https://uz.sputniknews.ru/20260703/rossiya-gotova-prodoljit-peregovory-s-ukrainoy-mid-rf-58789049.html
В МИД России назвали условие для возобновления переговоров с Украиной
В МИД России назвали условие для возобновления переговоров с Украиной
Sputnik Узбекистан
По словам замглавы МИД Михаила Галузина, для этого нужна политическая воля у Киева и его западных спонсоров. 03.07.2026, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Россия готова продолжить переговоры с Украиной ровно с той точки, на которой они остановились. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, сообщает РИА Новости. По словам Галузина, для возобновления переговоров между Россией и Украиной нужна политическая воля Киева и его западных спонсоров.Дипломат также раскритиковал позицию министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который утверждает, что Москва якобы не хочет садиться за стол переговоров.На прошлой неделе президент Владимир Путин на совещании с правительством назвал четыре основы для диалога с Киевом: стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на земле, а также принципы, которые он обозначил в речи, произнесенной в МИД два года назад.В этом году Россия и Украина провели три раунда встреч с участием делегации США. Последние переговоры состоялись в Женеве 17-18 февраля.
https://uz.sputniknews.ru/20260619/rossiya-tseli-svo-diplomatiya-58443611.html
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россия, украина, мид рф, сво, переговоры
россия, украина, мид рф, сво, переговоры
В МИД России назвали условие для возобновления переговоров с Украиной
11:15 03.07.2026 (обновлено: 11:32 03.07.2026)
По словам замглавы МИД Михаила Галузина, для этого нужна политическая воля у Киева и его западных спонсоров.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Россия готова продолжить переговоры с Украиной ровно с той точки, на которой они остановились. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, сообщает РИА Новости.
"Мы готовы продолжить переговоры ровно с той точки, на которой они остановились. Однако для этого нужна политическая воля не только у Киева, но и у его западных спонсоров, являющихся главными бенефициарами кризиса", — сказал он.
По словам Галузина, для возобновления переговоров между Россией и Украиной нужна политическая воля Киева и его западных спонсоров.
"Мы готовы продолжить переговоры ровно с той точки, на которой они остановились. Однако для этого нужна политическая воля не только у Киева, но и у его западных спонсоров, являющихся главными бенефициарами кризиса", — сказал замглавы МИД.
Дипломат также раскритиковал позицию министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который утверждает, что Москва якобы не хочет садиться за стол переговоров.
"Мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причем не единожды", — заключил Галузин.
На прошлой неделе президент Владимир Путин на совещании с правительством назвал четыре основы для диалога с Киевом: стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на земле, а также принципы, которые он обозначил в речи, произнесенной в МИД два года назад.
В этом году Россия и Украина провели три раунда встреч с участием делегации США. Последние переговоры состоялись в Женеве 17-18 февраля.