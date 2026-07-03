Шавкат Мирзиёев возложил венок к Мемориалу героев в Тбилиси
14:02 03.07.2026 (обновлено: 14:18 03.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Площадь героев в Тбилиси и возложил венок к подножию Мемориала героев, погибших за единство Грузии.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана находится с государственным визитом в Грузии.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках государственного визита в Грузию посетил Площадь героев в городе Тбилиси, сообщила пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Площадь героев в Тбилиси и возложил венок к подножию Мемориала героев, погибших за единство Грузии.
Шавкат Мирзиёев посетил Площадь героев в Тбилиси и возложил венок к подножию Мемориала героев, погибших за единство Грузии.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На церемонии в честь узбекского лидера был выстроен почетный караул.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Площадь героев в Тбилиси и возложил венок к подножию Мемориала героев, погибших за единство Грузии.
Шавкат Мирзиёев посетил Площадь героев в Тбилиси и возложил венок к подножию Мемориала героев, погибших за единство Грузии.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана возложил венок к подножию Мемориала героев, погибших за единство Грузии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Площадь героев в Тбилиси и возложил венок к подножию Мемориала героев, погибших за единство Грузии.
Шавкат Мирзиёев посетил Площадь героев в Тбилиси и возложил венок к подножию Мемориала героев, погибших за единство Грузии.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В исполнении военного оркестра прозвучали гимны Узбекистана и Грузии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Площадь героев в Тбилиси и возложил венок к подножию Мемориала героев, погибших за единство Грузии.
Шавкат Мирзиёев посетил Площадь героев в Тбилиси и возложил венок к подножию Мемориала героев, погибших за единство Грузии.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Этот жест стал символом уважения к памяти павших и подчеркнул дружественный характер отношений между двумя странами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Площадь героев в Тбилиси и возложил венок к подножию Мемориала героев, погибших за единство Грузии.
Шавкат Мирзиёев посетил Площадь героев в Тбилиси и возложил венок к подножию Мемориала героев, погибших за единство Грузии.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Площадь Героев является одним из ключевых мемориальных комплексов Тбилиси, посвященных памяти граждан Грузии, погибших в различных исторических конфликтах за территориальную целостность и независимость страны.