https://uz.sputniknews.ru/20260705/chto-predlagayut-dlya-razvitiya-promkooperatsii-v-ramkax-eaes-58837885.html

Что предлагают для развития промкооперации в рамках ЕАЭС

Что предлагают для развития промкооперации в рамках ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

В ЕЭК состоялся круглый стол с участием операторов цифровых платформ, электронных торговых площадок, B2B-площадок, представителей промышленных отраслевых ассоциаций и других заинтересованных организаций

2026-07-05T13:13+0500

2026-07-05T13:13+0500

2026-07-05T13:13+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

еэк

цифровизация

промышленность

кооперация

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/15/49481855_0:137:1201:812_1920x0_80_0_0_77864d4c7fd6d262932373c3ad1eb0ff.jpg

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. За круглым столом в ЕЭК обсудили преимущества применения цифровых платформ при развитии промышленной кооперации в рамках ЕАЭС и сложности в реализации подобных решений. Об этом сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.К диалогу пригласили операторов цифровых платформ, электронных торговых площадок, B2B-площадок, представителей промышленных отраслевых ассоциаций и других заинтересованных организаций.

https://uz.sputniknews.ru/20260703/eaes-vvodyatsya-novye-pravila-bezopasnosti-lakokrasochnyx-materialov-58788875.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, цифровизация, промышленность, кооперация