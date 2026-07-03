https://uz.sputniknews.ru/20260703/rossiya-gotova-prodoljit-peregovory-s-ukrainoy-mid-rf-58789049.html

В МИД России назвали условие для возобновления переговоров с Украиной

В МИД России назвали условие для возобновления переговоров с Украиной

Sputnik Узбекистан

По словам замглавы МИД Михаила Галузина, для этого нужна политическая воля у Киева и его западных спонсоров. 03.07.2026, Sputnik Узбекистан

2026-07-03T11:15+0500

2026-07-03T11:15+0500

2026-07-03T11:32+0500

россия

украина

мид рф

сво

переговоры

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/04/25886580_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ecedc3cc874fa8d2ab5245f89a194f5.jpg

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Россия готова продолжить переговоры с Украиной ровно с той точки, на которой они остановились. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, сообщает РИА Новости. По словам Галузина, для возобновления переговоров между Россией и Украиной нужна политическая воля Киева и его западных спонсоров.Дипломат также раскритиковал позицию министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который утверждает, что Москва якобы не хочет садиться за стол переговоров.На прошлой неделе президент Владимир Путин на совещании с правительством назвал четыре основы для диалога с Киевом: стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на земле, а также принципы, которые он обозначил в речи, произнесенной в МИД два года назад.В этом году Россия и Украина провели три раунда встреч с участием делегации США. Последние переговоры состоялись в Женеве 17-18 февраля.

https://uz.sputniknews.ru/20260619/rossiya-tseli-svo-diplomatiya-58443611.html

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия, украина, мид рф, сво, переговоры