https://uz.sputniknews.ru/20260705/tanzila-narbaeva-vstretilas-s-zavershayuschim-dipmissiyu-v-ruz-poslom-azerbaydjana-58839858.html

Танзила Нарбаева встретилась с завершающим дипмиссию в РУз послом Азербайджана

Танзила Нарбаева встретилась с завершающим дипмиссию в РУз послом Азербайджана

Sputnik Узбекистан

Стороны отметили важность дальнейшего расширения связей между профильными комитетами и межпарламентскими группами по сотрудничеству двух стран, обмена опытом в сфере законотворчества и парламентского контроля

2026-07-05T15:25+0500

2026-07-05T15:25+0500

2026-07-05T15:25+0500

политика

посол

азербайджан

встреча

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики Гусейном Гулиевым, завершающим свою дипмиссию в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития узбекско-азербайджанских отношений, основанных на принципах дружбы, братства, взаимного доверия и союзничества.Как отмечалось, узбекско-азербайджанское сотрудничество вышло на качественно новый уровень благодаря политической воле и доверительным отношениям лидеров двух государств.За последние годы значительно:Акцент сделали межпарламентском взаимодействии. Собеседники подчеркнули, что между парламентами двух стран ведется системная работа по законодательному сопровождению достигнутых на высшем уровне договоренностей.Гусейн Рзагулу оглы Гулиев занимал должность посла Азербайджана в Узбекистане с 31 октября 2012 года.

https://uz.sputniknews.ru/20260622/shavkat-mirziyoev-nagradil-posla-azerbaydjana-v-uzbekistane-ordenom-mexnat-shuxrati-58512046.html

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политика, посол, азербайджан, встреча, сенат олий мажлиса узбекистана, танзила нарбаева, сотрудничество