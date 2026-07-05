https://uz.sputniknews.ru/20260705/sportivnaya-borba-u20-uzbekistanets-ulugbek-rashidov-vnov-stal-chempionom-azii-58838485.html

Спортивная борьба U20: узбекистанец Улугбек Рашидов вновь стал чемпионом Азии

Спортивная борьба U20: узбекистанец Улугбек Рашидов вновь стал чемпионом Азии

Sputnik Узбекистан

Молодежное континентальное первенство по борьбе проходило с 1 по 5 июля в Таиланде. Всего разыграли 30 комплектов наград: по десять в греко-римской, вольной и женской борьбе

2026-07-05T18:10+0500

2026-07-05T18:10+0500

2026-07-05T18:10+0500

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Узбекистанец Улугбек Рашидов вновь стал чемпионом Азии по спортивной борьбе среди спортсменов до 20 лет, сообщает НОК.Молодежное континентальное первенство по борьбе проходило с 1 по 5 июля в Таиланде, в городе Паттайя. Всего разыграли 30 комплектов наград: по десять в греко-римской, вольной и женской борьбе.По итогам соревнований по вольной борьбе представители сборной Узбекистана завоевали одну золотую и одну бронзовую медали.Бронзу в весовой категории до 65 кг взял Санжарбек Анварбеков, добавили в пресс-службе.

https://uz.sputniknews.ru/20260705/cha-u20-po-sportivnoy-borbe-uzbekistanki-zavoevali-pyat-nagrad-v-tailande-58835505.html

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спорт, спортивная борьба, молодежь, чемпионат азии, таиланд, узбекистан, медали, золото, бронза, чемпион