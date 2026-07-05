https://uz.sputniknews.ru/20260705/mirziyoev-napravil-pozdravlenie-trampu-s-250-letiem-nezavisimosti-ssha-58836646.html
Мирзиёев направил поздравление Трампу с 250-летием независимости США
Мирзиёев направил поздравление Трампу с 250-летием независимости США
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана отметил, что с большим интересом ожидает встречу с американским лидером на полях саммита G20, который состоится в Майами в декабре этого года
2026-07-05T11:20+0500
2026-07-05T11:20+0500
2026-07-05T11:20+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
дональд трамп
президент сша
поздравление
день независимости
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравление Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу по случаю национального праздника – Дня независимости США и 250-летия этой даты. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Лидер РУз подчеркнул, что такие позитивные процессы создают прочную основу для всестороннего расширения отношений между Узбекистаном и США, а основанные на взаимном уважении, доверии и общих интересах связи наполняются новым содержанием.В поздравлении отмечено, что увеличение объемов взаимной торговли, совместная реализация инвестпроектов, углубление сотрудничества в сферах критически важных минеральных ресурсов и инновационной кооперации являются приоритетными направлениями двустороннего партнерства.Также глава Узбекистана выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении диалога и практического партнерства в области безопасности.Мирзиёев выразил уверенность, что сотрудничество в региональных и глобальных форматах, прежде всего в рамках платформы "C5+1", ООН и других международных институтов, при активной поддержке Трампа будет и впредь подниматься на качественно новый уровень.Президент Узбекистана также отметил, что с большим интересом ожидает встречу с американским коллегой на полях саммита "Группы двадцати", который состоится в Майами в декабре текущего года.
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политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, дональд трамп, президент сша, поздравление, день независимости
политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, дональд трамп, президент сша, поздравление, день независимости
Мирзиёев направил поздравление Трампу с 250-летием независимости США
Глава Узбекистана отметил, что с большим интересом ожидает встречу с американским лидером на полях саммита G20, который состоится в Майами в декабре этого года.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравление Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу по случаю национального праздника – Дня независимости США и 250-летия этой даты. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
"С большим удовольствием направляю Вам и дружественному американскому народу от имени многонационального народа Узбекистана самые искренние поздравления и наилучшие пожелания. Под Вашим смелым и энергичным руководством США, последовательно укрепляя свою экономическую мощь и влияние, играют важную роль в обеспечении глобального развития и безопасности, активно развивают практическое сотрудничество со всеми государствами" – отмечается в поздравлении.
Лидер РУз подчеркнул, что такие позитивные процессы создают прочную основу для всестороннего расширения отношений между Узбекистаном и США, а основанные на взаимном уважении, доверии и общих интересах связи наполняются новым содержанием.
В поздравлении отмечено, что увеличение объемов взаимной торговли, совместная реализация инвестпроектов, углубление сотрудничества в сферах критически важных минеральных ресурсов и инновационной кооперации являются приоритетными направлениями двустороннего партнерства.
Также глава Узбекистана выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении диалога и практического партнерства в области безопасности.
“Особое значение придается расширению совместных усилий в борьбе с незаконной миграцией, терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и другими современными угрозами”, — отметили в пресс-службе.
Мирзиёев выразил уверенность, что сотрудничество в региональных и глобальных форматах, прежде всего в рамках платформы "C5+1", ООН и других международных институтов, при активной поддержке Трампа будет и впредь подниматься на качественно новый уровень.
Президент Узбекистана также отметил, что с большим интересом ожидает встречу с американским коллегой на полях саммита "Группы двадцати", который состоится в Майами в декабре текущего года.