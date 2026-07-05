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Танзила Нарбаева встретилась с завершающим дипмиссию в РУз послом Азербайджана
Танзила Нарбаева встретилась с завершающим дипмиссию в РУз послом Азербайджана
Sputnik Узбекистан
Стороны отметили важность дальнейшего расширения связей между профильными комитетами и межпарламентскими группами по сотрудничеству двух стран, обмена опытом в сфере законотворчества и парламентского контроля
2026-07-05T15:25+0500
2026-07-05T15:25+0500
2026-07-05T15:25+0500
политика
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азербайджан
встреча
сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики Гусейном Гулиевым, завершающим свою дипмиссию в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития узбекско-азербайджанских отношений, основанных на принципах дружбы, братства, взаимного доверия и союзничества.Как отмечалось, узбекско-азербайджанское сотрудничество вышло на качественно новый уровень благодаря политической воле и доверительным отношениям лидеров двух государств.За последние годы значительно:Акцент сделали межпарламентском взаимодействии. Собеседники подчеркнули, что между парламентами двух стран ведется системная работа по законодательному сопровождению достигнутых на высшем уровне договоренностей.Гусейн Рзагулу оглы Гулиев занимал должность посла Азербайджана в Узбекистане с 31 октября 2012 года.
https://uz.sputniknews.ru/20260622/shavkat-mirziyoev-nagradil-posla-azerbaydjana-v-uzbekistane-ordenom-mexnat-shuxrati-58512046.html
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политика, посол, азербайджан, встреча, сенат олий мажлиса узбекистана, танзила нарбаева, сотрудничество
политика, посол, азербайджан, встреча, сенат олий мажлиса узбекистана, танзила нарбаева, сотрудничество
Танзила Нарбаева встретилась с завершающим дипмиссию в РУз послом Азербайджана
Стороны отметили важность дальнейшего расширения связей между профильными комитетами и межпарламентскими группами по сотрудничеству двух стран, обмена опытом в сфере законотворчества и парламентского контроля.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики Гусейном Гулиевым, завершающим свою дипмиссию в Узбекистане. Об этом сообщает
пресс-служба верхней палаты парламента.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития узбекско-азербайджанских отношений, основанных на принципах дружбы, братства, взаимного доверия и союзничества.
Как отмечалось, узбекско-азербайджанское сотрудничество вышло на качественно новый уровень благодаря политической воле и доверительным отношениям лидеров двух государств.
За последние годы значительно:
активизировался политический диалог;
укрепилась договорно-правовая база;
расширяются торгово-экономические, инвестиционные, межрегиональные и культурно-гуманитарные связи.
Акцент сделали межпарламентском взаимодействии. Собеседники подчеркнули, что между парламентами двух стран ведется системная работа по законодательному сопровождению достигнутых на высшем уровне договоренностей.
“Особо отмечалась важность дальнейшего расширения связей между профильными комитетами и межпарламентскими группами по сотрудничеству двух стран, обмена опытом в сфере законотворчества и парламентского контроля, а также активизации взаимодействия на площадках международных парламентских организаций”, — говорится в сообщении.
Гусейн Рзагулу оглы Гулиев занимал должность посла Азербайджана в Узбекистане с 31 октября 2012 года.