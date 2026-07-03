https://uz.sputniknews.ru/20260703/uzbekistanskie-bortsy-8-medaley-chempionat-azii-tayland-58793839.html

Узбекистанские борцы завоевали 8 медалей чемпионата Азии U20 в Таиланде

Узбекистанские борцы завоевали 8 медалей чемпионата Азии U20 в Таиланде

Sputnik Узбекистан

По итогам очередного соревновательного дня представители сборной Узбекистана по греко-римской борьбе пополнили копилку команды одной золотой, одной серебряной и тремя бронзовыми медалями.

2026-07-03T13:28+0500

2026-07-03T13:28+0500

2026-07-03T14:16+0500

спорт

греко-римская борьба

таиланд

спортивные соревнования

золотая медаль

серебро

бронза

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В Паттайе (Таиланд) продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе среди спортсменов до 20 лет. Сборная Узбекистана по греко-римской борьбе уверенно провела очередной соревновательный день и пополнила свою копилку наград сразу четырьмя медалями разного достоинства, сообщает пресс-служба НОК.Ярким достижением дня стало золото Огабека Мукимова (67 кг), который поднялся на высшую ступень пьедестала и принес команде важную победу. Серебряную медаль в весовой категории до 60 кг завоевал Достонбек Орипов, уверенно проведший свои поединки и дошедший до финала турнира.Бронзовыми призерами стали Бехрузбек Валиев (72 кг), Бекмурод Рустамов (82 кг) и Фахрикамол Комилжонов (97 кг), которые по итогам соревнований поднялись на пьедестал почета.По итогам всего чемпионата Азии U20 спортсмены Узбекистана в греко-римской борьбе завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Этот результат позволил сборной занять третье место в общекомандном зачете.

https://uz.sputniknews.ru/20260628/sbornaya-ruz-zanyala-pervoe-mesto-v-obschekomandnom-zachete-na-cha-u15-po-sportivnoy-borbe-58647637.html

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спорт, греко-римская борьба, таиланд, спортивные соревнования, золотая медаль, серебро, бронза