабаровск, Казань и Сочи, из Намангана — в Москву.
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Частная авиакомпания Centrum Air запускает прямые рейсы из Ташкента во Владивосток, полеты будут проводиться два раза в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.
"С 1 апреля мы будем выполнять рейсы по маршруту Ташкент — Владивосток", — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что рейсы будут осуществляться по средам и воскресеньям, стоимость билетов составит от 3,6 миллиона сумов.
В настоящее время Centrum Аir выполняет рейсы из Бухары во Владивосток по средам.
Centrum Аir также выполняет рейсы из Ташкента в Москву, Санкт-Петербург Новосибирск, Казань, Минеральные Воды, Грозный, из Самарканда — в Хабаровск, Казань и Сочи, из Намангана — в Москву.