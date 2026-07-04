https://uz.sputniknews.ru/20260704/sbornaya-uzbekistana-pyat-medaley-cha-u20-borba-58819644.html
Сборная Узбекистана завоевала пять медалей ЧА U20 по женской борьбе в Таиланде
Сборная Узбекистана завоевала пять медалей ЧА U20 по женской борьбе в Таиланде
Sputnik Узбекистан
По итогам соревнований среди девушек сборная Узбекистана завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.
2026-07-04T12:09+0500
2026-07-04T12:09+0500
2026-07-04T12:18+0500
спортивные соревнования
чемпионат азии
золотая медаль
серебро
бронза
спортивная борьба
сборная узбекистана
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Паттайе продолжается чемпионат Азии U20 по спортивной борьбе. По итогам соревнований среди девушек представительницы сборной Узбекистана завоевали пять медалей: одну золотую, одну серебряную и три бронзовые, сообщает пресс-служба НОК.В рамках чемпионата проходят турниры по женской борьбе, вольной борьбе и греко-римской борьбеЗолотую медаль в весовой категории до 65 кг завоевала Мухайё Нарзиллоева, став чемпионкой Азии.Серебряным призером в весовой категории до 50 кг стала Шохиста Шоназарова.Бронзовые награды сборной Узбекистана принесли Феруза Кайратдинова (до 62 кг), Мухайё Рахимжонова (до 68 кг) и Севинчой Полвонова (до 76 кг).Чемпионат Азии U20 по спортивной борьбе проходит с 27 июня по 5 июля под эгидой United World Wrestling. На континентальном первенстве сильнейших определяют представители женской, вольной и греко-римской борьбы.
https://uz.sputniknews.ru/20260703/uzbekistanskie-bortsy-8-medaley-chempionat-azii-tayland-58793839.html
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спортивные соревнования, чемпионат азии, золотая медаль, серебро, бронза, спортивная борьба, сборная узбекистана
спортивные соревнования, чемпионат азии, золотая медаль, серебро, бронза, спортивная борьба, сборная узбекистана
Сборная Узбекистана завоевала пять медалей ЧА U20 по женской борьбе в Таиланде
12:09 04.07.2026 (обновлено: 12:18 04.07.2026)
По итогам соревнований среди девушек сборная Узбекистана завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik.
В Паттайе продолжается чемпионат Азии U20 по спортивной борьбе. По итогам соревнований среди девушек представительницы сборной Узбекистана завоевали пять медалей: одну золотую, одну серебряную и три бронзовые, сообщает
пресс-служба НОК.
В рамках чемпионата проходят турниры по женской борьбе, вольной борьбе и греко-римской борьбе
Золотую медаль в весовой категории до 65 кг завоевала Мухайё Нарзиллоева, став чемпионкой Азии.
Серебряным призером в весовой категории до 50 кг стала Шохиста Шоназарова.
Бронзовые награды сборной Узбекистана принесли Феруза Кайратдинова (до 62 кг), Мухайё Рахимжонова (до 68 кг) и Севинчой Полвонова (до 76 кг).
Чемпионат Азии U20 по спортивной борьбе проходит с 27 июня по 5 июля под эгидой United World Wrestling. На континентальном первенстве сильнейших определяют представители женской, вольной и греко-римской борьбы.