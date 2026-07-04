https://uz.sputniknews.ru/20260704/rossiyskie-voyska-osvobodili-gorod-konstantinovku-v-dnr-58817019.html

Российские войска полностью освободили город Константиновка в ДНР

Российские войска полностью освободили город Константиновка в ДНР

Sputnik Узбекистан

Президент России Владимир Путин отметил, что взятие этого города — ключ к освобождению всей территории ДНР.

2026-07-04T11:01+0500

2026-07-04T11:01+0500

2026-07-04T11:33+0500

сво

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Российская армия взяла под контроль город Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Он также сообщил, что Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки в ДНР.Президент России назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Это первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ.Путин подчеркнул, что подразделения украинских войск отступают с большими потерями под натиском российской армии. Она продолжает уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне СВО.Президент поставил задачу дать оценку текущей обстановке в зоне СВО и обсудить последние результаты боевой работы.Всего с начала этого года российскими войсками освобождено 133 населенных пункта и взято под контроль более 3 тыс. кв. км нашей земли в Донбассе и Новороссии, напомнил Путин.Отдельно президент отметил важность эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий.Кроме того, в ходе совещания Путин заявил, что чем больше противник будет наносить ударов по объектам инфраструктуры России, тем больше ей придется делать зону безопасности.При этом бравурные заявления главаря киевского режима об успехах, которых на самом деле нет, на руку России.Кроме того, президент предупредил, что для подкрепления своей лжи о мнимых достижениях Украина может предпринять диверсионно-террористические действия, к ним нужно быть готовыми.Говоря о так называемых европейских миротворцах, президент отметил, что их цель не разрешение конфликта, а продолжение боевых действий с Россией.Также президент России призвал продолжить наносить массированные удары по военным объектам Украины и оценить уровень вовлеченности подстрекателей войны в реальные боевые действия.Доклад начальника Генштаба ВС России Валерия ГерасимоваКак рассказал командир батальона 1442-го мотострелкового полка Южной группировки с позывным Резвый, чтобы зайти в Константиновку, армия преодолела систему преград — опорных пунктов и проволочных заграждений, которые ВСУ строили годами. Боевиков, сдающихся в плен, ВС России выводят из города.Населенный пункт находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Он играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.

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Российские войска освободили город Константиновку в Донецкой Народной Республике Sputnik Узбекистан Российские войска освободили город Константиновку в Донецкой Народной Республике 2026-07-04T11:01+0500 true PT1M11S

Президент посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировки войск Sputnik Узбекистан Президент посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировки войск 2026-07-04T11:01+0500 true PT2M55S

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