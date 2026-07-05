https://uz.sputniknews.ru/20260705/mirziyoev-napravil-pozdravlenie-trampu-s-250-letiem-nezavisimosti-ssha-58836646.html

Мирзиёев направил поздравление Трампу с 250-летием независимости США

Мирзиёев направил поздравление Трампу с 250-летием независимости США

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана отметил, что с большим интересом ожидает встречу с американским лидером на полях саммита G20, который состоится в Майами в декабре этого года

2026-07-05T11:20+0500

2026-07-05T11:20+0500

2026-07-05T11:20+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

дональд трамп

президент сша

поздравление

день независимости

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/07/53292971_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9967c4a659694af074dbeff4e52a3134.jpg

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравление Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу по случаю национального праздника – Дня независимости США и 250-летия этой даты. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Лидер РУз подчеркнул, что такие позитивные процессы создают прочную основу для всестороннего расширения отношений между Узбекистаном и США, а основанные на взаимном уважении, доверии и общих интересах связи наполняются новым содержанием.В поздравлении отмечено, что увеличение объемов взаимной торговли, совместная реализация инвестпроектов, углубление сотрудничества в сферах критически важных минеральных ресурсов и инновационной кооперации являются приоритетными направлениями двустороннего партнерства.Также глава Узбекистана выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении диалога и практического партнерства в области безопасности.Мирзиёев выразил уверенность, что сотрудничество в региональных и глобальных форматах, прежде всего в рамках платформы "C5+1", ООН и других международных институтов, при активной поддержке Трампа будет и впредь подниматься на качественно новый уровень.Президент Узбекистана также отметил, что с большим интересом ожидает встречу с американским коллегой на полях саммита "Группы двадцати", который состоится в Майами в декабре текущего года.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, дональд трамп, президент сша, поздравление, день независимости