Шавката Мирзиёева наградили грузинским орденом "Золотое руно"
10:31 03.07.2026 (обновлено: 10:48 03.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Тбилиси состоялась церемония награждения президента Узбекистана высшей государственной наградой Грузии – орденом "Золотое руно".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Высокую награду за выдающийся вклад в углубление узбекско-грузинских многоплановых отношений главе Узбекистана вручил Президент Грузии Михаил Кавелашвили.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В рамках программы мероприятий в Тбилиси состоялась церемония награждения Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева высшей государственной наградой Грузии — орденом "Золотое руно", сообщила пресс-служба главы государства.
Высокую государственную награду за вклад в укрепление узбекско-грузинского партнерства Президенту Узбекистана вручил Президент Грузии Михаил Кавелашвили.
Лидер Узбекистана поблагодарил Президента Грузии Михаила Кавелашвили, Премьер-министра Ираклия Кобахидзе и Председателя Парламента Шалву Папуашвили за высокую награду и пожелал мира, благополучия и процветания дружественному народу Грузии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Тбилиси состоялась церемония награждения президента Узбекистана высшей государственной наградой Грузии – орденом "Золотое руно".
В Тбилиси состоялась церемония награждения президента Узбекистана высшей государственной наградой Грузии – орденом "Золотое руно".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Орден Золотого руна, учрежденный в 1998 году, является одной из высших государственных наград страны и присуждается за особые заслуги в укреплении связей с иностранными государствами и международными организациями, а также популяризацию грузинской культуры, науки и искусства.
Данной высокой награды в разные годы были удостоены Королева Великобритании Елизавета II, Король Иордании Абдалла II, Канцлер Германии Герхард Шрёдер, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджана Гейдар Алиев и другие.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Тбилиси состоялась церемония награждения президента Узбекистана высшей государственной наградой Грузии – орденом "Золотое руно".
В Тбилиси состоялась церемония награждения президента Узбекистана высшей государственной наградой Грузии – орденом "Золотое руно".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также Президент Узбекистана оставил памятную запись в Книге почетных гостей дворца Орбелиани.