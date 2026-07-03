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https://uz.sputniknews.ru/20260703/shavkat-mirziyoev-nagrada-gruzinskiy-orden-zolotoe-runo-58788346.html
Шавката Мирзиёева наградили грузинским орденом "Золотое руно"
Шавката Мирзиёева наградили грузинским орденом "Золотое руно"
Sputnik Узбекистан
Высокую награду за выдающийся вклад в углубление узбекско-грузинских многолановых отношений главе Узбекистана вручил президент Грузии Михаил Кавелашвили.
2026-07-03T10:31+0500
2026-07-03T10:48+0500
награждение
государственная награда
грузия
шавкат мирзиёев
награда
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В рамках программы мероприятий в Тбилиси состоялась церемония награждения Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева высшей государственной наградой Грузии — орденом "Золотое руно", сообщила пресс-служба главы государства.Высокую государственную награду за вклад в укрепление узбекско-грузинского партнерства Президенту Узбекистана вручил Президент Грузии Михаил Кавелашвили.Лидер Узбекистана поблагодарил Президента Грузии Михаила Кавелашвили, Премьер-министра Ираклия Кобахидзе и Председателя Парламента Шалву Папуашвили за высокую награду и пожелал мира, благополучия и процветания дружественному народу Грузии.Орден Золотого руна, учрежденный в 1998 году, является одной из высших государственных наград страны и присуждается за особые заслуги в укреплении связей с иностранными государствами и международными организациями, а также популяризацию грузинской культуры, науки и искусства.Данной высокой награды в разные годы были удостоены Королева Великобритании Елизавета II, Король Иордании Абдалла II, Канцлер Германии Герхард Шрёдер, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджана Гейдар Алиев и другие.Также Президент Узбекистана оставил памятную запись в Книге почетных гостей дворца Орбелиани.
https://uz.sputniknews.ru/20260703/ot-torgovli-do-tsifrovyx-texnologiy-mirziyoev-kavelashvili-obsudili-sovmestnye-proekty-58786381.html
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награждение, государственная награда, грузия, шавкат мирзиёев, награда
награждение, государственная награда, грузия, шавкат мирзиёев, награда

Шавката Мирзиёева наградили грузинским орденом "Золотое руно"

10:31 03.07.2026 (обновлено: 10:48 03.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Тбилиси состоялась церемония награждения президента Узбекистана высшей государственной наградой Грузии – орденом "Золотое руно".
В Тбилиси состоялась церемония награждения президента Узбекистана высшей государственной наградой Грузии – орденом Золотое руно. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Высокую награду за выдающийся вклад в углубление узбекско-грузинских многоплановых отношений главе Узбекистана вручил Президент Грузии Михаил Кавелашвили.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В рамках программы мероприятий в Тбилиси состоялась церемония награждения Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева высшей государственной наградой Грузии — орденом "Золотое руно", сообщила пресс-служба главы государства.
Высокую государственную награду за вклад в укрепление узбекско-грузинского партнерства Президенту Узбекистана вручил Президент Грузии Михаил Кавелашвили.
Лидер Узбекистана поблагодарил Президента Грузии Михаила Кавелашвили, Премьер-министра Ираклия Кобахидзе и Председателя Парламента Шалву Папуашвили за высокую награду и пожелал мира, благополучия и процветания дружественному народу Грузии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Тбилиси состоялась церемония награждения президента Узбекистана высшей государственной наградой Грузии – орденом "Золотое руно".
В Тбилиси состоялась церемония награждения президента Узбекистана высшей государственной наградой Грузии – орденом Золотое руно. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2026
В Тбилиси состоялась церемония награждения президента Узбекистана высшей государственной наградой Грузии – орденом "Золотое руно".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Орден Золотого руна, учрежденный в 1998 году, является одной из высших государственных наград страны и присуждается за особые заслуги в укреплении связей с иностранными государствами и международными организациями, а также популяризацию грузинской культуры, науки и искусства.
Данной высокой награды в разные годы были удостоены Королева Великобритании Елизавета II, Король Иордании Абдалла II, Канцлер Германии Герхард Шрёдер, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджана Гейдар Алиев и другие.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Тбилиси состоялась церемония награждения президента Узбекистана высшей государственной наградой Грузии – орденом "Золотое руно".
В Тбилиси состоялась церемония награждения президента Узбекистана высшей государственной наградой Грузии – орденом Золотое руно. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2026
В Тбилиси состоялась церемония награждения президента Узбекистана высшей государственной наградой Грузии – орденом "Золотое руно".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также Президент Узбекистана оставил памятную запись в Книге почетных гостей дворца Орбелиани.
Переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Грузии Михаила Кавелашвили. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2026
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09:52
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