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Президент посетил новый многопрофильный медицинский центр в Ташкенте

Президент посетил новый многопрофильный медицинский центр в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

В Сергелийском районе Ташкента начал работу новый многопрофильный медицинский центр. С его деятельностью ознакомился Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который осмотрел отделения учреждения и обсудил перспективы развития частной медицины и медицинского туризма.

2026-07-04T15:24+0500

2026-07-04T15:24+0500

2026-07-04T15:44+0500

медицина

шавкат мирзиёев

сергелийский район

туризм

президент узбекистана

здравоохранение

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил новый частный многопрофильный медицинский центр в Сергелийском районе Ташкента. Глава государства ознакомился с деятельностью учреждения и условиями, созданными для оказания современных медицинских услуг населению.На строительство медицинского учреждения было направлено $30 млн инвестиций. Центр рассчитан на обслуживание более 150 тысяч пациентов в год, а планируемый годовой объем оказываемых услуг составит 15 млрд сумов.В ходе визита президенту представили основные направления деятельности учреждения. Глава государства осмотрел хирургическое, реанимационное и лечебные отделения, а также ситуационный центр, обеспечивающий координацию медицинских процессов.В рамках реализации проекта создано 250 новых рабочих мест. Более десяти специалистов прошли повышение квалификации за рубежом, также к работе привлечены иностранные врачи. Центр оснащен современным оборудованием европейского производства.По итогам визита Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность развития учреждения как базовой площадки по отдельным направлениям медицины. Ответственным ведомствам поручено использовать накопленный здесь опыт для повышения квалификации врачей и расширения доступа населения к современным медицинским услугам.Во время встречи с коллективом медицинского центра были обсуждены вопросы поддержки медицинских работников, развития сети частных медицинских организаций и дальнейшего повышения качества оказываемой помощи.Отдельное внимание глава государства уделил развитию медицинского туризма. По его словам, наряду с предоставлением качественной медицинской помощи необходимо создавать условия для комплексного обслуживания пациентов, изучать международный опыт и развивать гостиничную инфраструктуру при медицинских учреждениях.

сергелийский район

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медицина, шавкат мирзиёев, сергелийский район, туризм, президент узбекистана, здравоохранение