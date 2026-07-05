https://uz.sputniknews.ru/20260705/chto-predlagayut-dlya-razvitiya-promkooperatsii-v-ramkax-eaes-58837885.html
Что предлагают для развития промкооперации в рамках ЕАЭС
Что предлагают для развития промкооперации в рамках ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
В ЕЭК состоялся круглый стол с участием операторов цифровых платформ, электронных торговых площадок, B2B-площадок, представителей промышленных отраслевых ассоциаций и других заинтересованных организаций
2026-07-05T13:13+0500
2026-07-05T13:13+0500
2026-07-05T13:13+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
еэк
цифровизация
промышленность
кооперация
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. За круглым столом в ЕЭК обсудили преимущества применения цифровых платформ при развитии промышленной кооперации в рамках ЕАЭС и сложности в реализации подобных решений. Об этом сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.К диалогу пригласили операторов цифровых платформ, электронных торговых площадок, B2B-площадок, представителей промышленных отраслевых ассоциаций и других заинтересованных организаций.
https://uz.sputniknews.ru/20260703/eaes-vvodyatsya-novye-pravila-bezopasnosti-lakokrasochnyx-materialov-58788875.html
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, цифровизация, промышленность, кооперация
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, цифровизация, промышленность, кооперация
Что предлагают для развития промкооперации в рамках ЕАЭС
В ЕЭК состоялся круглый стол с участием операторов цифровых платформ, электронных торговых площадок, B2B-площадок, представителей промышленных отраслевых ассоциаций и других заинтересованных организаций.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
За круглым столом в ЕЭК обсудили преимущества применения цифровых платформ при развитии промышленной кооперации в рамках ЕАЭС и сложности в реализации подобных решений. Об этом сообщает
пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.
К диалогу пригласили операторов цифровых платформ, электронных торговых площадок, B2B-площадок, представителей промышленных отраслевых ассоциаций и других заинтересованных организаций.
"В целях развития промышленной кооперации в рамках ЕАЭС было предложено создание общей базы данных по классификации товаров, работ и услуг, производителей, а также организация совместной площадки по внедрению искусственного интеллекта в промышленный сектор”, — говорится в сообщении.