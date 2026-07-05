Какие добавки принимать летом — ответ врача
© Depositphotos / JanPietruszkaЛекарства и стетоскоп.
© Depositphotos / JanPietruszka
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В жару необходимо пить достаточное количество воды, а перед началом приема любых добавок, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете лекарства, необходимо проконсультироваться со специалистом.
Жара, ультрафиолет и изменение режима питания создают дополнительную нагрузку на организм. Какие добавки необходимы для поддержания здоровья, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача Татьяну Молостову.
По ее словам, летом наша кожа подвергается особенно сильному испытанию: ультрафиолетовые лучи и высокие температуры вызывают обезвоживание, снижают эластичность и ускоряют процессы старения.
"Здесь нам может помочь коллаген, он является своего рода защитой для кожи и опорой для суставов. Коллаген – это основной структурный белок в организме человека. Он участвует в создании каркасной основы во всех видах соединительной ткани: опорно-двигательный аппарат (кости, связки, сухожилия, хрящи, мышцы), кожа, волосы, ногти, кровеносные сосуды, зубы и т.д. Исследования показывают, что прием коллагена действительно улучшает увлажнение и эластичность кожи. Он помогает поддерживать ее структуру изнутри, что особенно актуально в условиях летнего солнца. Но важно знать, что наилучший эффект принесет гидролизованный коллаген. Его эффект накапливается со временем и наиболее выражен у тех, кто уже испытывает проблемы с суставами или у кого наблюдается возрастное снижение выработки собственного коллагена", — пояснила врач.
Она добавила, что жара является серьезным испытанием для сердечно-сосудистой системы, особенно для пожилых людей и тех, кто занимается спортом.
"Повышенное потоотделение приводит к потере электролитов, включая магний, что может негативно сказаться на работе сердца. Магния таурат поможет защитить сердца в жару. Эта форма магния сочетает в себе два важных компонента: магний и таурин. Оба вещества обладают доказанным кардиопротекторным действием. И магний, и таурин помогают снижать повышенное артериальное давление. Они предотвращают аритмии, стабилизируют работу сердечной мышцы и замедляют развитие атеросклероза", — сказала Молостова.
Энергии для активного лета может добавить янтарная кислота, отметила эксперт.
"Янтарная кислота — это природное вещество, которое помогает справляться с повышенной нагрузкой и сохранять бодрость. Она участвует в энергетическом обмене клеток, стимулирует выработку АТФ — основной "энергетической валюты" организма. При этом энергии вырабатывается больше, чем при окислении других веществ. За счет улучшения тканевого дыхания и синтеза АТФ янтарная кислота повышает работоспособность и выносливость. Она помогает организму адаптироваться к неблагоприятным факторам, включая жару и физические перегрузки", — пояснила специалист.
На рекомендовала обратить внимание и на дефицит некоторых важных веществ.
"Многие думают, что летом достаточно витамина D, но это не совсем верно. Если вы используете солнцезащитный крем или мало бываете на солнце, синтез витамина D может быть недостаточным. Его дефицит сохраняется круглый год у многих людей. Витамины А, С, Е являются антиоксидантами. Солнце и жара усиливают образование свободных радикалов, которые повреждают клетки. Антиоксиданты помогают с этим бороться. Витамин С быстро расходуется на защиту от свободных радикалов, поэтому его потребность летом возрастает. Витамины А и Е важны для восстановления кожи и волос, которые страдают от солнца. Их часто не хватает, так как летом люди ограничивают жирную пищу. Витамины группы В играют ключевую роль в энергетическом обмене и поддержке нервной системы, помогая справляться с повышенными нагрузками", — перечислила Татьяна Молостова.
Она напомнила, что в жару необходимо пить достаточно воды, а перед началом приема любых добавок, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете лекарства, необходимо проконсультироваться со специалистом. Самолечение может нанести вред, предупредила эксперт.