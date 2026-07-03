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Российские военные освободили Александровку в Днепропетровской области
Российские военные освободили Александровку в Днепропетровской области
Sputnik Узбекистан
В зоне ответственности группировки уничтожены 17 ББМ, 18 автомобилей, 12 единиц мототехники, девять наземных роботизированных комплексов, 28 тяжелых октокоптеров типа "Баба-Яга".
2026-07-03T15:31+0500
2026-07-03T15:31+0500
2026-07-03T15:46+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, сообщает Минобороны России.При освобождении Александровки бойцы заняли район обороны ВСУ площадью более пяти квадратных километров и уничтожили до роты боевиков.Уничтожены 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 12 единиц мототехники, девять наземных роботизированных комплексов, 28 тяжелых октокоптеров типа "Баба-Яга".Также в недельной сводке сообщается, что подразделения российской группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. В зоне ответственности "Востока" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3 140 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 62 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.
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сво, россия, украина, минобороны рф, спецоперация
сво, россия, украина, минобороны рф, спецоперация
Российские военные освободили Александровку в Днепропетровской области
15:31 03.07.2026 (обновлено: 15:46 03.07.2026)
В зоне ответственности группировки уничтожены 17 ББМ, 18 автомобилей, 12 единиц мототехники, девять наземных роботизированных комплексов, 28 тяжелых октокоптеров типа "Баба-Яга".
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, сообщает Минобороны России.
"В течение недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали активные наступательные действия и освободили населенные пункты Новоскелеватое, Писанцы и Богодаровка Днепропетровской области, а также Новоселовка, Ровное, Лесное и Копани Запорожской области. За истекшие сутки освобожден населенный пункт Александровка Днепропетровской области", — говорится в недельной сводке российского ведомства.
При освобождении Александровки бойцы заняли район обороны ВСУ площадью более пяти квадратных километров и уничтожили до роты боевиков.
"В ходе ожесточенных боев подразделения группировки "Восток" заняли крупный район обороны противника площадью более пяти квадратных километров и зачистили свыше 1000 строений. Потери ВСУ составили до роты живой силы", — говорится в сообщении.
Уничтожены 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 12 единиц мототехники, девять наземных роботизированных комплексов, 28 тяжелых октокоптеров типа "Баба-Яга".
Также в недельной сводке сообщается, что подразделения российской группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.
В зоне ответственности "Востока" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3 140 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 62 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.