https://uz.sputniknews.ru/20260705/kakie-dobavki-prinimat-letom-58745927.html

Какие добавки принимать летом — ответ врача

Какие добавки принимать летом — ответ врача

Sputnik Узбекистан

В жару необходимо пить достаточное количество воды, а перед началом приема любых добавок, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете лекарства, необходимо проконсультироваться со специалистом

2026-07-05T22:03+0500

2026-07-05T22:03+0500

2026-07-05T22:03+0500

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Жара, ультрафиолет и изменение режима питания создают дополнительную нагрузку на организм. Какие добавки необходимы для поддержания здоровья, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача Татьяну Молостову.По ее словам, летом наша кожа подвергается особенно сильному испытанию: ультрафиолетовые лучи и высокие температуры вызывают обезвоживание, снижают эластичность и ускоряют процессы старения."Здесь нам может помочь коллаген, он является своего рода защитой для кожи и опорой для суставов. Коллаген – это основной структурный белок в организме человека. Он участвует в создании каркасной основы во всех видах соединительной ткани: опорно-двигательный аппарат (кости, связки, сухожилия, хрящи, мышцы), кожа, волосы, ногти, кровеносные сосуды, зубы и т.д. Исследования показывают, что прием коллагена действительно улучшает увлажнение и эластичность кожи. Он помогает поддерживать ее структуру изнутри, что особенно актуально в условиях летнего солнца. Но важно знать, что наилучший эффект принесет гидролизованный коллаген. Его эффект накапливается со временем и наиболее выражен у тех, кто уже испытывает проблемы с суставами или у кого наблюдается возрастное снижение выработки собственного коллагена", — пояснила врач.Она добавила, что жара является серьезным испытанием для сердечно-сосудистой системы, особенно для пожилых людей и тех, кто занимается спортом.Энергии для активного лета может добавить янтарная кислота, отметила эксперт.На рекомендовала обратить внимание и на дефицит некоторых важных веществ."Многие думают, что летом достаточно витамина D, но это не совсем верно. Если вы используете солнцезащитный крем или мало бываете на солнце, синтез витамина D может быть недостаточным. Его дефицит сохраняется круглый год у многих людей. Витамины А, С, Е являются антиоксидантами. Солнце и жара усиливают образование свободных радикалов, которые повреждают клетки. Антиоксиданты помогают с этим бороться. Витамин С быстро расходуется на защиту от свободных радикалов, поэтому его потребность летом возрастает. Витамины А и Е важны для восстановления кожи и волос, которые страдают от солнца. Их часто не хватает, так как летом люди ограничивают жирную пищу. Витамины группы В играют ключевую роль в энергетическом обмене и поддержке нервной системы, помогая справляться с повышенными нагрузками", — перечислила Татьяна Молостова.Она напомнила, что в жару необходимо пить достаточно воды, а перед началом приема любых добавок, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете лекарства, необходимо проконсультироваться со специалистом. Самолечение может нанести вред, предупредила эксперт.

https://uz.sputniknews.ru/20260701/pochemu-nado-obyazatelno-vklyuchat-v-ratsion-yagody-58722691.html

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