https://uz.sputniknews.ru/20260703/shavkat-mirziyoev-nagrada-gruzinskiy-orden-zolotoe-runo-58788346.html

Шавката Мирзиёева наградили грузинским орденом "Золотое руно"

Шавката Мирзиёева наградили грузинским орденом "Золотое руно"

Sputnik Узбекистан

Высокую награду за выдающийся вклад в углубление узбекско-грузинских многолановых отношений главе Узбекистана вручил президент Грузии Михаил Кавелашвили.

2026-07-03T10:31+0500

2026-07-03T10:31+0500

2026-07-03T10:48+0500

награждение

государственная награда

грузия

шавкат мирзиёев

награда

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В рамках программы мероприятий в Тбилиси состоялась церемония награждения Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева высшей государственной наградой Грузии — орденом "Золотое руно", сообщила пресс-служба главы государства.Высокую государственную награду за вклад в укрепление узбекско-грузинского партнерства Президенту Узбекистана вручил Президент Грузии Михаил Кавелашвили.Лидер Узбекистана поблагодарил Президента Грузии Михаила Кавелашвили, Премьер-министра Ираклия Кобахидзе и Председателя Парламента Шалву Папуашвили за высокую награду и пожелал мира, благополучия и процветания дружественному народу Грузии.Орден Золотого руна, учрежденный в 1998 году, является одной из высших государственных наград страны и присуждается за особые заслуги в укреплении связей с иностранными государствами и международными организациями, а также популяризацию грузинской культуры, науки и искусства.Данной высокой награды в разные годы были удостоены Королева Великобритании Елизавета II, Король Иордании Абдалла II, Канцлер Германии Герхард Шрёдер, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджана Гейдар Алиев и другие.Также Президент Узбекистана оставил памятную запись в Книге почетных гостей дворца Орбелиани.

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