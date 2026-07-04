Президент ознакомился с развитием торгово-сервисной зоны на улице Янги Сергели в Ташкенте
14:18 04.07.2026 (обновлено: 15:09 04.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью объектов торговли и сферы услуг на улице Янги Сергели.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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На улице Янги Сергели реализован проект круглосуточной торгово-сервисной зоны. Здесь сформирована современная инфраструктура с объектами торговли, общепита и услуг, создано более 250 рабочих мест, расширены возможности для предпринимательства и отдыха жителей.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил Сергелийский район города Ташкента, где ознакомился с результатами масштабного благоустройства и деятельностью объектов торговли и сферы услуг на улице Янги Сергели в махалле Иттифок. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью объектов торговли и сферы услуг на улице Янги Сергели.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью объектов торговли и сферы услуг на улице Янги Сергели.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе визита было отмечено, что развитие туризма и сферы услуг играет важную роль в создании рабочих мест при относительно небольших затратах, росте доходов населения и улучшении городской среды. Ташкент обладает значительным потенциалом для дальнейшего расширения подобных проектов.
На улице Янги Сергели создана современная круглосуточная зона, объединяющая объекты торговли, общественного питания и развлечений. Общая стоимость проекта составила 18,7 млрд сумов. В рамках модернизации полностью обновлена инфраструктура 2,1-километрового участка дороги, который теперь функционирует в режиме 24/7.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью объектов торговли и сферы услуг на улице Янги Сергели.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью объектов торговли и сферы услуг на улице Янги Сергели.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Для комфортного отдыха жителей и популяризации здорового образа жизни здесь оборудовано более 10 детских игровых площадок, 8 воркаут-зон, а также открыты книжный магазин и центр досуга для пожилых граждан.
Проект охватывает территорию, где проживает более 21 тысячи человек в четырех прилегающих махаллях. Ежедневный транспортный поток на улице составляет 15–20 тысяч автомобилей, а после полного ввода объекта в эксплуатацию ожидается обслуживание свыше 1,2 миллиона посетителей в год.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью объектов торговли и сферы услуг на улице Янги Сергели.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью объектов торговли и сферы услуг на улице Янги Сергели.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В результате реализации инициативы создано более 250 новых рабочих мест. Кроме того, 95 действующих предпринимателей расширили свою деятельность, а 22 — открыли новый бизнес.
Во время обхода территории глава государства также ознакомился с благоустроенными улицами и домами, отремонтированными в национальном архитектурном стиле. Он пообщался с жителями и активом махалли, поинтересовался влиянием преобразований на качество жизни.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью объектов торговли и сферы услуг на улице Янги Сергели.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью объектов торговли и сферы услуг на улице Янги Сергели.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Жители отметили, что проводимые изменения положительно отражаются на уровне благосостояния, настроении и занятости населения, а также формируют более комфортную и уверенную среду для жизни.