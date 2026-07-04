https://uz.sputniknews.ru/20260704/rossiyskie-voyska-osvobodili-gorod-konstantinovku-v-dnr-58817019.html
Российские войска полностью освободили город Константиновка в ДНР
Российские войска полностью освободили город Константиновка в ДНР
Sputnik Узбекистан
Президент России Владимир Путин отметил, что взятие этого города — ключ к освобождению всей территории ДНР.
2026-07-04T11:01+0500
2026-07-04T11:01+0500
2026-07-04T11:33+0500
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Российская армия взяла под контроль город Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Он также сообщил, что Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки в ДНР.Президент России назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Это первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ.Путин подчеркнул, что подразделения украинских войск отступают с большими потерями под натиском российской армии. Она продолжает уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне СВО.Президент поставил задачу дать оценку текущей обстановке в зоне СВО и обсудить последние результаты боевой работы.Всего с начала этого года российскими войсками освобождено 133 населенных пункта и взято под контроль более 3 тыс. кв. км нашей земли в Донбассе и Новороссии, напомнил Путин.Отдельно президент отметил важность эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий.Кроме того, в ходе совещания Путин заявил, что чем больше противник будет наносить ударов по объектам инфраструктуры России, тем больше ей придется делать зону безопасности.При этом бравурные заявления главаря киевского режима об успехах, которых на самом деле нет, на руку России.Кроме того, президент предупредил, что для подкрепления своей лжи о мнимых достижениях Украина может предпринять диверсионно-террористические действия, к ним нужно быть готовыми.Говоря о так называемых европейских миротворцах, президент отметил, что их цель не разрешение конфликта, а продолжение боевых действий с Россией.Также президент России призвал продолжить наносить массированные удары по военным объектам Украины и оценить уровень вовлеченности подстрекателей войны в реальные боевые действия.Доклад начальника Генштаба ВС России Валерия ГерасимоваКак рассказал командир батальона 1442-го мотострелкового полка Южной группировки с позывным Резвый, чтобы зайти в Константиновку, армия преодолела систему преград — опорных пунктов и проволочных заграждений, которые ВСУ строили годами. Боевиков, сдающихся в плен, ВС России выводят из города.Населенный пункт находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Он играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.
россия
украина
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Российские войска освободили город Константиновку в Донецкой Народной Республике
Sputnik Узбекистан
Российские войска освободили город Константиновку в Донецкой Народной Республике
2026-07-04T11:01+0500
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PT1M11S
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/04/58816478_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_011681a320350b465baad1e7dc92afd0.jpg
Президент посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировки войск
Sputnik Узбекистан
Президент посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировки войск
2026-07-04T11:01+0500
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Sputnik Узбекистан
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сво, россия, украина, минобороны рф, безопасность, днр, спецоперация, владимир путин
сво, россия, украина, минобороны рф, безопасность, днр, спецоперация, владимир путин
Российские войска полностью освободили город Константиновка в ДНР
11:01 04.07.2026 (обновлено: 11:33 04.07.2026)
Президент России Владимир Путин отметил, что взятие этого города — ключ к освобождению всей территории ДНР.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik.
Российская армия взяла под контроль город Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Главная новость — полностью взята Константиновка", — заявил Песков.
Он также сообщил, что Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки в ДНР.
Президент России назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Это первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ.
Путин подчеркнул, что подразделения украинских войск отступают с большими потерями под натиском российской армии. Она продолжает уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне СВО.
Президент поставил задачу дать оценку текущей обстановке в зоне СВО и обсудить последние результаты боевой работы.
"За последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики, продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Планово идет создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины", — заявил Владимир Путин.
Всего с начала этого года российскими войсками освобождено 133 населенных пункта и взято под контроль более 3 тыс. кв. км нашей земли в Донбассе и Новороссии, напомнил Путин.
Отдельно президент отметил важность эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий.
"И хотел бы обратить ваше внимание… в зоне находятся еще мирные жители. Конечно, я знаю, что вы это делаете, но прошу и дальше эту работу проводить: нужно сделать все для того, чтобы эвакуировать гражданское население из зоны боевых действий", — заявил Путин.
Кроме того, в ходе совещания Путин заявил, что чем больше противник будет наносить ударов по объектам инфраструктуры России, тем больше ей придется делать зону безопасности.
"Чем больше попыток противник будет проводить подобного рода, тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории. Тем более что это, так же как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, тоже исторически русская, российская земля", — сказал Путин.
При этом бравурные заявления главаря киевского режима об успехах, которых на самом деле нет, на руку России.
"Бравурные заявления главаря киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, — в принципе, нам на руку. Поскольку эти лицедеи — а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому не учили — своими действиями и заявлениями дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров", — отметил глава РФ.
Кроме того, президент предупредил, что для подкрепления своей лжи о мнимых достижениях Украина может предпринять диверсионно-террористические действия, к ним нужно быть готовыми.
Говоря о так называемых европейских миротворцах, президент отметил, что их цель не разрешение конфликта, а продолжение боевых действий с Россией.
"В своих заявлениях да и практических действиях подтверждают наши предположения об их истинных намерениях", — сказал он.
Также президент России призвал продолжить наносить массированные удары по военным объектам Украины и оценить уровень вовлеченности подстрекателей войны в реальные боевые действия.
"Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем" — сказал Путин.
Доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова
Наступление российских войск идет на всех направлениях.
Наиболее высокие темпы продвижения у группировок войск "Север" и "Восток".
Передовые подразделения "Центра" вошли в Доброполье и Анновку в ДНР.
"Восток" удерживает инициативу, продвигаясь в нескольких областях.
Передовые группы "Днепра" находятся в девяти километрах от окраин Запорожья.
Продолжается расширение полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.
Завершается освобождение Красного Лимана.
Группировка "Центр" отодвинула фронт на 8,5 километра от Красноармейска.
ВСУ несут значительные потери на Купянском направлении.
Бойцы продолжают ликвидацию украинских боевиков на восточном берегу реки Оскол.
После ударов российских военных у Украины снизились возможности производить дальнобойное оружие.
Киевский режим пытается убедить западных спонсоров в перехвате инициативы, показывая мнимые успехи.
Как рассказал командир батальона 1442-го мотострелкового полка Южной группировки с позывным Резвый, чтобы зайти в Константиновку, армия преодолела систему преград — опорных пунктов и проволочных заграждений, которые ВСУ строили годами. Боевиков, сдающихся в плен, ВС России выводят из города.
Населенный пункт находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Он играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.