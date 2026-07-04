https://uz.sputniknews.ru/20260704/sbornaya-uzbekistana-pyat-medaley-cha-u20-borba-58819644.html

Сборная Узбекистана завоевала пять медалей ЧА U20 по женской борьбе в Таиланде

Сборная Узбекистана завоевала пять медалей ЧА U20 по женской борьбе в Таиланде

Sputnik Узбекистан

По итогам соревнований среди девушек сборная Узбекистана завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

2026-07-04T12:09+0500

2026-07-04T12:09+0500

2026-07-04T12:18+0500

спортивные соревнования

чемпионат азии

золотая медаль

серебро

бронза

спортивная борьба

сборная узбекистана

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Паттайе продолжается чемпионат Азии U20 по спортивной борьбе. По итогам соревнований среди девушек представительницы сборной Узбекистана завоевали пять медалей: одну золотую, одну серебряную и три бронзовые, сообщает пресс-служба НОК.В рамках чемпионата проходят турниры по женской борьбе, вольной борьбе и греко-римской борьбеЗолотую медаль в весовой категории до 65 кг завоевала Мухайё Нарзиллоева, став чемпионкой Азии.Серебряным призером в весовой категории до 50 кг стала Шохиста Шоназарова.Бронзовые награды сборной Узбекистана принесли Феруза Кайратдинова (до 62 кг), Мухайё Рахимжонова (до 68 кг) и Севинчой Полвонова (до 76 кг).Чемпионат Азии U20 по спортивной борьбе проходит с 27 июня по 5 июля под эгидой United World Wrestling. На континентальном первенстве сильнейших определяют представители женской, вольной и греко-римской борьбы.

https://uz.sputniknews.ru/20260703/uzbekistanskie-bortsy-8-medaley-chempionat-azii-tayland-58793839.html

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спортивные соревнования, чемпионат азии, золотая медаль, серебро, бронза, спортивная борьба, сборная узбекистана