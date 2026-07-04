Президент посетил новый многопрофильный медицинский центр в Ташкенте
15:24 04.07.2026 (обновлено: 15:44 04.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Сергелийском районе Ташкента начал работу новый многопрофильный медицинский центр. С его деятельностью ознакомился Шавкат Мирзиёев, который осмотрел отделения учреждения и обсудил перспективы развития частной медицины и медицинского туризма.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил новый частный многопрофильный медицинский центр в Сергелийском районе Ташкента. Глава государства ознакомился с деятельностью учреждения и условиями, созданными для оказания современных медицинских услуг населению.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На строительство медицинского учреждения было направлено $30 млн инвестиций. Центр рассчитан на обслуживание более 150 тысяч пациентов в год, а планируемый годовой объем оказываемых услуг составит 15 млрд сумов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе визита президенту представили основные направления деятельности учреждения. Глава государства осмотрел хирургическое, реанимационное и лечебные отделения, а также ситуационный центр, обеспечивающий координацию медицинских процессов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках реализации проекта создано 250 новых рабочих мест. Более десяти специалистов прошли повышение квалификации за рубежом, также к работе привлечены иностранные врачи. Центр оснащен современным оборудованием европейского производства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По итогам визита Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность развития учреждения как базовой площадки по отдельным направлениям медицины. Ответственным ведомствам поручено использовать накопленный здесь опыт для повышения квалификации врачей и расширения доступа населения к современным медицинским услугам.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью частного многопрофильного медицинского центра в Сергелийском районе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Во время встречи с коллективом медицинского центра были обсуждены вопросы поддержки медицинских работников, развития сети частных медицинских организаций и дальнейшего повышения качества оказываемой помощи.
Отдельное внимание глава государства уделил развитию медицинского туризма. По его словам, наряду с предоставлением качественной медицинской помощи необходимо создавать условия для комплексного обслуживания пациентов, изучать международный опыт и развивать гостиничную инфраструктуру при медицинских учреждениях.