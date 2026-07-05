создание полосы безопасности на Украине идет планомерно, есть результаты; создание полосы безопасности на Украине идет планомерно, есть результаты;

Россия должна быть готова к провокациям Киева в преддверии саммита НАТО; Россия должна быть готова к провокациям Киева в преддверии саммита НАТО;

Евросоюз превращается в военно-политический блок, и этот фактор усугубляет ситуацию в украинском конфликте; Евросоюз превращается в военно-политический блок, и этот фактор усугубляет ситуацию в украинском конфликте;

удары ВСУ по гражданской инфраструктуре являются терроризмом; удары ВСУ по гражданской инфраструктуре являются терроризмом;

ВСУ атакуют инфраструктуру России из-за ухудшения ситуации на фронте; ВСУ атакуют инфраструктуру России из-за ухудшения ситуации на фронте;

специальная военная операция продолжается как настоящая война, потому что Киеву помогают Берлин, Париж, Гаага, Осло и Вашингтон; специальная военная операция продолжается как настоящая война, потому что Киеву помогают Берлин, Париж, Гаага, Осло и Вашингтон;

Киев пытается создать для западных кураторов информационную картину; Киев пытается создать для западных кураторов информационную картину;

ВС России продвигаются в зоне СВО, видны конкретные результаты; ВС России продвигаются в зоне СВО, видны конкретные результаты;

пресс-секретарь президента России назвал "ужастиками" статьи в СМИ о якобы возможности удара РФ по Польше; пресс-секретарь президента России назвал "ужастиками" статьи в СМИ о якобы возможности удара РФ по Польше;

властям территорий Польши, на которых расположены предприятия по созданию дронов для атаки России и ее военных, имеет смысл подумать; властям территорий Польши, на которых расположены предприятия по созданию дронов для атаки России и ее военных, имеет смысл подумать;