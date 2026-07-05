https://uz.sputniknews.ru/20260705/uzbekistan-mojet-uchastvovat-v-sozdanii-krupneyshego-glubokovodnogo-porta-gruzii-58838109.html

Узбекистан может участвовать в создании крупнейшего глубоководного порта Грузии

Узбекистан может участвовать в создании крупнейшего глубоководного порта Грузии

Sputnik Узбекистан

В центре внимания — расширение экспортно-импортных операций Узбекистана через грузинское направление

2026-07-05T14:18+0500

2026-07-05T14:18+0500

2026-07-05T14:18+0500

экономика

узбекистан

экспорт

импорт

порт

грузия

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

лазиз кудратов

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Узбекистан может участвовать в создании крупнейшего глубоководного порта Грузии. Об этом шла речь в ходе изучения главой МИПТ Лазизом Кудратовым транспортной инфраструктуры этой страны — портов Анаклия, Поти и Батуми, а также СИЗ Поти, сообщает пресс-служба узбекистанского ведомства.В центре внимания находилось расширение экспортно-импортных операций Узбекистана через грузинское направление.В Поти речь шла о перспективах сотрудничества по размещению складской и терминальной инфраструктуры для узбекских экспортно-импортных грузов. В аналогичном порядке вопросы взаимодействия обсудили при посещении Кудратовым порта Батуми, обладающего потенциалом для развития перевозок по Черноморскому направлению.По итогам стороны определили перспективные направления совместной работы. В планах — разработка соглашений и формирование консорциума с участием узбекских компаний.

https://uz.sputniknews.ru/20260703/tovarooborot-do-1-mlrd-tashkent-i-tbilisi-vyvodyat-sotrudnichestvo-na-novyy-uroven-58798351.html

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экономика, узбекистан, экспорт, импорт, порт, грузия, министерство инвестиций, промышленности и торговли руз., лазиз кудратов