https://uz.sputniknews.ru/20260705/sportivnaya-borba-u20-uzbekistanets-ulugbek-rashidov-vnov-stal-chempionom-azii-58838485.html
Спортивная борьба U20: узбекистанец Улугбек Рашидов вновь стал чемпионом Азии
Спортивная борьба U20: узбекистанец Улугбек Рашидов вновь стал чемпионом Азии
Sputnik Узбекистан
Молодежное континентальное первенство по борьбе проходило с 1 по 5 июля в Таиланде. Всего разыграли 30 комплектов наград: по десять в греко-римской, вольной и женской борьбе
2026-07-05T18:10+0500
2026-07-05T18:10+0500
2026-07-05T18:10+0500
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Узбекистанец Улугбек Рашидов вновь стал чемпионом Азии по спортивной борьбе среди спортсменов до 20 лет, сообщает НОК.Молодежное континентальное первенство по борьбе проходило с 1 по 5 июля в Таиланде, в городе Паттайя. Всего разыграли 30 комплектов наград: по десять в греко-римской, вольной и женской борьбе.По итогам соревнований по вольной борьбе представители сборной Узбекистана завоевали одну золотую и одну бронзовую медали.Бронзу в весовой категории до 65 кг взял Санжарбек Анварбеков, добавили в пресс-службе.
https://uz.sputniknews.ru/20260705/cha-u20-po-sportivnoy-borbe-uzbekistanki-zavoevali-pyat-nagrad-v-tailande-58835505.html
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спорт, спортивная борьба, молодежь, чемпионат азии, таиланд, узбекистан, медали, золото, бронза, чемпион
спорт, спортивная борьба, молодежь, чемпионат азии, таиланд, узбекистан, медали, золото, бронза, чемпион
Спортивная борьба U20: узбекистанец Улугбек Рашидов вновь стал чемпионом Азии
Молодежное континентальное первенство по борьбе проходило с 1 по 5 июля в Таиланде. Всего разыграли 30 комплектов наград: по десять в греко-римской, вольной и женской борьбе.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
Узбекистанец Улугбек Рашидов вновь стал чемпионом Азии по спортивной борьбе среди спортсменов до 20 лет, сообщает
НОК.
Молодежное континентальное первенство по борьбе проходило с 1 по 5 июля в Таиланде, в городе Паттайя. Всего разыграли 30 комплектов наград: по десять в греко-римской, вольной и женской борьбе.
По итогам соревнований по вольной борьбе представители сборной Узбекистана завоевали одну золотую и одну бронзовую медали.
“Золотую награду в весовой категории до 57 кг принес Улугбек Рашидов, который во второй раз стал чемпионом Азии среди юниоров”, — говорится в сообщении.
Бронзу в весовой категории до 65 кг взял Санжарбек Анварбеков, добавили в пресс-службе.