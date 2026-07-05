Песков: ВС России создают полосу безопасности из-за агрессивной сущности Киева
© Sputnik / POOLДмитрий Песков
© Sputnik / POOL
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Официальный представитель Кремля дал интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Вооруженные Силы России создают полосу безопасности из-за агрессивной сущности Киева, заявил официальный представитель Кремля в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Об этом сообщает РИА Новости.
"Исходя из агрессивной сущности киевского режима, для того чтобы застраховать безопасность наших граждан, нам придется создать зону безопасности, или буферную зону", — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российская армия значительно расширила полосу безопасности.
Другие заявления Пескова:
создание полосы безопасности на Украине идет планомерно, есть результаты;
Россия должна быть готова к провокациям Киева в преддверии саммита НАТО;
Евросоюз превращается в военно-политический блок, и этот фактор усугубляет ситуацию в украинском конфликте;
удары ВСУ по гражданской инфраструктуре являются терроризмом;
ВСУ атакуют инфраструктуру России из-за ухудшения ситуации на фронте;
специальная военная операция продолжается как настоящая война, потому что Киеву помогают Берлин, Париж, Гаага, Осло и Вашингтон;
Киев пытается создать для западных кураторов информационную картину;
ВС России продвигаются в зоне СВО, видны конкретные результаты;
пресс-секретарь президента России назвал "ужастиками" статьи в СМИ о якобы возможности удара РФ по Польше;
властям территорий Польши, на которых расположены предприятия по созданию дронов для атаки России и ее военных, имеет смысл подумать;
над Украиной висит угроза дезинтеграции из-за Польши.