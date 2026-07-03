https://uz.sputniknews.ru/20260703/rossiyskie-voennye-osvobodili-aleksandrovku-v-dnepropetrovskoy-oblasti-58802752.html

Российские военные освободили Александровку в Днепропетровской области

Российские военные освободили Александровку в Днепропетровской области

Sputnik Узбекистан

В зоне ответственности группировки уничтожены 17 ББМ, 18 автомобилей, 12 единиц мототехники, девять наземных роботизированных комплексов, 28 тяжелых октокоптеров типа "Баба-Яга".

2026-07-03T15:31+0500

2026-07-03T15:31+0500

2026-07-03T15:46+0500

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, сообщает Минобороны России.При освобождении Александровки бойцы заняли район обороны ВСУ площадью более пяти квадратных километров и уничтожили до роты боевиков.Уничтожены 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 12 единиц мототехники, девять наземных роботизированных комплексов, 28 тяжелых октокоптеров типа "Баба-Яга".Также в недельной сводке сообщается, что подразделения российской группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. В зоне ответственности "Востока" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3 140 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 62 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.

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