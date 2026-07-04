https://uz.sputniknews.ru/20260704/obem-zelenoy-elektroenergii-uzbekistan-prevysil-6-mlrd-kvtch-58815434.html
Объем выработки "зеленой" электроэнергии в Узбекистане с начала года превысил 6 млрд кВт⋅ч
Объем выработки "зеленой" электроэнергии в Узбекистане с начала года превысил 6 млрд кВт⋅ч
Sputnik Узбекистан
Из общего объема 3,8 млрд кВт⋅ч пришлось на солнечные фотоэлектрические станции, еще 2,2 млрд кВт⋅ч — на ветряные электростанции.
2026-07-04T10:05+0500
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энергетика
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узбекистан
солнечная электростанция
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Объем электроэнергии, произведенной солнечными и ветряными электростанциями Узбекистана с начала 2026 года, достиг 6 млрд кВт⋅ч. Это на 24,3% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.На долю солнечных батарей пришлось 3,8 млрд кВт-ч, остальные 2,2 млрд кВт-ч получены с помощью ветряных электростанций. Кроме того, дополнительные 4,1 млрд кВт-ч выработаны на гидроэлектростанциях.В Минэнерго подсчитали, что благодаря использованию этих источников энергии республике удалось сэкономить 2,6 млрд кубометров природного газа и предотвратить выброс более 5,7 млн тонн вредных веществ в атмосферу.В ведомстве отметили, что объем электроэнергии, произведенной гидро-, солнечными и ветряными электростанциями за первое полугодие, соответствует среднему шестимесячному потреблению 8,2 млн домохозяйств или среднему годовому потреблению 4,1 млн домохозяйств.
https://uz.sputniknews.ru/20260512/uzbekistan-privlek-19-mlrd-chastnyx-investitsiy-energosektor-narastil-vie-25-raz-57513263.html
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энергетика, возобновляемые источники энергии, узбекистан, солнечная электростанция
энергетика, возобновляемые источники энергии, узбекистан, солнечная электростанция
Объем выработки "зеленой" электроэнергии в Узбекистане с начала года превысил 6 млрд кВт⋅ч
10:05 04.07.2026 (обновлено: 10:32 04.07.2026)
Из общего объема 3,8 млрд кВт⋅ч пришлось на солнечные фотоэлектрические станции, еще 2,2 млрд кВт⋅ч — на ветряные электростанции.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik.
Объем электроэнергии, произведенной солнечными и ветряными электростанциями Узбекистана с начала 2026 года, достиг 6 млрд кВт⋅ч. Это на 24,3% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила
пресс-служба министерства энергетики республики.
"Объем электроэнергии, выработанной солнечными и ветряными электростанциями в Узбекистане с начала 2026 года, достиг 6 млрд кВт-ч. <...> Это на 24,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.
На долю солнечных батарей пришлось 3,8 млрд кВт-ч, остальные 2,2 млрд кВт-ч получены с помощью ветряных электростанций. Кроме того, дополнительные 4,1 млрд кВт-ч выработаны на гидроэлектростанциях.
В Минэнерго подсчитали, что благодаря использованию этих источников энергии республике удалось сэкономить 2,6 млрд кубометров природного газа и предотвратить выброс более 5,7 млн тонн вредных веществ в атмосферу.
В ведомстве отметили, что объем электроэнергии, произведенной гидро-, солнечными и ветряными электростанциями за первое полугодие, соответствует среднему шестимесячному потреблению 8,2 млн домохозяйств или среднему годовому потреблению 4,1 млн домохозяйств.