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https://uz.sputniknews.ru/20260704/prezident-meditsinskiy-tsentr-v-sergeliyskom-rayone-58825513.html
Президент посетил новый многопрофильный медицинский центр в Ташкенте
Президент посетил новый многопрофильный медицинский центр в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
В Сергелийском районе Ташкента начал работу новый многопрофильный медицинский центр. С его деятельностью ознакомился Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который осмотрел отделения учреждения и обсудил перспективы развития частной медицины и медицинского туризма.
2026-07-04T15:24+0500
2026-07-04T15:44+0500
медицина
шавкат мирзиёев
сергелийский район
туризм
президент узбекистана
здравоохранение
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил новый частный многопрофильный медицинский центр в Сергелийском районе Ташкента. Глава государства ознакомился с деятельностью учреждения и условиями, созданными для оказания современных медицинских услуг населению.На строительство медицинского учреждения было направлено $30 млн инвестиций. Центр рассчитан на обслуживание более 150 тысяч пациентов в год, а планируемый годовой объем оказываемых услуг составит 15 млрд сумов.В ходе визита президенту представили основные направления деятельности учреждения. Глава государства осмотрел хирургическое, реанимационное и лечебные отделения, а также ситуационный центр, обеспечивающий координацию медицинских процессов.В рамках реализации проекта создано 250 новых рабочих мест. Более десяти специалистов прошли повышение квалификации за рубежом, также к работе привлечены иностранные врачи. Центр оснащен современным оборудованием европейского производства.По итогам визита Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность развития учреждения как базовой площадки по отдельным направлениям медицины. Ответственным ведомствам поручено использовать накопленный здесь опыт для повышения квалификации врачей и расширения доступа населения к современным медицинским услугам.Во время встречи с коллективом медицинского центра были обсуждены вопросы поддержки медицинских работников, развития сети частных медицинских организаций и дальнейшего повышения качества оказываемой помощи.Отдельное внимание глава государства уделил развитию медицинского туризма. По его словам, наряду с предоставлением качественной медицинской помощи необходимо создавать условия для комплексного обслуживания пациентов, изучать международный опыт и развивать гостиничную инфраструктуру при медицинских учреждениях.
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медицина, шавкат мирзиёев, сергелийский район, туризм, президент узбекистана, здравоохранение
медицина, шавкат мирзиёев, сергелийский район, туризм, президент узбекистана, здравоохранение

Президент посетил новый многопрофильный медицинский центр в Ташкенте

15:24 04.07.2026 (обновлено: 15:44 04.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Сергелийском районе Ташкента начал работу новый многопрофильный медицинский центр. С его деятельностью ознакомился Шавкат Мирзиёев, который осмотрел отделения учреждения и обсудил перспективы развития частной медицины и медицинского туризма.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил новый частный многопрофильный медицинский центр в Сергелийском районе Ташкента. Глава государства ознакомился с деятельностью учреждения и условиями, созданными для оказания современных медицинских услуг населению.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2026
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На строительство медицинского учреждения было направлено $30 млн инвестиций. Центр рассчитан на обслуживание более 150 тысяч пациентов в год, а планируемый годовой объем оказываемых услуг составит 15 млрд сумов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2026
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе визита президенту представили основные направления деятельности учреждения. Глава государства осмотрел хирургическое, реанимационное и лечебные отделения, а также ситуационный центр, обеспечивающий координацию медицинских процессов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2026
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках реализации проекта создано 250 новых рабочих мест. Более десяти специалистов прошли повышение квалификации за рубежом, также к работе привлечены иностранные врачи. Центр оснащен современным оборудованием европейского производства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2026
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По итогам визита Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность развития учреждения как базовой площадки по отдельным направлениям медицины. Ответственным ведомствам поручено использовать накопленный здесь опыт для повышения квалификации врачей и расширения доступа населения к современным медицинским услугам.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2026
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Во время встречи с коллективом медицинского центра были обсуждены вопросы поддержки медицинских работников, развития сети частных медицинских организаций и дальнейшего повышения качества оказываемой помощи.
Отдельное внимание глава государства уделил развитию медицинского туризма. По его словам, наряду с предоставлением качественной медицинской помощи необходимо создавать условия для комплексного обслуживания пациентов, изучать международный опыт и развивать гостиничную инфраструктуру при медицинских учреждениях.
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