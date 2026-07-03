https://uz.sputniknews.ru/20260703/shavkat-mirziyoev-vozlojil-venok-memorial-geroev-pogibshix-za-edinstvo-gruzii-58797276.html

Шавкат Мирзиёев возложил венок к Мемориалу героев в Тбилиси

Шавкат Мирзиёев возложил венок к Мемориалу героев в Тбилиси

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана находится с государственным визитом в Грузии. 03.07.2026, Sputnik Узбекистан

2026-07-03T14:02+0500

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возложение венков

грузия

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках государственного визита в Грузию посетил Площадь героев в городе Тбилиси, сообщила пресс-служба главы государства.На церемонии в честь узбекского лидера был выстроен почетный караул.Президент Узбекистана возложил венок к подножию Мемориала героев, погибших за единство Грузии. В исполнении военного оркестра прозвучали гимны Узбекистана и Грузии.Этот жест стал символом уважения к памяти павших и подчеркнул дружественный характер отношений между двумя странами.Площадь Героев является одним из ключевых мемориальных комплексов Тбилиси, посвященных памяти граждан Грузии, погибших в различных исторических конфликтах за территориальную целостность и независимость страны.

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возложение венков, грузия, шавкат мирзиёев